ИМУЩЕСТВО

ИМУЩЕСТВО - в ши­ро­ком смыс­ле ма­те­ри­аль­ные цен­но­сти (имею­щие и не имею­щие де­неж­ной оцен­ки) и не­ма­те­ри­аль­ные бла­га ( иму­ще­ст­вен­ные пра­ва ).

В пра­ве по­ня­тие «имущество» яв­ля­ет­ся мно­го­знач­ным и при­ме­ня­ет­ся для обо­зна­че­ния:

1) ве­щи или оп­ре­де­лён­ной со­во­куп­но­сти ве­щей (в ши­ро­ком смыс­ле сло­ва, то ест вклю­чая день­ги и цен­ные бу­ма­ги), на­хо­дя­щих­ся во вла­де­нии какого-либо ли­ца (лиц);

2) со­во­куп­но­сти ве­щей и иму­ще­ст­вен­ных прав, при­над­ле­жа­щих фи­зическому или юри­дическому ли­цу, ко­то­рая име­ет де­неж­ную оцен­ку;

3) со­во­куп­но­сти ве­щей, иму­ще­ст­вен­ных прав и обя­зан­но­стей, ко­то­рая ха­рак­те­ри­зу­ет иму­ще­ст­вен­ное по­ло­же­ние их но­си­те­ля.

Са­мое ран­нее обо­зна­че­ние имущества гра­ж­да­ни­на (familia pecuniaque) да­но в древнеримских Две­на­дца­ти таб­лиц за­ко­нах - пер­во­на­чаль­но со­во­куп­ность ра­бов и ско­та. Позд­нее familia обо­зна­ча­ла и всю со­во­куп­ность имущества. По­ня­ти­ем «имущество» ох­ва­ты­ва­лись не толь­ко ве­щи как ма­те­ри­аль­ные пред­ме­ты внеш­не­го ми­ра, но и юри­дические от­но­ше­ния и пра­ва. Ос­но­ва де­ле­ния имущества по­кои­лась на ди­хо­то­мии ман­ци­пи­руе­мых (res mancipi) и не­ман­ци­пи­руе­мых (nec mancipi) ве­щей и до­пол­няю­щей её оп­по­зи­ции ве­щей те­лес­ных (res corporales - ко­то­рых мож­но кос­нуть­ся) и бес­те­лес­ных (res incorporales - к ко­то­рым нель­зя при­кос­нуть­ся). Эта римская дво­ич­ная оп­по­зи­ция ве­щей со­хра­ни­ла своё зна­че­ние для по­строе­ния нор­ма­тив­ных мо­де­лей имущества в современном за­ко­но­да­тель­ст­ве боль­шин­ст­ва стран.

За­ко­но­да­тель­ст­во раз­ли­ча­ет дви­жи­мое (смотри Дви­жи­мость) и не­дви­жи­мое имущество (смотри Не­дви­жи­мость ); имущество де­ли­мое (то есть ве­щи, ко­то­рые под­да­ют­ся де­ле­нию в на­ту­ре на отдельные час­ти без ущер­ба для их на­зна­че­ния, например стро­ительные ма­те­риа­лы) и не­де­ли­мое (объ­ек­ты, ко­то­рые в ре­зуль­та­те де­ле­ния уже не мо­гут слу­жить по пер­во­на­чаль­но­му на­зна­че­нию, например ав­то­мо­биль). Юри­ди­че­ски не­де­ли­мым мо­жет быть имущество, оп­ре­де­лён­ное та­ко­вым за­ко­ном [так, со­глас­но статье 258 Гражданского Кодекса Российской Федерации зе­мель­ный уча­сток и сред­ст­ва про­из­вод­ст­ва, при­над­ле­жа­щие кре­сть­ян­ско­му (фер­мер­ско­му) хо­зяй­ст­ву, юри­ди­че­ски не­де­ли­мы]; имущество лич­ное (при­над­ле­жа­щее од­но­му ли­цу) ли­бо об­щее (при на­ли­чии пра­ва на не­го не­сколь­ким ли­цам). Так­же имущество под­раз­де­ля­ют на на­лич­ное и дол­го­вое, что со­от­вет­ст­ву­ет по­ня­ти­ям ак­ти­ва и пас­си­ва, и др.

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