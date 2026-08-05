ИМПЕРСКИЕ РЫЦАРИ
ИМПЕРСКИЕ РЫЦАРИ (нем. Reichsritter) - Низший слой дворянства Священной Римской империи, державший лены непосредственно от императора (преимущественно в южных и западных областях Германии), но не принадлежавший к имперским чинам.
Сформировался в XII-XIII веках в основном из министериалов. Имперские рыцари обладали в своих владениях всей полнотой светской власти, не платили имперских сборов. Долгое время представляли собой главную военную силу империи. С укреплением власти территориальных князей и развитием военной техники утратили прежние позиции.
Стремясь сохранить своё положение, в XV веке создали рыцарские союзы, в XVI веке пытались вступить в вооружённую борьбу с князьями (смотри Рыцарское восстание 1522-1523 годов).
В 1577 году Имперские рыцари образовали три округа (Швабский, Франконский, Рейнский), подразделявшиеся на 14 кантонов. Это позволило им несколько усилить своё влияние на дела империи. С возникновением в 1806 году Рейнского союза владения Имперские рыцари (около 5 тысяч квадратных километров) были поделены между князьями, а сами они пополнили ряды «свободных господ».