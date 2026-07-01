ИНАУГУРАЦИЯ
ИНАУГУРА́ЦИЯ (англ. inauguration, от лат. inauguro - освящать, посвящать) - в ряде стран название торжественной церемонии вступления в должность вновь избранного главы государства.
Принесение президентом присяги перед парламентом (в одних государствах - на конституции, в других – на Библии или Коране) – ключевой момент Инаугурация, акт конституционного значения. Только в случае нарушения присяги возможна процедура импичмента. Наиболее длительную историю имеет инаугурация Президента США, проводимая 20 января в полдень, когда официально истекают полномочия уходящего президента.
Вновь избранный Президент Российской Федерации, вступая в должность, произносит присягу народу на специально напечатанном и переплетённом для главы государства единственном экземпляре Конституции в присутствии членов обеих палат Федерального собрания Российской Федерации, а также судей Конституционного суда Российской Федерации. Текст присяги зафиксирован в Конституции Российской Федерации (статья 82). По произнесении присяги президент считается вступившим в должность, звучит Государственный гимн Российской Федерации, над президентской резиденцией поднимается штандарт Президента Российской Федерации, производится пушечный салют. Президенту вручается особый Знак Президента Российской Федерации.
Аналогом инаугурации в монархических странах является коронация.