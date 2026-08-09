ИНАМА-ШТЕРНЕГГ
ИНАМА-ШТЕРНЕГГ - германский и австрийский историк-экономист, статистик, один из крупнейших представителей вотчинной теории.
Окончил Мюнхенский университет в 1865 году. С 1868 года профессор университетов в Инсбруке и Праге, с 1881 года в Вене, с 1884 года президент австрийской Центральной статистической комиссии. Основал важнейшие издания по статистике - «Österreichische Statistik», «Statistisches Handbuch».
Первоначально был близок к исторической школе в политической экономии (Г. фон Шмоллер), испытал большое влияние позитивистской методологии. В фундаментальной «Истории немецкой экономики» («Deutsche Wirtschaftsgeschichte», Bd 1–3, 1879–1901) рассмотрел проблему взаимосвязи развития хозяйства и социальной структуры общества. Исследовал проблемы аграрной истории раннего Средневековья, сочетал вотчинную теорию с рядом положений общинной теории, связывал с вотчиной начало обособления ремесленного производства от сельского хозяйства. Оказал значительное влияние на исследования германских медиевистов в области экономической истории.
Сочинения:
Verwaltungslehre. Innsbruck, 1870;
Untersuchungen über das Hofsystem im Mittelalter. Innsbruck, 1872;
Über die Quellen der deutschen Wirtschaftsgeschichte. W., 1877;
Die Ausbildung der großen Grundherrschaften in Deutschland während der Karolingerzeit. Lpz., 1878;
Neue Probleme des modernen Kulturlebens. Lpz., 1908.