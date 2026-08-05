ИМПЕРСКИЕ РЫЦАРИ

ИМПЕРСКИЕ РЫЦАРИ (нем. Reichsrit­ter) - Низ­ший слой дво­рян­ст­ва Свя­щен­ной Римской им­пе­рии , дер­жав­ший ле­ны не­по­сред­ст­вен­но от им­пе­ра­то­ра (пре­имущественно в южных и западных об­лас­тях Гер­ма­нии), но не при­над­ле­жав­ший к им­пер­ским чи­нам.

Сфор­ми­ро­вал­ся в XII-XIII веках в основном из ми­ни­сте­риа­лов . Имперские рыцари об­ла­да­ли в сво­их вла­де­ниях всей пол­но­той свет­ской вла­сти, не пла­ти­ли им­пер­ских сбо­ров. Дол­гое вре­мя пред­став­ля­ли со­бой главную во­енную си­лу им­пе­рии. С ук­ре­п­ле­ни­ем вла­сти тер­ри­то­ри­аль­ных кня­зей и раз­ви­ти­ем во­енной тех­ни­ки ут­ра­ти­ли преж­ние по­зи­ции.

Стре­мясь со­хра­нить своё по­ло­же­ние, в XV веке соз­да­ли ры­цар­ские сою­зы, в XVI веке пы­та­лись всту­пить в воо­ружённую борь­бу с князь­я­ми (смотри Ры­цар­ское вос­ста­ние 1522-1523 годов).

В 1577 году Имперские рыцари об­ра­зо­ва­ли три ок­ру­га (Шваб­ский, Фран­кон­ский, Рейн­ский), под­раз­де­ляв­шие­ся на 14 кан­то­нов. Это по­зво­ли­ло им не­сколь­ко уси­лить своё влия­ние на де­ла им­пе­рии. С воз­ник­но­ве­ни­ем в 1806 году Рейн­ско­го сою­за вла­де­ния Имперские рыцари (около 5 тысяч квадратных километров) бы­ли по­де­ле­ны ме­ж­ду князь­я­ми, а са­ми они по­пол­ни­ли ря­ды «сво­бод­ных гос­под».

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