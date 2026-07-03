ИМПЕРСКИЕ ГОРОДА
ИМПЕ́РСКИЕ ГОРОДА́ (нем. Reichsstädte) - города Священной Римской империи, непосредственно подчинённые императорской власти.
Первоначально находились на территории императорского домена, затем в состав Имперских городов вошли некоторые города за его пределами, в том числе вольные города (освободившиеся в XIII-XIV веках от власти своих сеньоров-епископов).
В XVI веке вольные и имперские города сблизились по своему статусу, за ними закрепилось назвавание «вольные имперские города» (нем. Freie Reichsstädte).
Бо́льшая часть Имперских городов находилась в Швабии и Франконии (Нюрнберг, Регенсбург, Аугсбург, Хейльбронн, Ульм и другие). Имперские города обладали широкими правами самоуправления, были обязаны платить имперские сборы и предоставлять императору воинские контингенты. С 1489 года Имперские города регулярно участвовали в работе рейхстагов, где имели 2 голоса (от Рейнской и Швабской коллегий).
По мере усиления территориальных княжеств, особенно в XVII-XVIII веках, всё большее число Имперских городов теряло свой статус, их представительство на рейхстагах сокращалось (матрикул 1521 года включал 85 городов, на рейхстаге 1803 года присутствовало всего 6 городов). С распадом Священной Римской империи в 1806 году Имперские города лишились особых прав, понятие «Имперский город» вышло из употребления.