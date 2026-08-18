ИМПЕРСКИЕ ЧИНЫ
ИМПЕРСКИЕ ЧИНЫ (нем. Reichsstände) - Лица и корпорации Священной Римской империи, непосредственно подчинённые императору и имевшие право участвовать в работе рейхстага.
С 1422 года состав Имперских чинов фиксировался в специальных имперских матрикулах, важнейший из которых относится к 1521 году. С 1489 года Имперские чины делились на 3 курии: курфюрстов; имперских князей, графов и «свободных господ»; имперских городов. Каждый курфюрст и имперский князь располагали на рейхстаге одним голосом. Прелаты, графы, «свободные господа» и города обладали корпоративными голосами: все прелаты имели 2, города - 2, графы и «свободные господа» - 4 голоса.
Помимо рангов имперской иерархии, существовало разделение на духовные и светские Имперские чины, а после Вестфальского мира 1648 года – на католические и протестантские.