ИНАУГУРАЦИЯ

ИНАУГУРА́ЦИЯ (англ. inauguration, от лат. inauguro - ос­вя­щать, по­свя­щать) - в ря­де стран на­зва­ние тор­же­ст­вен­ной це­ре­мо­нии всту­п­ле­ния в долж­ность вновь из­бран­но­го гла­вы го­су­дар­ст­ва .

При­не­се­ние пре­зи­ден­том при­ся­ги пе­ред пар­ла­мен­том (в од­них го­су­дар­ст­вах - на кон­сти­ту­ции, в дру­гих – на Биб­лии или Ко­ра­не ) – клю­че­вой мо­мент Инаугурация, акт кон­сти­ту­ци­он­но­го зна­че­ния. Толь­ко в слу­чае на­ру­ше­ния при­ся­ги воз­мож­на про­це­ду­ра им­пич­мен­та . Наи­бо­лее дли­тель­ную ис­то­рию име­ет инаугурация Пре­зи­ден­та США, про­во­ди­мая 20 января в пол­день, ко­гда офи­ци­аль­но ис­те­ка­ют пол­но­мо­чия ухо­дя­ще­го пре­зи­ден­та.

Вновь из­бран­ный Пре­зи­дент Российской Федерации, всту­пая в долж­ность, про­из­но­сит при­ся­гу на­ро­ду на спе­ци­аль­но на­пе­ча­тан­ном и пе­ре­пле­тён­ном для гла­вы го­су­дар­ст­ва един­ст­вен­ном эк­зем­п­ля­ре Кон­сти­ту­ции в при­сут­ст­вии чле­нов обе­их па­лат Фе­де­раль­но­го со­б­ра­ния Российской Федерации, а так­же су­дей Кон­сти­ту­ци­он­но­го су­да Российской Федерации. Текст при­ся­ги за­фик­си­ро­ван в Кон­сти­ту­ции Российской Федерации (статья 82). По про­из­не­се­нии при­ся­ги пре­зи­дент счи­та­ет­ся всту­пив­шим в долж­ность, зву­чит Государственный гимн Российской Федерации, над пре­зи­дент­ской ре­зи­ден­ци­ей под­ни­ма­ет­ся штан­дарт Президента Российской Феде­рации, про­из­во­дит­ся пу­шеч­ный са­лют. Пре­зи­ден­ту вру­ча­ет­ся осо­бый Знак Пре­зи­ден­та Российской Федерации.

Ана­ло­гом инаугурации в мо­нар­хических стра­нах яв­ля­ет­ся ко­ро­на­ция.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)