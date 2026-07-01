ИНДЕЙСКИЕ ВОЙНЫ

ИНДЕЙСКИЕ ВОЙНЫ - Воо­ружённые кон­флик­ты XVI-XIX веков ме­ж­ду ев­ропейскими ко­ло­ни­ста­ми, а за­тем пра­ви­тель­ст­вом США и ко­рен­ным на­се­ле­ни­ем Северной Аме­ри­ки - ин­дей­ца­ми .

Пер­вые кон­флик­ты с ев­ропейскими по­се­лен­ца­ми (ис­пан­ца­ми и фран­цу­за­ми) имели место в XVI веке (П. Нар­ва­эс в 1528 году, Ж. Кар­тье в 1535 году, Э. де Со­то в 1539-1541 годах, Ф. В. де Ко­ро­на­до в 1540-1542 годах, А. Гу­тьер­рес в 1594 году, Х. де Онья­те в 1598-1599 годах и в 1603 году). Круп­ные столк­но­вения бе­лых по­се­лен­цев с ин­дей­ца­ми (при­ат­лан­тическими ал­гон­ки­на­ми) на­ча­лись на тер­ри­то­рии Вир­ги­нии (Вой­на с по­уха­тан, 1622 год) и Но­вой Анг­лии (Пе­кот­ская вой­на, 1637 год, и так называемая вой­на ко­ро­ля Фи­лип­па, 1675-1576 годов; «ко­ро­лём Фи­лип­пом» был про­зван ев­ро­пей­ца­ми вождь вам­па­ноа Ме­та­ко­мет). По ме­ре про­дви­же­ния ко­ло­ни­стов вдоль ат­лан­тического по­бе­ре­жья и в глубь кон­ти­нен­та в кон­флик­ты бы­ли втя­ну­ты иро­ке­зы (Вой­на с су­ск­ве­ха­но­ка­ми, 1675 год, Тус­ка­рор­ская вой­на, 1711-1715 годы), а так­же мус­ко­ги (ямас­си и другие), сиу (ту­те­ло, са­по­ни), ка­таб­ва. Стре­мясь за­ру­чить­ся под­держ­кой ин­дей­ских пле­мён в со­пер­ни­че­ст­ве за ге­ге­мо­нию в Северной Аме­ри­ке, ев­ропейские дер­жа­вы за­клю­ча­ли с ни­ми со­юз­нические до­го­во­ры. Ин­дей­цы при­ни­ма­ли уча­стие в ко­ло­ни­аль­ных вой­нах (Вой­на ко­ро­ля Уиль­я­ма, 1689-1697 годы, Вой­на ко­ро­ле­вы Ан­ны, 1702-1713 годы, Вой­на ко­ро­ля Ге­ор­га, 1744-1748 годы, Се­ми­лет­няя вой­на 1756-1763 годов , в Северной Аме­ри­ке бо­лее из­вест­ная как фран­ко-ин­дей­ская вой­на, и другие; смотри так­же в статье Анг­ло-фран­цуз­ские вой­ны в Ка­на­де XVII-XVIII веков).

Про­ник­но­ве­ние британских ко­ло­ни­стов за Ап­па­ла­чи при­ве­ло в начале 1760-х годов к пер­во­му круп­но­му вы­сту­п­ле­нию ал­гон­ки­нов и иро­ке­зов (де­ла­ва­ры, од­жиб­ве, шау­ни, май­я­ми, от­та­ва, гу­ро­ны и другие), воз­глав­лен­но­му Пон­тиа­ком . Ин­дей­цам уда­лось за­хва­тить боль­шин­ст­во британских фор­тов в рай­оне Ве­ли­ких озёр и реки Огайо, од­на­ко по­сле дли­тель­ной и не­удач­ной оса­ды Дет­рой­та и фор­та Питт они бы­ли вы­ну­ж­де­ны в 1766 году при­знать власть британского ко­ро­ля и пре­кра­тить со­про­тив­ле­ние. В го­ды Вой­ны за не­за­ви­си­мость в Се­вер­ной Аме­ри­ке 1775-1783 годов боль­шин­ст­во чи­ро­ки вы­сту­пи­ло про­тив пов­стан­цев (Вой­на Чи­ка­мо­га, 1776-1794 годы), позд­нее к вой­не на сто­ро­не анг­ли­чан при­сое­ди­ни­лась часть Ли­ги иро­ке­зов (се­не­ка, кай­ю­га и мо­гауки), де­ла­ва­ры, шау­ни, от­та­ва. В 1779 году экс­пе­ди­ции, воз­глав­ляе­мые американскими ге­не­ра­ла­ми Дж. Сал­ли­ва­ном и Дж. Клин­тоном, ра­зо­ри­ли и со­жгли боль­шин­ст­во иро­кез­ских по­се­ле­ний и часть де­ре­вень шау­ни. Ко­ло­ни­за­ция по­сле 1787 года Северо-Западной тер­ри­то­рии (ны­не шта­ты Ил­ли­нойс, Огайо, Ин­диа­на) ста­ла при­чи­ной ещё од­ной вой­ны с ал­гон­ки­на­ми (Вой­на Ма­лень­кой Че­ре­па­хи, 1790-1795 годы), за­вер­шив­шей­ся по­ра­же­ни­ем ин­дей­цев 20 августа 1794 года у Фол­лен-Тим­берс. Со­глас­но мир­ным до­го­во­рам конца XVIII - начала XIX веков (Грин­вилл, Форт-Уэйн и другие), ин­дей­цы ус­ту­пи­ли американскому пра­ви­тель­ст­ву об­шир­ные тер­ри­то­рии.

В начале XIX века со­про­тив­ле­ние про­ник­но­ве­нию американских по­се­лен­цев на За­па­де воз­гла­ви­ли вождь шау­ни Те­кум­се и его брат «про­рок» Тен­ск­ва­та­ва (1768 - около 1836 годы). 7 ноября 1811 года близ реки Тип­пе­ка­ну (ны­не в шта­те Ин­диа­на) про­изош­ло столк­но­ве­ние сто­рон­ни­ков Те­кум­се с от­ря­да­ми генерала У.Г. Гар­ри­со­на , вы­ну­див­ши­ми ин­дей­цев от­сту­пить. Впо­след­ст­вии Те­кум­се за­клю­чил со­юз с анг­ли­ча­на­ми и спо­соб­ст­во­вал при­вле­че­нию многих ин­дей­ских пле­мён на их сто­ро­ну в анг­ло-аме­ри­кан­ской вой­не 1812-1814 годов . В ок­тяб­ре 1813 года У.Г. Гар­ри­сон раз­гро­мил анг­ло-ин­дей­ских со­юз­ни­ков в бит­ве у реки Темс (Ка­на­да), Те­кум­се по­гиб в бою. Борь­бу про­дол­жи­ла на юге кон­фе­де­ра­ция кри­ков (Вой­на кри­ков, 1813-1814 годы). В 1814 году генерал Э. Джэксон раз­бил их си­лы у Хорс­шу-Бенд (ны­не в шта­те Ала­ба­ма). С це­лью ос­та­но­вить бег­ст­во нег­ров-ра­бов во Фло­ри­ду Э. Джэк­сон при под­держ­ке кри­ков вторг­ся во Фло­ри­ду и раз­гро­мил се­ми­но­лов и их со­юз­ни­ков из бывших ра­бов (1-я се­ми­ноль­ская вой­на, 1817-1818 годы).

В 1830 году Кон­гресс США при­нял за­кон «О пе­ре­ме­ще­нии ин­дей­цев», пре­ду­смат­ри­вав­ший их пе­ре­се­ле­ние с ат­лан­тического по­бе­ре­жья на зем­ли к за­па­ду от реки Мис­си­си­пи . Это ре­ше­ние вы­зва­ло со­про­тив­ле­ние ин­дей­цев и при­ве­ло к но­вым воо­ружённым столк­но­ве­ни­ям: с сау­ка­ми и фок­са­ми (Вой­на Чёр­но­го Яс­т­ре­ба, 1832 год), кри­ка­ми (1836 год), се­ми­но­ла­ми (2-я се­ми­ноль­ская вой­на, 1835-1842 годы; смотри в статье Оце­о­ла). «За­ми­рён­ные» чи­ро­ки, кри­ки, се­ми­но­лы, чи­ка­со, чок­то бы­ли вы­се­ле­ны американскими вла­стя­ми «тро­пою слёз» на так называемую Ин­дей­скую тер­ри­то­рию (ны­не штат Ок­ла­хо­ма).

По­сле ан­нек­сии Те­ха­са (1845 год) и по­бе­ды США в аме­ри­ка­но-мек­си­кан­ской вой­не 1846-1848 годов ко­ло­ни­сты на­ча­ли ос­вое­ние зе­мель к за­па­ду от реки Мис­си­си­пи и вы­тес­не­ние ме­ст­ных пле­мён. На тер­ри­то­рии Оре­го­на (ны­не шта­ты Оре­гон, Ва­шинг­тон, Ай­да­хо) столк­но­ве­ния с пле­ме­на­ми кай­ю­сов (Вой­на с кай­ю­са­ми, 1847-1850 годы), та­кел­ма и ту­тут­ни (Вой­на на Рог-Ри­ве­ре, 1855-1856 годы), яки­ма, вал­ла-вал­ла, юма­тил­ла (Яким­ская вой­на, 1855-1856 годы) и другие при­ве­ли к окон­ча­тель­ному их пе­ре­се­лению в ре­зер­ва­ции. На Юго-За­па­де (ны­не шта­ты Ари­зо­на, Нью-Мек­си­ко) часть пле­мён, столк­нув­шись с ре­гу­ляр­ной ар­ми­ей США, ста­ла ис­кать мир­ные пу­ти раз­ре­ше­ния кон­флик­тов (хи­ка­рил­ла-апа­чи, юма, мо­ха­ве), дру­гие, по­доб­но основной час­ти апа­чи и на­ва­хо, про­дол­жа­ли вра­ж­деб­ные дей­ст­вия. Вой­на с на­ва­хо (1863-1866 годы) за­кон­чи­лась пе­ре­се­ле­ни­ем все­го пле­ме­ни в осо­бо ох­ра­няе­мую ре­зер­ва­цию. Кон­фликт с апа­чи за­вер­шил­ся лишь в 1886 году ка­пи­ту­ля­ци­ей их по­след­не­го во­ж­дя Дже­ро­ни­мо.

Упор­ное про­ти­во­дей­ст­вие про­ник­но­ве­нию бе­лых по­се­лен­цев на тер­ри­то­рию Ве­ли­ких рав­нин ока­зы­ва­ли ко­ман­чи, на­чи­ная с кон­флик­тов с ис­пан­ца­ми начала XVIII века и вплоть до де­пор­та­ции их и других племён вой­сками генерала Ф.Г. Ше­ри­да­на в 1874-1875 годах в Ок­ла­хо­му (Война на Ред-Ривере). Осо­бым раз­ма­хом от­ли­ча­лись вой­ны про­тив да­ко­та (Вой­на Во­ро­нён­ка, 1862-1863 годы; Вой­на Крас­но­го Об­ла­ка, 1866-1868 годы). Воо­ружённый кон­фликт с чей­ен­на­ми и ара­па­хо за­вер­шил­ся рез­нёй ин­дей­цев у Санд-Кри­ка (ны­не Биг-Сан­ди-Крик) 29 ноября 1864 года. Ле­том 1876 года воз­гла­вив­шие со­юз да­ко­та и чей­ен­нов Бе­ше­ный Конь и Си­дя­щий Бык раз­би­ли на реке Литл-Биг­хорн от­ряд Дж. А. Кас­те­ра. Тем не ме­нее уже в 1876-1877 годах в хо­де Вой­ны за Чёр­ные хол­мы си­лы ин­дей­цев бы­ли пол­но­стью раз­гром­ле­ны.

В 1871 году на ос­но­ва­нии за­ко­на, при­ня­то­го Кон­грес­сом США, на­ча­лось при­ну­дительное вы­се­ле­ние ин­дей­цев в ре­зер­ва­ции (118 ре­зер­ва­ций; при оп­ре­де­ле­нии их гра­ниц ин­дей­цы по­те­ря­ли 35 миллионов гектаров зем­ли - 62% тер­рито­рий, при­над­ле­жав­ших им до за­ко­на Дэй­ви­са 1887 года). Ин­дей­цы, чис­лен­ность ко­то­рых к это­му вре­ме­ни зна­чи­тель­но со­кра­ти­лась, ста­ли рас­смат­ри­вать­ся в ка­че­ст­ве «внут­рен­них за­ви­си­мых на­ро­дов», не рас­по­ла­гав­ших гражданскими пра­ва­ми. Жес­то­кая рас­пра­ва в Вун­дед-Ни над уча­ст­ни­ка­ми мес­сиа­ни­ст­ско­го дви­же­ния Пля­ска Ду­ха (29 декабря 1890 года) счи­та­ет­ся за­клю­чительным ак­том «ин­дей­ских войн».

Иллюстрации:

Ин­дей­ские вож­ди: 1 – Си­дя­щий Бык (хунк­па­па-да­ко­та). Фо­то О.С. Гоф­фа. Тер­ри­то­рия Да­ко­та. 1881. Биб­лио­те­ка Конг­рес­са США (Ва­шинг­тон); 2 – Дже­ро­ни­мо (чи­ри­ка­хуа-апа­чи). Фо­то Б. Уит­ти­ка. Ари­зо­на. 1887. Сми­тсо­нов­ский ин­сти­тут (Ва­шинг­тон); 3 – Крас­ное Об­ла­ко (ог­ла­ла-да­ко­та). Фо­то А. Гард­не­ра. Ва­шинг­тон, ок­руг Ко­лум­бия. 1872. Сми­тсо­нов­ский ин­сти­тут (Ва­шинг­тон). Архив БРЭ;

Вождь миннекенжу (подразделение тетон-да­ко­та) Боль­шая Но­га, уби­тыйпри Вун­дед-Ни. Фо­то Дж. Трейд­же­ра. 1 ян­ва­ря 1891. Сми­тсо­нов­ский ин­сти­тут (Ва­шинг­тон). Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)