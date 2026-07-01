ИМУЩЕСТВО
ИМУЩЕСТВО - в широком смысле материальные ценности (имеющие и не имеющие денежной оценки) и нематериальные блага (имущественные права).
В праве понятие «имущество» является многозначным и применяется для обозначения:
1) вещи или определённой совокупности вещей (в широком смысле слова, то ест включая деньги и ценные бумаги), находящихся во владении какого-либо лица (лиц);
2) совокупности вещей и имущественных прав, принадлежащих физическому или юридическому лицу, которая имеет денежную оценку;
3) совокупности вещей, имущественных прав и обязанностей, которая характеризует имущественное положение их носителя.
Самое раннее обозначение имущества гражданина (familia pecuniaque) дано в древнеримских Двенадцати таблиц законах - первоначально совокупность рабов и скота. Позднее familia обозначала и всю совокупность имущества. Понятием «имущество» охватывались не только вещи как материальные предметы внешнего мира, но и юридические отношения и права. Основа деления имущества покоилась на дихотомии манципируемых (res mancipi) и неманципируемых (nec mancipi) вещей и дополняющей её оппозиции вещей телесных (res corporales - которых можно коснуться) и бестелесных (res incorporales - к которым нельзя прикоснуться). Эта римская двоичная оппозиция вещей сохранила своё значение для построения нормативных моделей имущества в современном законодательстве большинства стран.
Законодательство различает движимое (смотри Движимость) и недвижимое имущество (смотри Недвижимость); имущество делимое (то есть вещи, которые поддаются делению в натуре на отдельные части без ущерба для их назначения, например строительные материалы) и неделимое (объекты, которые в результате деления уже не могут служить по первоначальному назначению, например автомобиль). Юридически неделимым может быть имущество, определённое таковым законом [так, согласно статье 258 Гражданского Кодекса Российской Федерации земельный участок и средства производства, принадлежащие крестьянскому (фермерскому) хозяйству, юридически неделимы]; имущество личное (принадлежащее одному лицу) либо общее (при наличии права на него нескольким лицам). Также имущество подразделяют на наличное и долговое, что соответствует понятиям актива и пассива, и др.