ИНЧАУСТЕГИ КАБРАЛЬ ЭКТОР

ИНЧА́УСТЕГИ КАБРА́ЛЬ ЭКТОР - доминиканский поэт, литературный критик, общественный деятель.

Окон­чил факультет фи­ло­со­фии и фи­ло­ло­гии университета Сан­то-До­мин­го. В 1940-1960-е годы со­труд­ни­чал с прес­сой, ра­бо­тал из­да­те­лем и ре­дакто­ром, со­сто­ял на ди­пло­ма­тической служ­бе. В 1960-1970-е годы за­ни­мал­ся пе­да­го­гической дея­тель­но­стью.

По­этические сборники Инчаустеги Кабраля «По­эмы, пол­ные скор­би» («Poemas de una sola angustia», 1940 год), «В оди­но­че­ст­ве ра­не­ной люб­ви» («En soledad de amor he­ri­do», 1943 год), «Смерть в "Эде­ме"» («Muerte en "el Edén"», 1951 год), «Бунт рас­те­ний и ме­нее го­ре­ст­ные по­эмы» («Rebelió n ve­getal, y otros poemas menos amargos», 1956 год), «В по­ис­ках Ко­па­ка­ба­ны» («Por Copacabana buscando», 1964) и другие от­ли­ча­ют­ся со­ци­аль­но-по­ли­тической на­прав­лен­но­стью, про­ни­за­ны пес­си­миз­мом и па­фо­сом от­ри­ца­ния су­ще­ст­вую­щих об­щественных по­ряд­ков. Ав­тор ста­тей по ис­то­рии до­ми­ни­кан­ской литературы

Сочинения:

Poemas de una sola angustia: obra poéti­ca completa: 1940–1976. Santiago de los Caballeros, 1978.