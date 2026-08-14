ИНЬЦЮЭШАНЬ
ИНЬЦЮЭШАНЬ - собрание древнекитайских письменных произведений, открытых в ходе археологических раскопок близ города Линьи (пров. Шаньдун, Китай).
Получено в 1972 году при раскопках могильника эпохи Хань. В погребении 1, где похоронен офицер китайской армии по фамилии Сыма (умер между 141 годом и 133 годом до нашей эры), найдено 4942 бамбуковые планки с текстами, в числе которых известные (главы из «Гуань-цзы», «Мо-цзы», «Суньцзыбин фа») и неизвестные ранее сочинения; среди текстов особую ценность имеют труды «Бин фа» («Способы [управления] войском») Сунь Биня, «Лю тао» («Шесть стратагем») и др.
В погребении 2 (118 год до нашей эры) найдено 32 бамбуковые планки с календарными записями за 134 года до нашей эры. Иньцюэшань - одна из самых больших по числу и значимых по сохранности археологических находок древнекитайских текстов.