ИМПЕРСКИЕ ОКРУГА

Имперские округа (нем. Reichskreisen) — территориальные единицы в Священной Римской империи , за исключением курфюршеств и наследных земель Габсбургов .

Были созданы в ходе так называемой имперской реформы конца XVI — начала XVI в. в Германии. Некоторые из них функционировали до 1806. Первоначально на Аугсбургском рейхстаге было создано шесть округов — баварский, верхнерейнский, вестфальский, нижнесаксонский, франконский и швабский. В 1512 добавилось еще четыре — австрийский, бургундский, куррейнский и верхнесаксонский. Первоначальные шесть И. о. были «избирательными округами» имперского правления. Позже добавились и иные функции: реализация постановлений имперского камерального суда и выбор в него своего представителя, наблюдение за сбором пошлин и чеканкой монеты. Одной из важных функций было формирование военных частей и их содержание для сохранения мира на территории округа. Последняя функция особенно просматривается в решении Вормского рейхстага 1521 о земском мире и в правилах экзекуции, принятых в следующем году имперским правлением. Основным органом управления И. о. было окружное собрание (нем. Kreistag).

Ист.. Anonym. Hernach volgend die Zehen Krayß / wie vnd auff welliche art die inn das gantz Reych außgethaylt / vnd im 1532… Augsburg, 1532.

Лит.. Dotzauer W. Die deutschen Reichkreise (1383—1806). Geschichte und Aktenedition. Stuttgart, 1998; Reichskreise und Regionen im frühmodernen Europa — Horizonte und Grenzen im spatial turn / Hrsg. M. Müller, W. Wüst. Mainz, 2011. Zeumer K. Quellensammlung zur Geschichte der deutschen Reichsverfassung in Mittelalter und Neuzeit. Tübingen, 1913.