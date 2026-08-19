ИНДЕЙСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ
ИНДЕЙСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ - устное и письменное словесное творчество индейских народов Северной, Центральной и Южной Америки.
Литературное наследие индейцев Северной Америки представлено мифами, сказками, пословицами, песнями; в XVII веке был записан эпос делаваров «Валам Олум». Среди других памятников - гимны оджибве; записанные пиктографическим письмом исторические летописи («Перечни зим») племён дакота и кайова.
В Центральной и Южной Америке литературные традиции были значительно богаче. У ацтеков большой популярностью пользовались предания о боге Кецалькоатле; для их поэзии (героической, любовной, гимнической) характерны развёрнутая образность и символика, многообразие сюжетов. Из литературного наследия майя (дошедшего главным образом в записи на латинице) выделяются «Летописи какчикелей» (исторические хроники, повествующие об истории и культуре какчикелей и киче до испанского завоевания); священные книги «Чилам-Балам» (собрание пророческих, мифологических, астрологических и медицинских текстов); эпос «Пополь-Вух», содержащий древние мифы о Сотворении мира, жизни богов, а также историю киче. Поэзия майя (любовные, культовые, героические гимны) известна благодаря составленной в XVIII века «Книге песен из Цитбальче». В поэтическом наследии инков выделяются священные гимны, трудовые песни, любовная лирика и другие. Театр гватемальской киче представлен эпической драмой «Рабинальачи», а также пьесами на мифологические, исторические и бытовые темы; богатой образностью и психологизмом отличаются драмы инков «Апу-Ольянтай», «Суримана» и другие
Драматические представления устраивались в естественных амфитеатрах или на специальных платформах на горных площадях. В XVI-XVII веках было создано большое количество художественных произведений на языках народов аймара и кечуа. Образованные индейцы и метисы начали применять латиницу для записи древних текстов; многие хронисты (Эрнандо де Альварадо Тесосомок, Фернандо де Альба Иштлильшочитль, Инка Гарсиласо де ла Вега и другие) писали на испанском языке с заимствованиями из языка кечуа. На языке кечуа создавал любовную лирику Хуан Уальпарримачи Майта.
В XVIII-XIX веках продолжались собирание и запись древних памятников. В конце XIX-XX веках традиции индейской литературы были претворены в творчестве американских и канадских писателей индейского происхождения, описывающих быт и нравы индейцев, их образ жизни и особенности мировоззрения (Ш. Алекси, П. Джонсон, Н.С. Момадэй, Л.М. Силко, Дж. Уэлч, Чёрный Лось и другие). Мифологемы и художественные образы индейской литературы нашли отражение в произведениях многих латиноамериканских писателей (Г. Гарсия Маркес, Х.М.П. Варгас Льоса, М.А. Астуриас и другие). Смотри также Индихенизм.
Источники:
The Way: an anthology of American Indian literature. N. Y., 1972;
The remembered earth: An anthology of contemporary native American literature. Albuquerque, 1981.