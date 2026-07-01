ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА
ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА -
1) субъективные права, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом. В этом смысле имущественные права называют вещными правами;
2) материальные (имущественные) требования, которые возникают между участниками экономического оборота по поводу распределения имущества и обмена (товарами, услугами, выполняемыми работами, деньгами, ценными бумагами и другим) и могут быть ими уступлены (проданы) в рамках существующего гражданско-правового оборота. Необходимыми признаками имущественных прав как объектов гражданских прав являются передаваемость (в отличие от личных прав), за исключением случаев, когда они неотделимы от личности (например, алиментные права), и возможность денежной оценки.
Понятие «имущественные права» произошло от деления вещей в римском праве на телесные (res corporales - которых можно коснуться) и бестелесные (res incorporales - к которым нельзя прикоснуться). Имущественные права охватывают: право собственности (в том числе право общей долевой, включая право на имущественные паи, или общей совместной собственности); право хозяйственного ведения; право оперативного управления; право пожизненного наследуемого владения; право постоянного (бессрочного) пользования; право безвозмездного срочного пользования; право аренды; право залога (ипотека); право ограниченного пользования чужим недвижимым имуществом (сервитуты). Наличие имущественных прав подтверждается соответствующим документом (свидетельством, патентом и тому подобным).
Выделяют имущественные права авторов, исполнителей, производителей фонограмм и иных обладателей авторских и смежных прав, а также патентообладателей, в том числе исключительные и неисключительные имущественные права (смотри в статье Авторское право); имущественные права несовершеннолетних, супругов, членов семьи собственника и лиц, переставших быть членами семьи собственника, но продолжающих проживать в занимаемом жилом помещении; акционеров, владельцев ценных бумаг, инвесторов и так далее; имущественные права, возникающие из юридических фактов, и имущественные права, возникающие в силу действий, не предусмотренных законом, однако не противоречащих общим принципам гражданского законодательства (например, в связи с обязанностью возместить имущественный вред, причинённый работником предприятию в процессе выполнения трудовых функций); к имущественным правам относятся и права, возникшие в связи с расходованием государственного бюджета на общественные нужды.