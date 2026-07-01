ИНДЕКС ХРИСТИАНСКОГО ИСКУССТВА

ИНДЕКС ХРИСТИАНСКОГО ИСКУССТВА (англ. Index of Christian Art; ICA) - Проект сюжетно-предметного каталога иконографии, осуществляемый в США .

Начат в 1917 году в Принстонском университете по инициативе профессора Мичиганского университета Ч.Р. Мори (1877-1955 года), которыйрый исходил из идеи изучения средневекового искусства на основе точного описания эволюции иконографических композиций, недостижимой без исчерпывающих знаний о каждом конкретном сюжете. Для создания базы иконографии Мори начал составлять картотеку объектов раннехристианского и средневекового искусства, расписывая названия сюжетов на карточки с фотографиями (передовая научная технология для первых десятилетий ХХ века). Его поддержала группа добровольцев - любителей искусства. Позже участники проекта вошли в состав подразделения кафедры (руководители: Х. Вудроф (1933-1942 годы), У. Бёрк (1942-1951 годы), Р. Грин (1951-1982 годы), Н. Морган (1982-1988 годы), Б. Кассиди (1988-1995 годы), К. Хаурихейн (с 1997 по настоящее время)). Постепенно были выработаны принцип записи информации и библиографический формуляр (опубликова в 1942 году; используется в архивах некоторых западноевропейских институтов, изучающих христианское искусство).

Первоначально область применения и хронология Индекса христианского искусства были ограничены сюжетами раннехристианских (до 700) саркофагов. После отказа от тематических ограничений временной рубеж был отодвинут до 1400 года; в целях полного описания миниатюр рукописей из библиотеки ки Моргана, архива Э. Франц в Принстонском университете (Alison Frantz Archive) в Индекс христианского искусства включили материалы до 1550 года

Задача проекта - описать все объекты христианского искусства (опубликованные и неопубликованные) в деталях: сюжеты, отдельные образы святых, персонификации и так далее, изображенные предметы, атрибуты, символы; разместить эти описания в нескольких взаимосвязанных каталогах, которые стали бы информационной базой для изучения. К 1955 году база насчитывала 500 тысяч предметных карточек и около 100 тысяч фотографий, впоследствии ежегодно пополнялась от 1 до 2 тысяч изображений. К началу XXI века включала описания около 200 тысяч объектов.

Индекс христианского искусства состоит из 2 частей: базовой картотеки и предметного указателя. Картотека - аннотированная фотоколлекция (около 200 тысяч карточек; размер 3×5 дюймов) с кратким описанием объектов, разделенных на 17 групп по видам искусства или материалам: скульптуру, живопись, стекло, рукописи, металл и так далее; внутри их материал систематизирован по местам хранения. Ключом к поиску определенного объекта в картотеке служит предметный указатель или тематический индекс на карточках библиографических описаний, составленный по алфавиту сюжетов (от «Альфа и Омега» до «Цвентибольд Лотарингский»). За основной сюжет условно принимается название сцены (например, «Изгнание торгующих из храма»), которую далее разбирают по деталям, занося их на карточки, которые располагают в разделах под соответствующими названиями: «храм», «скамья», «стол», «монеты» и так далее. Выделено около 28 тысяч сюжетных терминов, относящихся ко всему средневековому искусству. Описания представляют объект (ссылки составлены по перекрестному принципу) и несут полную информацию: отсылки к основному сюжету, технике исполнения, месту хранения и краткой библиографии. Указатель сюжетов и предметов имеет несколько дополнительных крупных подразделов (основные категории: фигуры людей, композиции, природные объекты (животные, растения и так далее), предметы, «miscellany» (прочее: монограммы, символы, частичные персонификации, например «руки Господа» и тому подобное)), однако соответствующая расстановка в каталоге отсутствует.

Одновременно с пополнением каталога группа Индекса христианского искусства ведет научно-исследовательскую работу в области иконографии, осуществляет совместные проекты по обработке коллекций, например с Центром П. ван Морселя в Лейденском университете. На базе Индекса христианского искусства издается ежегодник исследований в области иконографии - «Studies in Iconography: A Cross-disciplinary Approach to Visual Culture before 1600».

Базовые картотеки Индекса христианского искусства хранятся в Принстоне, в старом здании университетского музея и библиотеки по искусству в Мак-Кормик-холл, их копии - в исследовательских центрах США (в Вашингтоне - в Дамбартон-Окс; в Научной библиотеке и собрании Гарвардского университета, с 1940 года; в Лос-Анджелесе - в Исследовательском институте Музея П. Гетти, с 2002 года) и Европы (в Риме - в банке Ватикана, с 1951 года; в Утрехте - в Государственном университете, с 1962 года). Копии пополняются одновременно с матричным принстонским экземпляром; владельцы копий имеют доступ к электронной версии Индекса христианского искусства, работа над которой для сети Интернет начата в 1991 году в Иерусалиме (Еврейский университет). Электронный ресурс еженедельно дополняется иногда доступными только здесь научными публикациями, библиографией (более 20 тысяч номеров), развернутыми описаниями. К 2007 году в нем было отражено около 80 тысяч объектов и 100 тысяч изображений (часть ранее не публиковалась). Картотека Индекса христианского искусства и электронная база данных дополняют друг друга.

В проекте, в настоящее время объединившем огромный материал по иконографии западнохристианского и отчасти восточнохристианского искусства (эфиопского, коптского, ливанского, сирийского, армянского, ближневосточного), нет ограничений культурного, географического или конфессионального характера, но западноевропейская иконография отражена лучше, чем, например, иконография древнерусского искусства, памятники которого представлены в основном объектами домонгольского и византийского периодов и русскими рукописями, наиболее известными циклами фресковых росписей и мозаик домонгольского периода. Используемая литература по древнерусскому искусству устарела, из нее в Индексе христианского искусства проникают неточные сведения, касающиеся атрибуций и датировок. Материалы по искусству послемонгольского периода представлены еще в меньшем количестве.

Дополнительная литература:

Lavin M. The Eye of the Tiger: The Founding and Development of the Department of Art and Archaeology: 1883-1923. Princeton, 1983;

Iconography at the Crossroads: Paper from the Colloquium, 1990 / Ed. B. Cassidy. Princeton, 1993;

Smyth C. H., Lukehart P., eds. The Early Years of Art History in the United States. Princeton, 1993;

Image and Belief: Studies in Celebration of the 80 Anniversary of the Index of Christian Art / Ed. C. Hourihane. Princeton, 1999;

Virtue and Vice: The Personifications at the Index of Christian Art. Princeton, 2000; Hourihane C. «They Stand on His Shoulders»: Morey, Iconography and the Index of Christian Art // Insights and Interpretations: Studies in Celebration of the 85 Anniversary of the Index of Christian Art. Princeton, 2002.

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