ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА -

1) субъ­ек­тив­ные пра­ва, свя­зан­ные с вла­де­ни­ем, поль­зо­ва­ни­ем и рас­по­ря­же­ни­ем иму­ще­ст­вом . В этом смыс­ле имущественные права на­зы­ва­ют вещ­ны­ми пра­ва­ми;

2) ма­те­ри­аль­ные (иму­ще­ст­вен­ные) тре­бо­ва­ния, ко­то­рые воз­ни­ка­ют ме­ж­ду уча­ст­ни­ка­ми эко­но­мического обо­ро­та по по­во­ду рас­пре­де­ле­ния иму­ще­ст­ва и об­ме­на (то­ва­ра­ми, ус­лу­га­ми, вы­пол­няе­мы­ми ра­бо­та­ми, день­га­ми, цен­ны­ми бу­ма­га­ми и другим) и мо­гут быть ими ус­ту­п­ле­ны (про­да­ны) в рам­ках су­ще­ст­вую­ще­го гра­ж­дан­ско-пра­во­во­го обо­ро­та. Не­об­хо­ди­мы­ми при­зна­ка­ми имущественных прав как объ­ек­тов гражданских прав яв­ля­ют­ся пе­ре­да­вае­мость (в от­ли­чие от лич­ных прав), за ис­клю­че­ни­ем слу­ча­ев, ко­гда они не­от­де­ли­мы от лич­но­сти (например, али­мент­ные пра­ва), и воз­мож­ность де­неж­ной оцен­ки.

По­ня­тие «имущественные права» про­изош­ло от де­ле­ния ве­щей в рим­ском пра­ве на те­лес­ные (res corporales - ко­то­рых мож­но кос­нуть­ся) и бес­те­лес­ные (res incorporales - к ко­торым нель­зя при­кос­нуть­ся). Имущественные права ох­ва­ты­ва­ют: пра­во соб­ст­вен­но­сти (в том числе пра­во об­щей до­ле­вой, вклю­чая пра­во на иму­ще­ст­вен­ные паи, или об­щей со­вме­ст­ной соб­ст­вен­но­сти); пра­во хо­зяй­ст­вен­но­го ве­де­ния; пра­во опе­ра­тив­но­го управ­ле­ния; пра­во по­жиз­нен­но­го на­сле­дуе­мо­го вла­де­ния; пра­во по­сто­ян­но­го (бес­сроч­но­го) поль­зо­ва­ния; пра­во без­воз­мезд­но­го сроч­но­го поль­зо­ва­ния; пра­во арен­ды; пра­во за­ло­га (ипо­те­ка); пра­во ог­ра­ни­чен­но­го поль­зо­ва­ния чу­жим не­дви­жи­мым иму­ще­ст­вом (сер­ви­ту­ты). На­ли­чие имущественных прав под­твер­жда­ет­ся со­от­вет­ст­вую­щим до­ку­мен­том (сви­де­тель­ст­вом, па­тен­том и тому подобным).

Вы­де­ля­ют имущественные права ав­то­ров, ис­пол­ни­те­лей, про­из­во­ди­те­лей фо­но­грамм и иных об­ла­да­те­лей ав­тор­ских и смеж­ных прав, а так­же па­тен­то­об­ла­да­те­лей, в том числе ис­клю­чи­тель­ные и не­ис­клю­чи­тель­ные имущественные права (смотри в статье Ав­тор­ское пра­во ); имущественные права не­со­вер­шен­но­лет­них, суп­ру­гов, чле­нов се­мьи соб­ст­вен­ни­ка и лиц, пе­ре­став­ших быть чле­на­ми се­мьи соб­ст­вен­ни­ка, но про­дол­жаю­щих про­жи­вать в за­ни­мае­мом жи­лом по­ме­ще­нии; ак­цио­не­ров, вла­дель­цев цен­ных бу­маг, ин­ве­сто­ров и так далее; имущественные права, воз­ни­каю­щие из юри­дических фак­тов, и имущественные права, воз­ни­каю­щие в си­лу дей­ст­вий, не пре­ду­смот­рен­ных за­ко­ном, од­на­ко не про­ти­во­ре­ча­щих об­щим прин­ци­пам гражданского за­ко­но­да­тель­ст­ва (например, в свя­зи с обя­зан­но­стью воз­мес­тить иму­ще­ст­вен­ный вред, при­чи­нён­ный ра­бот­ни­ком пред­при­ятию в про­цес­се вы­пол­не­ния тру­до­вых функ­ций); к имущественным правам от­но­сят­ся и пра­ва, воз­ник­шие в свя­зи с рас­хо­до­ва­ни­ем государственного бюд­же­та на об­щественные ну­ж­ды.

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