ИМЯСЛАВИЕ

ИМЯСЛАВИЕ - в начале XX века мис­ти­ко-дог­ма­ти­че­ское те­че­ние в ис­то­рии Русской церк­ви, основным по­ло­же­ни­ем ко­то­ро­го яв­ля­лась кон­ста­та­ция не­раз­рыв­ной свя­зи ме­ж­ду име­нем Бо­жи­им как энер­ги­ей и дей­ст­вом Бо­жи­им и Са­мим Бо­гом и, как след­ст­вие, пол­ное ото­жде­ст­в­ле­ние име­ни Бо­жия и Са­мо­го Бо­га; од­но из позд­них про­яв­ле­ний ви­зантийско-славянского иси­хаз­ма.

На­ча­ло те­че­ния свя­за­но с пуб­ли­ка­ци­ей в 1907 году кни­ги кав­каз­ско­го схи­мо­на­ха-от­шель­ни­ка Ила­рио­на (Дом­ра­чё­ва, около 1845-1916 года) «На го­рах Кав­ка­за». На­пи­сан­ная в ви­де ду­хов­но­го со­бе­се­до­ва­ния Ила­рио­на и его на­став­ни­ка стар­ца Ди­си­де­рия, она бы­ла вы­пу­ще­на по ре­ко­мен­да­ции стар­ца Вар­со­но­фия Оп­тин­ско­го. Цен­траль­ная те­ма кни­ги – из­ло­же­ние прак­тического опы­та Ии­су­со­вой мо­лит­вы (с опо­рой на вос­точ­но­хри­сти­ан­скую ас­ке­тическую тра­ди­цию), а так­же её осо­бо­го «бо­го­сло­вия», ос­но­вы­ваю­ще­го­ся на кон­ста­та­ции при­сут­ст­вия в име­ни Бо­жи­ем Са­мо­го Бо­га - всем Его су­ще­ст­вом и все­ми Его бес­ко­неч­ны­ми свой­ст­ва­ми. Так, Ила­ри­он от­ме­ча­ет, что «имя Его все­зи­ж­ди­тель­ное, дос­то­по­кло­няе­мое и все­мо­гу­щее есть как бы Сам Он - все­дер­жав­ный Гос­подь Бог и дра­жай­ший Ис­ку­пи­тель наш Ии­сус Хри­стос…», а так­же «Сын Бо­жий Сам во святом Сво­ем Име­ни весь и все­це­ло пре­бы­ва­ет все­ми Свои­ми со­вер­шен­ст­ва­ми и всею пол­но­тою Сво­его Бо­же­ст­ва». Таким образом, имя Ии­сус - не про­стое че­ло­ве­че­ское имя, дан­ное Бо­го­мла­ден­цу, но имя, от веч­но­сти хра­ни­мое в пред­веч­ном со­ве­те Свя­той Трои­цы. И коль ско­ро оно пре­бы­ва­ло там, где пре­бы­ва­ет еди­ный Бог - Отец, Сын и Свя­той Дух - и где ни­че­го твар­но­го быть не мо­жет, - сле­до­ва­тель­но, оно са­мо есть Бог. Со­глас­но Ила­рио­ну, имя Ии­су­со­во яв­ля­ет­ся ос­но­вой все­го строя Церк­ви, вся­кой мо­лит­вы, вся­ко­го слу­же­ния; оно же по­ло­жи­ло на­ча­ло и мо­на­ше­ской жиз­ни. Бла­го­да­ря дол­го­вре­мен­но­му при­зы­ва­нию име­ни Ии­су­са че­ло­век мо­жет прий­ти в та­кое со­стоя­ние, при ко­то­ром бу­дет ощу­щать имя Бо­жие то­ж­де­ст­вен­ным Са­мо­му Гос­по­ду.

Со­чи­не­ние Ила­рио­на вы­зва­ло ожив­лён­ную по­ле­ми­ку в от­шель­ни­че­ской и об­ще­жи­тель­ной сре­де афон­ско­го Фи­ва­ид­ско­го ски­та, под­дер­жан­ную за­тем в древних русских оби­те­лях Афо­на, например в Свя­то-Пан­те­леи­мо­но­вом монастыре. В под­держ­ку кни­ги вы­ска­за­лись в основном мо­на­хи-от­шель­ни­ки; на­шлись и про­тив­ни­ки, главным образом в об­ще­жи­тель­ной сре­де. Основные про­тив­ни­ки имяславия - ие­ро­мо­нах (впо­след­ст­вии ар­хи­ман­д­рит) Алек­сий (Ки­ре­ев­ский, 1870-1945 годы) и инок Хри­санф (Ми­на­ев), опуб­ли­ко­вав­ший в 1909 году по по­ру­че­нию ду­хов­ни­ка Свя­то-Пан­те­леи­мо­но­ва монастыря край­не рез­кую ре­цен­зию на со­чи­не­ние Ила­рио­на. По­сле об­на­ро­до­ва­ния ре­цен­зии русское ино­че­ст­во на Афо­не окон­ча­тель­но раз­де­ли­лось на две пар­тии - имя­бор­цев и имя­слав­цев. Осе­нью 1911 года со­сто­ял­ся со­бор ино­ков Фи­ваид­ско­го ски­та Свя­то-Пан­те­леи­мо­но­ва монастыря с уча­сти­ем игу­ме­на мо­на­сты­ря ар­химандрита Ми­саи­ла. В оп­ре­де­ле­нии со­бо­ра ре­цен­зия ино­ка Хри­сан­фа, как не­со­глас­ная со Свя­щен­ным Пи­са­ни­ем, при­зна­ва­лась ере­ти­че­ской; кро­ме то­го, бы­ло со­став­ле­но и под­пи­са­но ут­вер­ди­тель­ное «Со­бор­ное рас­су­ж­де­ние о Име­ни Ии­су­са Хри­ста», при­зна­вав­шее, что «в име­ни Ии­сус-Хри­сто­вом при­сут­ст­ву­ет Сам Он, наш Спа­си­тель Гос­подь Ии­сус Хри­стос не­ви­ди­мо и не­по­сти­жи­мо…». Не­смот­ря на по­сла­ние ар­химандрита Ми­саи­ла ино­кам Фи­ва­ид­ско­го ски­та (начало 1912 года) о не­об­хо­ди­мо­сти пре­кра­ще­ния спо­ров, ос­та­но­вить спор бы­ло уже не­воз­мож­но. В 1912 году во гла­ве наи­бо­лее ак­тив­ных сто­рон­ни­ков и за­щит­ни­ков но­во­го те­че­ния в сре­де афон­ско­го мо­на­ше­ст­ва стал А.К. Бу­ла­то­вич.

В 1912 году по­ле­ми­ка во­круг во­про­са о по­чи­та­нии име­ни Бо­жия бы­ла пе­ре­не­се­на в Рос­сию, где наи­бо­лее ак­тив­ным про­тив­ни­ком имяславия стал Ан­то­ний (Хра­по­виц­кий). В 1912 году, ре­ше­ни­ем Свя­тей­ше­го Си­но­да, книга «На го­рах Кав­ка­за» бы­ла за­пре­ще­на в Рос­сии; в том же го­ду по­сле­до­ва­ло её осу­ж­де­ние со сто­ро­ны пат­ри­ар­ха Кон­стан­ти­но­поль­ско­го Ио­а­ки­ма III (1878-1884 годы; 1901-1912 годы). В 1913 году уче­ние имяславия бы­ло рас­смот­ре­но ко­мис­си­ей Бо­го­слов­ско­го училища Кон­стан­ти­но­поль­ско­го пат­ри­ар­ха­та на острове Хал­ки; ко­мис­сия при­зна­ла уче­ние имяславия не­пра­во­слав­ным. Но­вый пат­ри­арх Кон­стан­ти­но­поль­ский Гер­ман V (1913-1918 годы) в сво­ей гра­мо­те от начала апреля 1913 года объ­я­вил уче­ние имяславия пан­те­из­мом. В мае 1913 года Свя­тей­ший Си­нод РПЦ осу­дил уче­ние имяславия; со­от­вет­ст­вую­щее по­сла­ние бы­ло со­став­ле­но ар­хи­епископом Сер­ги­ем (Стра­го­род­ским).

В на­ча­ле ию­ня 1913 года на Афон при­бы­ли ар­хи­епископ Во­ло­год­ский Ни­кон (Ро­ж­де­ст­вен­ский) и профессор С.В. Тро­иц­кий в со­про­во­ж­де­нии сол­дат и офи­це­ров. Про­ве­дён­ная пе­ре­пись по­ка­за­ла, что сре­ди 1700 русских на­сель­ни­ков имя­бор­ца­ми на­зва­ли се­бя 661 человек, имя­слав­ца­ми - 517 человек. По­сле без­ре­зуль­тат­ных пе­ре­гово­ров в начале ию­ля 1913 года сол­да­ты взя­ли штур­мом Свя­то-Пан­те­леи­мо­нов монастырь, в ко­тором на­хо­ди­лись имя­слав­цы; бо­лее чем 600 мо­на­хов бы­ли до­став­ле­ны с Афо­на в Одес­су; боль­шин­ст­во под­верг­лось ссыл­ке, не­ко­то­рые - тю­рем­но­му за­клю­че­нию; часть мо­на­хов под­пи­са­ла бу­ма­ги об от­ка­зе от имя­сла­вия.

В мае 1914 года под пред­се­да­тель­ст­вом митрополита Мо­с­ков­ско­го и Ко­ло­мен­ско­го Ма­ка­рия (Нев­ско­го, 1835-1926 годы) Мо­с­ков­ская си­но­даль­ная кон­то­ра про­из­ве­ла суд над ру­ко­во­ди­те­ля­ми имяславия. То­гда же Свя­тей­шим Си­но­дом бы­ла под­твер­жде­на ере­тическая сущ­ность уче­ния в це­лом, од­на­ко по письменному рас­по­ря­же­нию императора Ни­ко­лая II имя­слав­цы бы­ли про­ще­ны, и им бы­ло раз­ре­ше­но уча­ст­во­вать в жиз­ни Русской цер­к­ви без фор­маль­но­го по­кая­ния. Во­прос об имяславии под­ни­мал­ся и на По­ме­ст­ном со­бо­ре 1917-1918 годов Российской пра­во­слав­ной церк­ви, од­на­ко со­бор не ус­пел вы­не­сти оп­ре­де­ле­ния по не­му. На нём при­сут­ст­во­ва­ли как ак­тив­ные сто­рон­ни­ки, так и про­тив­ни­ки имяславия. Сре­ди бо­го­сло­вов, ко­то­рые вы­ска­за­лись за имяславие, бы­ли П.А. Фло­рен­ский и С.Н. Бул­га­ков, под­го­то­вив­ший об­шир­ный док­лад для со­бо­ра, пе­ре­ра­бо­тан­ный впо­след­ст­вии в отдельную бо­го­слов­скую ра­бо­ту. В начале 1920-х годов в Мо­ск­ве со­би­рал­ся имя­слав­че­ский кру­жок, уча­ст­ни­ком ко­то­ро­го, сре­ди про­чих, был А.Ф. Ло­сев; бли­зок к не­му был П.А. Фло­рен­ский. В 1928 году многие имя­слав­цы в СССР пол­но­стью пре­кра­ти­ли об­ще­ние с Русской пра­во­слав­ной цер­ко­вью Мо­с­ков­ско­го пат­ри­ар­ха­та и во­шли в со­став Ка­та­комб­ной церк­ви. В сре­де русской эмиг­ра­ции 1920-1930-х годов уче­ние Илариона про­дол­жал раз­ви­вать С.Н. Бул­га­ков («Фи­ло­со­фия име­ни», 1953 год). Со­чув­ст­вен­но к иде­ям имяславия от­но­сил­ся митрополит Ве­ниа­мин (Фед­чен­ков). С другой сто­ро­ны, кри­ти­ку «имя­бож­ни­че­ско­го» уче­ния в сво­ей ра­бо­те про­тив со­фио­ло­гии В.С. Со­ловь­ё­ва, С.Н. Бул­га­ко­ва и П.А. Фло­рен­ско­го пред­ста­вил ар­хи­епископ Се­ра­фим (Со­бо­лев, 1881-1950 годы) («Но­вое уче­ние о Со­фии Пре­муд­ро­сти Бо­жи­ей», 1935 год).

Исторические источники:

За­бы­тые стра­ни­цы рус­ско­го имя­сла­вия: сбор­ник до­ку­мен­тов и пуб­ли­ка­ций по афон­ским со­бы­ти­ям 1910–1913 гг. и дви­же­нию имя­сла­вия в 1910–1918 гг. М., 2001;

Имя­сла­вие: ан­то­ло­гия / Ред. Е.С. По­ли­щук. М., 2002; Имя­сла­вие. М., 2003–2005. Т. 1–2.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)