ИНДЕПЕНДЕНТЫ (англ. Independents)

Изначально индепенденты - одно из крайних направлений в английском протестантизме, сформировавшееся в конце XVI века; в ходе Гражданской войны в Англии из небольшой кальвинистской секты трансформировались в серьезную политическую силу. Движение индепендентов образовалось в 1580-х гг. в результате раскола сторонников дальнейших реформ Церкви на два больших течения: пресвитериан и конгрегационалистов. Оба лагеря отвергали епископальное устройство Церкви, как неверное, но если первые подчеркивали необходимость упорядочивания церковной жизни на уровне пресвитерий и Синодов, то вторые были сторонниками независимости (independence) церковных общин-конгрегаций.

Движение индепендентов, самым ярким представителем которых на первых парах был Роберт Броун, было практически разгромлено к концу 1590-х гг. Они вынуждены были покинуть Англию. Новый виток в развитии движения приходится на 1620-е гг., когда отдельные проповедники начинают вести свою деятельность на территории Лондона и ряда других английских городов.

Обычно индпендентов не выделяют из всего остального пуританского лагеря (см. Пуритане) до 1644 г., когда публикуется один из их главных програмных памфлетов: "Appologetical Narration". Движение, до этого сосредоточенное на вопросах исключительно религиозных, радикализируется, и начинает играть заметную роль в работе Долгого Парламента и парламентской армии (см. Гражданская война в Англии ). Наиболее известные и заметные представители индепендентского движения того времени: Оливер Кромвель , Томас Прайд и др. - завоевали политическое влияние будучи именно представителями армейского офицерства.

В 1647 г. изначально близкое к индепендентам движение левеллеров откалывается от него. Их противоречия, противоречия верхушки армии (индепенденты) и радикальных парламентаристов (левеллеры) были окончательно оформлены и озвучены на дебатах в Патни, изображение которых и украшает данную статью.

Добившись казни Карла I индепенденты фактически оказались у власти, а после роспуска Долгого Парлмента и провозглашения Кромвеля лордом-протектором они заняли многие ключевые посты в его правительстве. После Реставрации 1660 г., Карл II достаточно мягко обошелся со всеми нонконформистами, включая индепендентов.

Иллюстрация:

Дебаты в Патни. Клэр Мелински, современная иллюстрация.

Автор статьи: Боварь В. В.