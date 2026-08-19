ИНЬЧЖЭНЬ

ИНЬЧЖЭНЬ (де­виз прав­ле­ния Юн­чжэн («Мир­ное вы­прав­ле­ние»), хра­мо­вое имя Ши-цзун) - им­пе­ра­тор (1723-1735 годы) маньчжурской ди­на­стии Цин.

4-й сын императора Сю­а­нье. По пре­да­нию, Иньчжэнь ов­ла­дел тро­ном об­ман­ным пу­тём в об­ход за­кон­но­го на­след­ни­ка. Бу­ду­чи в на­пря­жён­ных от­но­ше­ни­ях с князь­я­ми им­пе­ра­тор­ской кро­ви и всем маньчжурским ро­дом Ай­синь Гио­ро, Иньчжэнь ог­ра­ни­чил пра­ва Со­ве­та кня­зей-ре­ген­тов и са­нов­ни­ков, соз­дав в 1730 году выс­ший административный и со­ве­щательный ор­ган при им­пе­ра­то­ре - Во­енный штаб (Цзюнь­цзи­фан; с 1732 года Во­енный со­вет - Цзюнь­цзи­чу), со­став ко­то­ро­го оп­ре­де­лял­ся са­мим мо­нар­хом. Иньчжэнь при­нял на се­бя ко­ман­до­ва­ние «вось­ми­зна­мён­ны­ми» вой­ска­ми. Ввёл но­вый по­ря­док пре­сто­ло­нас­ле­дия - не по сте­пе­ни кров­ной бли­зо­сти к бо­гдо­ха­ну, а по вы­бо­ру са­мо­го им­пе­ра­то­ра.

В пе­ри­од прав­ле­ния Иньчжэня про­во­ди­лись ме­ро­прия­тия по за­ме­не ту­зем­ных пра­ви­те­лей национальных мень­шинств (ту­сы) ре­гу­ляр­ной ад­ми­ни­ст­ра­ци­ей; уси­лил­ся идео­ло­гический кон­троль, в том числе соз­да­на тай­ная аген­ту­ра для ро­зы­ска ина­ко­мыс­ля­щих; уже­сто­че­на сис­те­ма кру­го­вой по­ру­ки на мес­тах (ба­о­цзя).

Иньчжэнь про­дол­жил вой­ну с Джун­гар­ским хан­ст­вом , в 1724 году ус­та­но­вил кон­троль над Цин­ха­ем. В прав­ле­ние Иньчжэня за­клю­че­ны Бу­рин­ский до­го­вор 1727 года и Кях­тин­ский до­го­вор 1727 года с Рос­си­ей. По­соль­ст­ва из Ки­тая по­се­ти­ли Мо­ск­ву (1731 год) и Санкт-Пе­тер­бург (1732 год).