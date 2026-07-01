ИНДЕМНИТЕТ

ИНДЕМНИТЕТ (нем. Indemnität, от лат. indemnitas – без­ущерб­ность, воз­ме­ще­ние убыт­ков) -

1) воз­на­гра­ж­де­ние де­пу­та­тов за пар­ла­мент­скую дея­тель­ность, вклю­чая за­ра­бот­ную пла­ту, со­дер­жа­ние вспо­мо­гательного ап­па­ра­та, оп­ла­ту про­ез­да, поль­зо­ва­ние сред­ст­ва­ми свя­зи и так далее

Раз­мер индемнитета дос­та­точ­но вы­сок и, как пра­ви­ло, со­от­вет­ст­ву­ет за­ра­бот­ной пла­те государственного слу­жа­щих выс­ших ка­те­го­рий. При этом де­пу­тат ли­шён пра­ва за­ни­мать­ся пред­при­ни­ма­тель­ской и ины­ми ана­ло­гич­ны­ми ви­да­ми дея­тель­но­сти. Во мно­гих стра­нах дей­ст­ву­ет тре­бо­ва­ние «фи­нан­со­вой про­зрач­но­сти» (обя­за­тель­ное пе­рио­ди­че­ское пред­став­ле­ние дек­ла­ра­ций об иму­ще­ст­вен­ном по­ло­же­нии де­пу­та­та) и тому подобное

2) При­ви­ле­гия де­пу­та­тов пар­ла­мен­та, за­клю­чаю­щая­ся в не­до­пус­ти­мо­сти при­вле­че­ния де­пу­та­та к от­вет­ст­вен­но­сти за его пар­ла­мент­скую дея­тель­ность, его не­от­вет­ст­вен­но­сти за лю­бые дей­ст­вия, со­вер­шён­ные при ис­пол­не­нии де­пу­тат­ских обя­зан­но­стей.

Член пар­ла­мен­та не не­сёт от­вет­ст­вен­но­сти за пуб­лич­ное вы­ра­же­ние мне­ния при об­су­ж­де­нии за­ко­но­про­ек­тов и го­ло­со­ва­нии по ним, за кри­ти­ку по­ли­ти­ки ис­пол­ни­тель­ной вла­сти и так далее. Пар­ла­мент­ский индемнитет, как пра­ви­ло, за­кре­п­лён ли­бо в кон­сти­ту­ции стра­ны (Ис­па­ния, ФРГ, Япо­ния и других), ли­бо в специальном за­ко­но­да­тель­ст­ве (в РФ дей­ст­ву­ет Фе­де­раль­ный за­кон «О ста­ту­се чле­на Со­ве­та Фе­де­ра­ции и ста­ту­се де­пу­та­та Го­су­дар­ст­вен­ной Ду­мы Фе­де­раль­но­го Со­б­ра­ния РФ», 1994 год).

3) Воз­ме­ще­ние ущер­ба, ком­пен­са­ция (обыч­но в ме­ж­ду­народном пра­ве).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)