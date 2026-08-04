ИМПЕРСКИЕ КНЯЗЬЯ

ИМПЕРСКИЕ КНЯЗЬЯ (нем. Reich­s­für­sten) - Выс­шая ти­ту­ло­ван­ная знать Свя­щен­ной Римской им­пе­рии , при­над­ле­жав­шая к им­пер­ским чи­нам.

Ин­сти­тут Имперских князей сло­жил­ся во 2-й половине XII века. В чис­ло Имперских князей вхо­ди­ли кур­фюр­сты , гер­цо­ги, ланд­гра­фы, марк­гра­фы , пфальц­гра­фы, ар­хи­епи­ско­пы, епи­ско­пы и часть аб­ба­тов, рас­по­ла­гав­ших не толь­ко ду­хов­ной, но и свет­ской вла­стью в сво­их вла­де­ни­ях, а так­же не­ко­то­рые другие круп­ные фео­да­лы.

Имперские князья по­лу­ча­ли ин­ве­сти­ту­ру не­по­сред­ст­вен­но от им­пе­ра­то­ра, об­ла­да­ли зна­чительными при­ви­ле­гия­ми и пра­ва­ми, в том числе пра­вом выс­шей су­деб­ной вла­сти, бы­ли обя­за­ны пре­дос­тав­лять им­пе­ра­то­ру во­ин­ские кон­тин­ген­ты и вно­сить оп­ре­де­лён­ные де­неж­ные пла­те­жи.

Чис­ло Имперских князей со вре­ме­нем ме­нялось: ду­хов­ных – со­кра­ща­лось, свет­ских – рос­ло. Со­глас­но им­пер­ско­му мат­ри­ку­лу 1521 года, в со­став Имперских князей по­ми­мо 7 кур­фюр­стов вхо­ди­ли 4 ар­хи­епи­ско­па, 46 епи­ско­пов, 83 пре­ла­та, 24 свет­ских кня­зя, 145 гра­фов и гос­под.

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