ИМЯСЛАВИЕ
ИМЯСЛАВИЕ - в начале XX века мистико-догматическое течение в истории Русской церкви, основным положением которого являлась констатация неразрывной связи между именем Божиим как энергией и действом Божиим и Самим Богом и, как следствие, полное отождествление имени Божия и Самого Бога; одно из поздних проявлений византийско-славянского исихазма.
Начало течения связано с публикацией в 1907 году книги кавказского схимонаха-отшельника Илариона (Домрачёва, около 1845-1916 года) «На горах Кавказа». Написанная в виде духовного собеседования Илариона и его наставника старца Дисидерия, она была выпущена по рекомендации старца Варсонофия Оптинского. Центральная тема книги – изложение практического опыта Иисусовой молитвы (с опорой на восточнохристианскую аскетическую традицию), а также её особого «богословия», основывающегося на констатации присутствия в имени Божием Самого Бога - всем Его существом и всеми Его бесконечными свойствами. Так, Иларион отмечает, что «имя Его всезиждительное, достопоклоняемое и всемогущее есть как бы Сам Он - вседержавный Господь Бог и дражайший Искупитель наш Иисус Христос…», а также «Сын Божий Сам во святом Своем Имени весь и всецело пребывает всеми Своими совершенствами и всею полнотою Своего Божества». Таким образом, имя Иисус - не простое человеческое имя, данное Богомладенцу, но имя, от вечности хранимое в предвечном совете Святой Троицы. И коль скоро оно пребывало там, где пребывает единый Бог - Отец, Сын и Святой Дух - и где ничего тварного быть не может, - следовательно, оно само есть Бог. Согласно Илариону, имя Иисусово является основой всего строя Церкви, всякой молитвы, всякого служения; оно же положило начало и монашеской жизни. Благодаря долговременному призыванию имени Иисуса человек может прийти в такое состояние, при котором будет ощущать имя Божие тождественным Самому Господу.
Сочинение Илариона вызвало оживлённую полемику в отшельнической и общежительной среде афонского Фиваидского скита, поддержанную затем в древних русских обителях Афона, например в Свято-Пантелеимоновом монастыре. В поддержку книги высказались в основном монахи-отшельники; нашлись и противники, главным образом в общежительной среде. Основные противники имяславия - иеромонах (впоследствии архимандрит) Алексий (Киреевский, 1870-1945 годы) и инок Хрисанф (Минаев), опубликовавший в 1909 году по поручению духовника Свято-Пантелеимонова монастыря крайне резкую рецензию на сочинение Илариона. После обнародования рецензии русское иночество на Афоне окончательно разделилось на две партии - имяборцев и имяславцев. Осенью 1911 года состоялся собор иноков Фиваидского скита Свято-Пантелеимонова монастыря с участием игумена монастыря архимандрита Мисаила. В определении собора рецензия инока Хрисанфа, как несогласная со Священным Писанием, признавалась еретической; кроме того, было составлено и подписано утвердительное «Соборное рассуждение о Имени Иисуса Христа», признававшее, что «в имени Иисус-Христовом присутствует Сам Он, наш Спаситель Господь Иисус Христос невидимо и непостижимо…». Несмотря на послание архимандрита Мисаила инокам Фиваидского скита (начало 1912 года) о необходимости прекращения споров, остановить спор было уже невозможно. В 1912 году во главе наиболее активных сторонников и защитников нового течения в среде афонского монашества стал А.К. Булатович.
В 1912 году полемика вокруг вопроса о почитании имени Божия была перенесена в Россию, где наиболее активным противником имяславия стал Антоний (Храповицкий). В 1912 году, решением Святейшего Синода, книга «На горах Кавказа» была запрещена в России; в том же году последовало её осуждение со стороны патриарха Константинопольского Иоакима III (1878-1884 годы; 1901-1912 годы). В 1913 году учение имяславия было рассмотрено комиссией Богословского училища Константинопольского патриархата на острове Халки; комиссия признала учение имяславия неправославным. Новый патриарх Константинопольский Герман V (1913-1918 годы) в своей грамоте от начала апреля 1913 года объявил учение имяславия пантеизмом. В мае 1913 года Святейший Синод РПЦ осудил учение имяславия; соответствующее послание было составлено архиепископом Сергием (Страгородским).
В начале июня 1913 года на Афон прибыли архиепископ Вологодский Никон (Рождественский) и профессор С.В. Троицкий в сопровождении солдат и офицеров. Проведённая перепись показала, что среди 1700 русских насельников имяборцами назвали себя 661 человек, имяславцами - 517 человек. После безрезультатных переговоров в начале июля 1913 года солдаты взяли штурмом Свято-Пантелеимонов монастырь, в котором находились имяславцы; более чем 600 монахов были доставлены с Афона в Одессу; большинство подверглось ссылке, некоторые - тюремному заключению; часть монахов подписала бумаги об отказе от имяславия.
В мае 1914 года под председательством митрополита Московского и Коломенского Макария (Невского, 1835-1926 годы) Московская синодальная контора произвела суд над руководителями имяславия. Тогда же Святейшим Синодом была подтверждена еретическая сущность учения в целом, однако по письменному распоряжению императора Николая II имяславцы были прощены, и им было разрешено участвовать в жизни Русской церкви без формального покаяния. Вопрос об имяславии поднимался и на Поместном соборе 1917-1918 годов Российской православной церкви, однако собор не успел вынести определения по нему. На нём присутствовали как активные сторонники, так и противники имяславия. Среди богословов, которые высказались за имяславие, были П.А. Флоренский и С.Н. Булгаков, подготовивший обширный доклад для собора, переработанный впоследствии в отдельную богословскую работу. В начале 1920-х годов в Москве собирался имяславческий кружок, участником которого, среди прочих, был А.Ф. Лосев; близок к нему был П.А. Флоренский. В 1928 году многие имяславцы в СССР полностью прекратили общение с Русской православной церковью Московского патриархата и вошли в состав Катакомбной церкви. В среде русской эмиграции 1920-1930-х годов учение Илариона продолжал развивать С.Н. Булгаков («Философия имени», 1953 год). Сочувственно к идеям имяславия относился митрополит Вениамин (Федченков). С другой стороны, критику «имябожнического» учения в своей работе против софиологии В.С. Соловьёва, С.Н. Булгакова и П.А. Флоренского представил архиепископ Серафим (Соболев, 1881-1950 годы) («Новое учение о Софии Премудрости Божией», 1935 год).
Исторические источники:
Забытые страницы русского имяславия: сборник документов и публикаций по афонским событиям 1910–1913 гг. и движению имяславия в 1910–1918 гг. М., 2001;
Имяславие: антология / Ред. Е.С. Полищук. М., 2002; Имяславие. М., 2003–2005. Т. 1–2.