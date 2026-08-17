ИНЧАУСТЕГИ КАБРАЛЬ ЭКТОР
ИНЧА́УСТЕГИ КАБРА́ЛЬ ЭКТОР - доминиканский поэт, литературный критик, общественный деятель.
Окончил факультет философии и филологии университета Санто-Доминго. В 1940-1960-е годы сотрудничал с прессой, работал издателем и редактором, состоял на дипломатической службе. В 1960-1970-е годы занимался педагогической деятельностью.
Поэтические сборники Инчаустеги Кабраля «Поэмы, полные скорби» («Poemas de una sola angustia», 1940 год), «В одиночестве раненой любви» («En soledad de amor herido», 1943 год), «Смерть в "Эдеме"» («Muerte en "el Edén"», 1951 год), «Бунт растений и менее горестные поэмы» («Rebelió n vegetal, y otros poemas menos amargos», 1956 год), «В поисках Копакабаны» («Por Copacabana buscando», 1964) и другие отличаются социально-политической направленностью, пронизаны пессимизмом и пафосом отрицания существующих общественных порядков. Автор статей по истории доминиканской литературы
Сочинения:
Poemas de una sola angustia: obra poética completa: 1940–1976. Santiago de los Caballeros, 1978.