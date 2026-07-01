ИНЦИДЕНТ С У-2 1960 Г.

Уничтожение американского разведывательного самолета Локхид У-2 над СССР , которое привело к кризису в советско-американских отношениях.

США настаивали на принципе «открытого неба» - свободных полетов над территорией государств на больших высотах. СССР категорически отказывался признать этот принцип. Тогда США с 1956 г. стали осуществлять несанкционированные полеты над СССР, рассчитывая на неуязвимость высотных самолетов – советские истребители не могли достать их на такой высоте. 1 мая 1960 г. ЦРУ направило с территории Пакистана в полет над территорией СССР самолет У-2, пилотируемый Г. Пауэрсом. Он должен был пролететь над Средней Азией, Уралом, Архангельском, Мурманском и приземлиться в Норвегии. Над Свердловском самолет был сбит ракетой (такого оружия у США не было). Также был сбит по ошибке советский МИГ-19, летчик С. Сафронов погиб. Летчик Пауэрс спрыгнул с парашютом и предстал перед советским судом, дав показания об американской разведывательной деятельности. 19 августа 1960 г. Пауэрс был приговорен к 10 годам лишения свободы, но 10 февраля 1962 г. его обменяли на советского разведчика Р. Абеля ). В результате уничтожения У-2 разразился скандал. Хрущев ждал извинений за шпионаж от президента США Эйзенхауэра на планировавшейся встрече в верхах в Париже. Не получив их, Хрущев отказался участвовать во встрече, от которой ждали успеха в урегулировании Берлинского кризиса .

Исторические источники:

Хрущев Н.С. Воспоминания. М., 1997.

Автор статьи Шубин А.В.