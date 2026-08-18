ИНДЕПЕНДЕНТЫ
ИНДЕПЕНДЕНТЫ (англ. independent – независимый) - сепаратисты, конгрегационалисты, браунисты, одно из религиозных течений протестантизма; в период Английской революции XVII века политическая партия, выражавшая интересы радикальной буржуазии и нового дворянства.
Выделились в конце XVI века из пуритан (первая община индепендентев была основана в 1580 году Р. Брауном). Выступали за полную автономию каждой общины (конгрегации) верующих, отрицали церковную иерархию, вмешательство государства в религиозную жизнь. Первоначально подвергались жестоким преследованиям; спасаясь от них, многие индепенденты уезжали в Америку и активно участвовали в её колонизации (в 1620 году на территории современного штата Массачусетс было основано первое поселение индепендентев).
В ходе Английской революции XVII века индепенденты добились доминирования в парламенте, во главе с О. Кромвелем развернули борьбу против роялистов и умеренных пуритан-пресвитериан. В 1645-1647 годах радикальное крыло индепендентев оформилось в отдельную политическую группировку - левеллеров.
В период республики (1649-1653 годы) и протектората Кромвеля (1653–-1659 годы) индепенденты фактически находились у власти и определяли политику английского государства. После реставрации Стюартов в 1660 году сошли с политической арены, вновь подверглись гонениям. Получили свободу вероисповедания вместе с другими протестантами по Акту о веротерпимости 1689 года.
В начале XXI века общины индепендентев наиболее распространены в англоязычных странах.