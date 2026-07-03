ИМПЕРСКИЕ ГОРОДА

ИМПЕ́РСКИЕ ГОРОДА́ (нем. Reichsstädte) - го­ро­да Свя­щен­ной Римской им­пе­рии , не­по­сред­ст­вен­но под­чи­нён­ные императорской вла­сти.

Пер­во­на­чаль­но на­хо­ди­лись на тер­ри­то­рии императорского до­ме­на, за­тем в со­став Имперских городов вошли не­ко­то­рые го­ро­да за его пре­де­лами, в том числе воль­ные го­ро­да (ос­во­бо­дившие­ся в XIII-XIV веках от вла­сти сво­их сень­о­ров-епи­ско­пов).

В XVI веке воль­ные и им­пер­ские го­ро­да сбли­зи­лись по сво­ему ста­ту­су, за ни­ми за­кре­пи­лось назвавание «воль­ные им­пер­ские го­ро­да» (нем. Freie Reichsstädte).

Бо́льшая часть Имперских городов на­хо­ди­лась в Шва­бии и Фран­ко­нии (Нюрн­берг, Ре­генс­бург, Аугс­бург, Хей­льб­ронн, Ульм и другие). Имперские города об­ла­да­ли ши­ро­ки­ми пра­ва­ми са­мо­управ­ле­ния, бы­ли обя­за­ны пла­тить им­пер­ские сбо­ры и пре­до­став­лять им­пе­ра­то­ру во­ин­ские кон­тин­ген­ты. С 1489 года Имперские города ре­гу­ляр­но уча­ст­во­ва­ли в ра­бо­те рейхс­та­гов , где име­ли 2 го­ло­са (от Рейн­ской и Шваб­ской кол­ле­гий).

По ме­ре уси­ле­ния тер­ри­то­ри­аль­ных кня­жеств, осо­бен­но в XVII-XVIII веках, всё боль­шее чис­ло Имперских городов те­ря­ло свой ста­тус, их пред­ста­ви­тель­ст­во на рейхс­та­гах со­кра­ща­лось (мат­ри­кул 1521 года вклю­чал 85 го­ро­дов, на рейхс­та­ге 1803 года при­сут­ст­во­ва­ло все­го 6 го­ро­дов). С рас­па­дом Свя­щен­ной Римской им­пе­рии в 1806 году Имперские города ли­ши­лись осо­бых прав, по­ня­тие «Имперский город» вы­шло из упот­реб­ле­ния.

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