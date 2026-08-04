ИМПЕРСКИЕ КНЯЗЬЯ
ИМПЕРСКИЕ КНЯЗЬЯ (нем. Reichsfürsten) - Высшая титулованная знать Священной Римской империи, принадлежавшая к имперским чинам.
Институт Имперских князей сложился во 2-й половине XII века. В число Имперских князей входили курфюрсты, герцоги, ландграфы, маркграфы, пфальцграфы, архиепископы, епископы и часть аббатов, располагавших не только духовной, но и светской властью в своих владениях, а также некоторые другие крупные феодалы.
Имперские князья получали инвеституру непосредственно от императора, обладали значительными привилегиями и правами, в том числе правом высшей судебной власти, были обязаны предоставлять императору воинские контингенты и вносить определённые денежные платежи.
Число Имперских князей со временем менялось: духовных – сокращалось, светских – росло. Согласно имперскому матрикулу 1521 года, в состав Имперских князей помимо 7 курфюрстов входили 4 архиепископа, 46 епископов, 83 прелата, 24 светских князя, 145 графов и господ.