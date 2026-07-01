ИНДЕМНИТЕТ
ИНДЕМНИТЕТ (нем. Indemnität, от лат. indemnitas – безущербность, возмещение убытков) -
1) вознаграждение депутатов за парламентскую деятельность, включая заработную плату, содержание вспомогательного аппарата, оплату проезда, пользование средствами связи и так далее
Размер индемнитета достаточно высок и, как правило, соответствует заработной плате государственного служащих высших категорий. При этом депутат лишён права заниматься предпринимательской и иными аналогичными видами деятельности. Во многих странах действует требование «финансовой прозрачности» (обязательное периодическое представление деклараций об имущественном положении депутата) и тому подобное
2) Привилегия депутатов парламента, заключающаяся в недопустимости привлечения депутата к ответственности за его парламентскую деятельность, его неответственности за любые действия, совершённые при исполнении депутатских обязанностей.
Член парламента не несёт ответственности за публичное выражение мнения при обсуждении законопроектов и голосовании по ним, за критику политики исполнительной власти и так далее. Парламентский индемнитет, как правило, закреплён либо в конституции страны (Испания, ФРГ, Япония и других), либо в специальном законодательстве (в РФ действует Федеральный закон «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ», 1994 год).
3) Возмещение ущерба, компенсация (обычно в международном праве).