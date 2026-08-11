ИМПЕРСКИЕ СОЮЗЫ

Имперские союзы — союзы в Священной Римской империи в Средние века, заключавшиеся между городами с целью взаимной военной или торговой поддержки.

Они стали появляться с XIII в. В 1254 образовался первый Рейнский союз, в состав которого входили Майнц, Бинген, Вормс и Оппенгейм. Он просуществовал непродолжительное время. В 1256 Любек, Гамбург и ряд других городов основали один из самых известных союзов Средневековья — Ганзейский союз (см. Ганза ), включавший города на севере Империи и на побережьях Балтийского моря. Золотая булла 1356 запрещала городам заключать союзы. Тем не менее, во второй половине XIV в. появились новые объединения. В 1331 в Швабии возник союз городов по инициативе императора. В 1340 к нему присоединились графы Вюртенбергский, Гогенбергский и другие. Однако в 1376 для отражения претензий Ульриха Вюртенбергского 14 городов Швабии заключили еще специальный союз на 4 года — Швабский союз городов . В 1381 возник Рейнский союз городов . Вскоре они объединились, приняв также города около Баденского озера. Целью объединения было противостояние политике Вацлава IV. В ходе Великой городской войны 1387—1389 они потерпели поражение. Помимо названных существовали также союзы на территориях Северной Италии, входивших в состав Священной Римской империи. Их основной целью было оказание сопротивление императору. В 1147 была организована первая Ломбардская лига, среди основателей которой были Милан, Пьяченца и другие города Ломбардии. В 1226 при посредничестве папы Гонория III была создана Вторая Ломбардская лига, хотя юридически это было продление уже существующего союза.

Лит.. Distler E.-M. Städtebünde im deutschen Spätmittelalter. Eine rechtshistorische Untersuchung zu Begriff, Verfassung und Funktion. Frankfurt am Main, 2006. Quidde L. Der schwäbisch-rheinische Städtebund im Jahre 1384 bis zum Abschluss der Heidelberger Stallung. Stuttgart, 1884. Vischer W. Geschichte des Schwäbischen Städtebundes der Jahre 1376—1389 // Forschungen zur deutschen Geschichte.. Jg. 2. 1862. S. 1—202.