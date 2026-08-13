ИМРЕ

Имре (венг. Emericus, Henricus, Imre) (1000/1007? — 1031) — герцог, сын венгерского короля Иштвана I Святого и Гизеллы Баварской.

О жизни сохранились крайне скудные сведения. Имя получил в честь своего дяди по материнской линии, будущего германского императора Генриха II Святого . Был не первым ребенком, поэтому, возможно, готовился к духовному поприщу, с чем принято связывать приписываемую ему глубокую набожность. Предположительно, его учителем и воспитателем был епископ и миссионер святой Геллерт, под чьим руководством изучал тривиум, квадривиум, а также богословие. После смерти брата был объявлен престолонаследником (уже для него в 1020 Иштван составляет «Наставления»). Как герцогу ему передается в правление один из дукатов (в Хильдесхаймских анналах он упоминается как dux Ruizorum), командование королевской гвардией. И. участвовал в военных предприятиях отца: в подавлении мятежа Айтоня в 1028 (предположительно), в победоносном сражении против вторгшегося в Венгрию в 1030 императора Конрада II и других. И. трагически погиб на охоте в 1031, что после смерти Иштвана Святого (1038) привело к династическому кризису и ввергло молодое королевство в долгие внутренние и внешние войны.

Наибольшая известность и популярность И. связана с историей его брака, использованная церковью для его канонизации. Есть основания считать, что женой И. стала византийская принцесса; брак был бездетным. В конце XI в., когда Ласло I Святой создавал пантеон первых венгерских святых, папа Григорий VII, боровшийся за целибат католического духовенства, в 1083 одобрил канонизацию И. Факт бездетности герцога был интерпретирован в духе идеалов времени: будто бы молодая пара дала обет жить в духовном браке, и И. всю свою короткую жизнь сохранял чистоту и непорочность. Культ святого И. широко распространился не только в Венгрии, но и за ее пределами: в Германии, Польше, Италии и т. д. Он пользовался большой популярностью в народе: его именем названо много поселений, церквей, монастырей в Венгрии, возникали новые легенды, связанные с его именем и святостью. Культ нашел широкое отражение в произведениях живописи и скульптуры Средневековья и более позднего времени (особенно в эпоху Контрреформации ). Днем поминовения И. считается в католической церкви 5 ноября.

Ист.: Corpus Juris Hungarici. Magyar törvénytаr 1000—1526. évi törvényczikkek / Szerk. Mаrkus D. Budapest, 1899; Scriptores rerum Hugaricarum tempore ducum regumque stirpis Arpadianae gestarum / Ed. E. Szentpétery. Vol. II. Budapest, 1938.

Лит.: Аrpаd-kori legendаk és intelmek / Szerk. Érszegi G. Budapest, 1983; Korai magyar történeti lexikon (9—14. szаzad). Budapest, 1994. Magyar Z. Az Аrpаdhаz szentjei. Győr, 2005.