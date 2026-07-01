ИНДЕКС ЗАПРЕЩЁННЫХ КНИГ

ИНДЕКС ЗАПРЕЩЁННЫХ КНИГ (лат. «Index librorum prohibitorum») - спи­сок книг, при­знан­ных ка­то­ли­че­ской цер­ко­вью вред­ны­ми для ве­ры и нрав­ст­вен­но­сти и вслед­ст­вие это­го за­пре­щае­мых для рас­про­стра­не­ния и чте­ния ве­рую­щи­ми.

Вне­се­нию какой-либо кни­ги в "Индекс запрещённых книг" пред­ше­ст­во­ва­ло её тща­тель­ное изу­че­ние груп­пой экс­пер­тов. В 496 году па­пой Рим­ским Ге­ла­си­ем I был об­на­ро­до­ван «Дек­рет о кни­гах при­ни­мае­мых и от­вер­гае­мых» (лат. «Dec­retum de libris recipiendis vel non reci­piendis»), од­на­ко в нём не со­дер­жа­лось за­пре­ще­ния чи­тать ере­тические кни­ги.

Пер­вый «Индекс запрещённых книг» поя­вил­ся в 1526 году в Анг­лии при Ген­ри­хе VIII , был до­пол­нен в 1529 году. Вско­ре вы­шли «Индексы запрещённых книг» в Бель­гии, Фран­ции, Ис­па­нии и Ита­лии. Три­дент­ский со­бор дек­ре­том 1546 года «Об из­да­нии и упот­реб­ле­нии свя­щен­ных книг» (лат. «De editione et usu librorum san­cto­rum») за­пре­тил рас­про­стра­не­ние не по­лу­чив­ших одоб­ре­ния Церк­ви из­да­ний Свя­щен­но­го Пи­са­ния и ком­мен­та­ри­ев к не­му.

В 1564 году па­па Пий IV (1560-1565 годы) из­дал «Три­дент­ский ин­декс» (лат. «Index Tridentina»), со­став­лен­ный Три­дент­ским со­бо­ром и про­су­ще­ст­во­вав­ший бо­лее 300 лет. Для пе­рио­дического об­нов­ле­ния спи­ска па­па Пий V (1566-1572 годы) уч­ре­дил в 1571 году Свя­щен­ную кон­гре­га­цию «Ин­дек­са». Эта кон­гре­га­ция бы­ла уп­разд­не­на в 1919 году, по­сле че­го вы­пол­не­ние её функ­ций при­ня­ла на се­бя Свя­щен­ная Па­ла­та (ны­не Свя­щен­ная кон­гре­га­ция по де­лам ве­ро­уче­ния). По­след­нее из­да­ние «Индекса запрещённых книг.» вы­шло в 1948 году. Ре­ше­ни­ем Ва­ти­кан­ско­го II со­бо­ра его пе­ре­из­да­ния пре­кра­ще­ны в 1966 году.

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