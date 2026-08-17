ИНАМГАОН
ИНАМГАОН - поселение бронзового века (2-я половина 2-го - 1-я треть 1-го тысячелетия до нашей эры) на реке Гход в Махараштре (Индия).
Раскопки М.К. Дхаваликара в 1968-75 годах. Стратиграфически выявлено 3 периода: I - культуры Малва, II и III - ранней и поздней Невасы. Малвийская керамика имеет кремовый ангоб и чёрную роспись (геометрические и стилизованные растительные мотивы, изображения животных), невасская - красный ангоб и геометрический орнамент чёрного цвета, схематические изображения людей и животных. Характерны узкогорлые кувшины, сосуды с трубчатым носиком, острорёбрые чаши, часто со сливом; есть красно-серые крупные урны, чёрно-красная керамика - импорт с юга Декана.
В периоде I - прямоугольные двухкамерные полуземлянки, во II - наземные прямоугольные дома (в III - круглые); круглые хозяйственные постройки; у всех глинобитные стены на деревянном каркасе, утрамбованные полы с очагами, керамикой и другой утварью. Преобладают каменные пластинчатые орудия, микролиты, встречаются медные и бронзовые изделия. Найдены следы местного производства каменных орудий, резьбы по кости, бронзолитейный горн, гончарные ямы.
В периоде II поселение было ограждено глинобитной дамбой на фундаменте из валунов и каналом; раскопан «дом правителя» (3 комнаты, кухня, кладовая) рядом с зернохранилищем и двором, где находился и кенотаф (расписной кувшин внутри сосуда на 4 ножках с крышкой); в таком же сосуде, моделирующем чрево женщины, найдено уникальное погребение мужчины в сидячей позе; в районе головы - чаша и кувшин с рисунком лодки. Под полом другого дома периода II в глиняной коробочке найдена глиняная женская статуэтка; другая, без головы, вместе с фигуркой быка лежала на коробочке.
Обитатели Инамгаона выращивали ячмень, пшеницу, чечевицу, горох, очень редко рис; разводили крупный рогатый скот, овец, коз. На одном из кувшинов периода II - изображение быков-зебу в упряжке.