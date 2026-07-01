ИМПРОВИЗАЦИЯ
ИМПРОВИЗАЦИЯ (франц. improvisation, итал. improvvisazione, от лат. improvisus - неожиданный, внезапный) - создание художественного произведения в процессе его исполнения.
Импровизация возможна в словесном творчестве, музыке, танце, театре. Истоки импровизации в профессиональной художественной практике восходят к ранним стадиям устного творчества. В древности и Средневековье певец-импровизатор соединял в себе поэта и музыканта - создателя и исполнителя (древнегреческие аэды, западноевропейские менестрели). Синкретический тип музыкально-поэтического творчества господствует в фольклоре и традиционных культурах (носители профессиональной устной традиции - казахские и киргизские акыны, армянские и азербайджанские ашуги, украинские кобзари, русские сказители и многие другие). Певцы-импровизаторы использовали богатый запас готовых поэтических формул, комбинируя их в соответствии с требованиями сюжетно-смыслового развития и версификации. Позднее литературная импровизация стала характерным явлением итальянской культуры эпохи Возрождения (поэтические и риторические импровизации при герцогских дворах); отчасти искусство литературы импровизации сохранялось в Италии и других европейских странах и позднее (итальянский импровизатор, описанный в «Египетских ночах» А. С. Пушкина). В салонной культуре 1-й трети XIX века практиковались импровизации на заданную тему или заданные рифмы (буриме). Выдающимся мастером импровизации был А. Мицкевич.
Импровизация в музыке традиционно противопоставляется заранее сочинённой, законченной, письменно зафиксированной композиции. Между тем композиция как замкнутое в себе музыкальное произведение - относительно позднее явление, сложившееся в результате длительного исторического развития. Первоначально, до появления музыкальной нотации, вся музыка импровизировалась, в значительной мере представляя собой варьированное сочетание канонизированных, передаваемых из поколения в поколение мелодических и ритмических элементов; этим обусловливалась архитектоничность незамкнутость формы. На заре письменной европейской традиции (в раннем Средневековье) запись была приблизительной и неполной (невмы), а кодификация норм композиции, ведущая к замкнутой форме, затрагивала лишь коренные свойства музыки (модальность, церковные лады), оставляя импровизации их конкретное воплощение в напевах. С отделением на рубеже 1 - 2-го тысячелетия нашей эры исполнительства от композиции умение импровизировать оставалось важнейшим требованием; в частности, мелизмы вокальной орнаментики, инструментальные вариации (диминуции, глосы) по-прежнему долгое время не выписывались в нотах, а импровизировались. Элементы импровизации сохранились в исполнительском искусстве и позднее – в эпохи барокко и классицизма (смотри Генерал-бас, Колоратура).
Возникновение индивидуальных, внутренне законченных, несводимых к жанровым нормам музыкальных произведений потребовало их точной и полной записи, устанавливающей границы исполнительскому произволу. Параллельно импровизации кристаллизовалось искусство интерпретации. В XVII-XVIII веках И. сохранялась в традиции виртуозных сольных каденций инструментальных концертов, в органных фантазиях, хоральных обработках и даже фугах. В XVIII - 1-й половине XIX веков в аристократических салонах и на концертной эстраде импровизации на заданную тему была распространена в качестве специального номера программы у виртуозов. Некоторые музыкальные жанры сохранили названия, указывающие на их генетическую связь с импровизацией (фантазия, прелюдия, экспромт). В XX веке импровизация возродилась в фольклорном по генезису искусстве джаза, в аутентичном исполнительстве, а также в некоторых прикладных областях музыкальных культуры (музыкальные иллюстрации к немым кинофильмам в начале XX века, музыкальные упражнения для детей Э. Жак-Далькроза, К. Орфа). С 1950-х годов импровизация стала опорным принципом в так называемых открытых формах музыки авангарда и неоавангарда (смотри Алеаторика).
В театральном искусстве импровизация проявляется в игре актёра - в жесте, интонации, мимике и тому подобном; в тех сценических формах, где отсутствует зафиксированный текст и пьесу заменяет сценарий, указывающий общее развитие действия, актёр также импровизирует и текст (главным образом в народном искусстве: в представлениях ярмарочных балаганов, кукольников и прочее). Характер и объём импровизации в каждом конкретном случае определяются многочисленными факторами: спецификой данной роли, жанром пьесы, её режиссёрским истолкованием, составом и реакцией публики и прочим.
Импровизация была и остаётся одним из существенных элементов сценического действия театра Востока; применялась также античными мимами, средневековыми гистрионами и жонглёрами. Высокого уровня импровизация достигла во французском фарсе и итальянской комедии дель арте. В России интерес к импровизации возрос в начале XX века. К.С. Станиславский ввёл импровизацию как метод в учебно-воспитательную работу с актёрами. К импровизации обращался В.Э. Мейерхольд (Доктор Дапертутто) в своих студийных постановках. Н.Н. Евреинов работал в «Старинном театре» над реконструкцией комедии масок. Школой импровизации стали «капустники» МХТ. Утверждению искусства актёра служила импровизация в театрах-кабаре «Летучая мышь» (1908-20 годы), «Бродячая собака» (1912-15 годы), «Привал комедиантов» (1915-18 годы), опыт которых был продолжен московским театром «Семперанте» (1917-1938 годы). На приёмах импровизации строилось действие «Принцессы Турандот» К. Гоцци в постановке Е.Б. Вахтангова (1922 год).
Импровизация в танце присутствует с древнейших времён: во многих народных танцах в ответ на «вызов» продемонстрировать силу, ловкость, удаль импровизатор выходил за пределы устойчивых танцевальных форм (мужские грузинские, армянские и другие танцы). В странах Востока танцевальная импровизация представлена и в народном, и в профессиональном искусстве. Импровизации принадлежит определяющая роль в афроамериканских танцах (шимми, чарльстон, рок-н-ролл, хип-хоп и других) и фламенко. Вследствие возросшего значения музыки в хореографическом искусстве начала XX века импровизация стала использоваться как средство интуитивного выражения смысла музыки танцем. В большой степени импровизационным было искусство Л. Фуллер и А. Дункан. Первые эксперименты по коллективной импровизацией проводились в школах Э. Жак-Далькроза и Р. фон Лабана. В американском танце модерн импровизация играет существенную роль не только на этапе обучения танцовщиков и постановки спектакля, но и в качестве стилеобразующего элемента, как, например, в творчестве А. Николайса. Театру абсурда и музыкальной алеаторике родственно танцевальное искусство М. Каннингема. Танец постмодерн возвёл импровизацию в систему: коллективные импровизации А. Халприн, контактная импровизация С. Пакстона, структурированные импровизации Т. Браун. В немецком танц-театре 2-й половине XX века импровизация выступает в качестве индикатора психологических состояний, а в японском буто составляет саму суть танца.
Дополнительная литература:
Музыка.
Wehle G. F. Die Kunst der Improvisation. Münster; W., 1925–1932. Bd 1–3;
Fischer M. Die organistische Improvisation im 17. Jahrhundert. Kassel, 1929;
Ferand E. Die Improvisation in der Musik. 2. Aufl. Kassel, 1961;
Elkholy S. The tradition of improvisation in Arab music. Giza, 1978;
Сапонов М. Искусство импровизации: Импровизационные виды творчества в западноевропейской музыке средних веков и Возрождения. М., 1982;
L’improvisation dans les musiques de tradition orale. P., 1987;
Bailey D. Improvisation: its nature and practice in music. N. Y., 1993;
Театр, танец.
Богатырев П. Г. Вопросы теории народного искусства. М., 1971;
Рунин Б. М. О психологии импровизации // Психология процессов художественного творчества. Л., 1980.