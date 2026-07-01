ИНДЕЙСКИЕ ВОЙНЫ
ИНДЕЙСКИЕ ВОЙНЫ - Вооружённые конфликты XVI-XIX веков между европейскими колонистами, а затем правительством США и коренным населением Северной Америки - индейцами.
Первые конфликты с европейскими поселенцами (испанцами и французами) имели место в XVI веке (П. Нарваэс в 1528 году, Ж. Картье в 1535 году, Э. де Сото в 1539-1541 годах, Ф. В. де Коронадо в 1540-1542 годах, А. Гутьеррес в 1594 году, Х. де Оньяте в 1598-1599 годах и в 1603 году). Крупные столкновения белых поселенцев с индейцами (приатлантическими алгонкинами) начались на территории Виргинии (Война с поухатан, 1622 год) и Новой Англии (Пекотская война, 1637 год, и так называемая война короля Филиппа, 1675-1576 годов; «королём Филиппом» был прозван европейцами вождь вампаноа Метакомет). По мере продвижения колонистов вдоль атлантического побережья и в глубь континента в конфликты были втянуты ирокезы (Война с сусквеханоками, 1675 год, Тускарорская война, 1711-1715 годы), а также мускоги (ямасси и другие), сиу (тутело, сапони), катабва. Стремясь заручиться поддержкой индейских племён в соперничестве за гегемонию в Северной Америке, европейские державы заключали с ними союзнические договоры. Индейцы принимали участие в колониальных войнах (Война короля Уильяма, 1689-1697 годы, Война королевы Анны, 1702-1713 годы, Война короля Георга, 1744-1748 годы, Семилетняя война 1756-1763 годов, в Северной Америке более известная как франко-индейская война, и другие; смотри также в статье Англо-французские войны в Канаде XVII-XVIII веков).
Проникновение британских колонистов за Аппалачи привело в начале 1760-х годов к первому крупному выступлению алгонкинов и ирокезов (делавары, оджибве, шауни, майями, оттава, гуроны и другие), возглавленному Понтиаком. Индейцам удалось захватить большинство британских фортов в районе Великих озёр и реки Огайо, однако после длительной и неудачной осады Детройта и форта Питт они были вынуждены в 1766 году признать власть британского короля и прекратить сопротивление. В годы Войны за независимость в Северной Америке 1775-1783 годов большинство чироки выступило против повстанцев (Война Чикамога, 1776-1794 годы), позднее к войне на стороне англичан присоединилась часть Лиги ирокезов (сенека, кайюга и могауки), делавары, шауни, оттава. В 1779 году экспедиции, возглавляемые американскими генералами Дж. Салливаном и Дж. Клинтоном, разорили и сожгли большинство ирокезских поселений и часть деревень шауни. Колонизация после 1787 года Северо-Западной территории (ныне штаты Иллинойс, Огайо, Индиана) стала причиной ещё одной войны с алгонкинами (Война Маленькой Черепахи, 1790-1795 годы), завершившейся поражением индейцев 20 августа 1794 года у Фоллен-Тимберс. Согласно мирным договорам конца XVIII - начала XIX веков (Гринвилл, Форт-Уэйн и другие), индейцы уступили американскому правительству обширные территории.
В начале XIX века сопротивление проникновению американских поселенцев на Западе возглавили вождь шауни Текумсе и его брат «пророк» Тенскватава (1768 - около 1836 годы). 7 ноября 1811 года близ реки Типпекану (ныне в штате Индиана) произошло столкновение сторонников Текумсе с отрядами генерала У.Г. Гаррисона, вынудившими индейцев отступить. Впоследствии Текумсе заключил союз с англичанами и способствовал привлечению многих индейских племён на их сторону в англо-американской войне 1812-1814 годов. В октябре 1813 года У.Г. Гаррисон разгромил англо-индейских союзников в битве у реки Темс (Канада), Текумсе погиб в бою. Борьбу продолжила на юге конфедерация криков (Война криков, 1813-1814 годы). В 1814 году генерал Э. Джэксон разбил их силы у Хорсшу-Бенд (ныне в штате Алабама). С целью остановить бегство негров-рабов во Флориду Э. Джэксон при поддержке криков вторгся во Флориду и разгромил семинолов и их союзников из бывших рабов (1-я семинольская война, 1817-1818 годы).
В 1830 году Конгресс США принял закон «О перемещении индейцев», предусматривавший их переселение с атлантического побережья на земли к западу от реки Миссисипи. Это решение вызвало сопротивление индейцев и привело к новым вооружённым столкновениям: с сауками и фоксами (Война Чёрного Ястреба, 1832 год), криками (1836 год), семинолами (2-я семинольская война, 1835-1842 годы; смотри в статье Оцеола). «Замирённые» чироки, крики, семинолы, чикасо, чокто были выселены американскими властями «тропою слёз» на так называемую Индейскую территорию (ныне штат Оклахома).
После аннексии Техаса (1845 год) и победы США в американо-мексиканской войне 1846-1848 годов колонисты начали освоение земель к западу от реки Миссисипи и вытеснение местных племён. На территории Орегона (ныне штаты Орегон, Вашингтон, Айдахо) столкновения с племенами кайюсов (Война с кайюсами, 1847-1850 годы), такелма и тутутни (Война на Рог-Ривере, 1855-1856 годы), якима, валла-валла, юматилла (Якимская война, 1855-1856 годы) и другие привели к окончательному их переселению в резервации. На Юго-Западе (ныне штаты Аризона, Нью-Мексико) часть племён, столкнувшись с регулярной армией США, стала искать мирные пути разрешения конфликтов (хикарилла-апачи, юма, мохаве), другие, подобно основной части апачи и навахо, продолжали враждебные действия. Война с навахо (1863-1866 годы) закончилась переселением всего племени в особо охраняемую резервацию. Конфликт с апачи завершился лишь в 1886 году капитуляцией их последнего вождя Джеронимо.
Упорное противодействие проникновению белых поселенцев на территорию Великих равнин оказывали команчи, начиная с конфликтов с испанцами начала XVIII века и вплоть до депортации их и других племён войсками генерала Ф.Г. Шеридана в 1874-1875 годах в Оклахому (Война на Ред-Ривере). Особым размахом отличались войны против дакота (Война Воронёнка, 1862-1863 годы; Война Красного Облака, 1866-1868 годы). Вооружённый конфликт с чейеннами и арапахо завершился резнёй индейцев у Санд-Крика (ныне Биг-Санди-Крик) 29 ноября 1864 года. Летом 1876 года возглавившие союз дакота и чейеннов Бешеный Конь и Сидящий Бык разбили на реке Литл-Бигхорн отряд Дж. А. Кастера. Тем не менее уже в 1876-1877 годах в ходе Войны за Чёрные холмы силы индейцев были полностью разгромлены.
В 1871 году на основании закона, принятого Конгрессом США, началось принудительное выселение индейцев в резервации (118 резерваций; при определении их границ индейцы потеряли 35 миллионов гектаров земли - 62% территорий, принадлежавших им до закона Дэйвиса 1887 года). Индейцы, численность которых к этому времени значительно сократилась, стали рассматриваться в качестве «внутренних зависимых народов», не располагавших гражданскими правами. Жестокая расправа в Вундед-Ни над участниками мессианистского движения Пляска Духа (29 декабря 1890 года) считается заключительным актом «индейских войн».
Иллюстрации:
Индейские вожди: 1 – Сидящий Бык (хункпапа-дакота). Фото О.С. Гоффа. Территория Дакота. 1881. Библиотека Конгресса США (Вашингтон); 2 – Джеронимо (чирикахуа-апачи). Фото Б. Уиттика. Аризона. 1887. Смитсоновский институт (Вашингтон); 3 – Красное Облако (оглала-дакота). Фото А. Гарднера. Вашингтон, округ Колумбия. 1872. Смитсоновский институт (Вашингтон). Архив БРЭ;
Вождь миннекенжу (подразделение тетон-дакота) Большая Нога, убитыйпри Вундед-Ни. Фото Дж. Трейджера. 1 января 1891. Смитсоновский институт (Вашингтон). Архив БРЭ.