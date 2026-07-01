ИНДЕКС ЗАПРЕЩЁННЫХ КНИГ
ИНДЕКС ЗАПРЕЩЁННЫХ КНИГ (лат. «Index librorum prohibitorum») - список книг, признанных католической церковью вредными для веры и нравственности и вследствие этого запрещаемых для распространения и чтения верующими.
Внесению какой-либо книги в "Индекс запрещённых книг" предшествовало её тщательное изучение группой экспертов. В 496 году папой Римским Геласием I был обнародован «Декрет о книгах принимаемых и отвергаемых» (лат. «Decretum de libris recipiendis vel non recipiendis»), однако в нём не содержалось запрещения читать еретические книги.
Первый «Индекс запрещённых книг» появился в 1526 году в Англии при Генрихе VIII, был дополнен в 1529 году. Вскоре вышли «Индексы запрещённых книг» в Бельгии, Франции, Испании и Италии. Тридентский собор декретом 1546 года «Об издании и употреблении священных книг» (лат. «De editione et usu librorum sanctorum») запретил распространение не получивших одобрения Церкви изданий Священного Писания и комментариев к нему.
В 1564 году папа Пий IV (1560-1565 годы) издал «Тридентский индекс» (лат. «Index Tridentina»), составленный Тридентским собором и просуществовавший более 300 лет. Для периодического обновления списка папа Пий V (1566-1572 годы) учредил в 1571 году Священную конгрегацию «Индекса». Эта конгрегация была упразднена в 1919 году, после чего выполнение её функций приняла на себя Священная Палата (ныне Священная конгрегация по делам вероучения). Последнее издание «Индекса запрещённых книг.» вышло в 1948 году. Решением Ватиканского II собора его переиздания прекращены в 1966 году.