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ИМРУ-УЛЬ-КАЙС
Ибн Худжр ибн Умар аль-Кинди - арабский поэт.
Происходил из знатного рода, сын вождя племени. За разгульный образ жизни был изгнан из племени; странствовал по Аравийскому полуострову. По легенде, Имру-уль-Кайс умер, надев посланную врагами одежду, пропитанную ядом (за что получил прозвище Зу-ль-Курух, буквально - «Покрытый язвами»).
Имру-уль-Кайс считается одним из создателей основных канонов арабской классической поэзии. Сохранилось много касыд, принадлежащих или приписываемых Имру-уль-Кайсу; самая известная из них открывает сборник лучших стихотворений арабских доисламских поэтов (смотри Муаллаки).
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