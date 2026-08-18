ИМПЕРСКИЕ ЧИНЫ

ИМПЕРСКИЕ ЧИНЫ (нем. Reichsstände) - Ли­ца и кор­по­ра­ции Свя­щен­ной Римской им­пе­рии , не­по­сред­ст­вен­но под­чи­нён­ные им­пе­ра­то­ру и имев­шие пра­во уча­ст­во­вать в ра­бо­те рейхс­та­га .

С 1422 года со­став Имперских чинов фик­си­ро­вал­ся в специальных им­пер­ских мат­ри­ку­лах, важ­ней­ший из ко­то­рых от­но­сит­ся к 1521 году. С 1489 года Имперские чины де­ли­лись на 3 курии: кур­фюр­стов ; им­пер­ских кня­зей, гра­фов и «сво­бод­ных гос­под»; им­пер­ских го­ро­дов. Ка­ж­дый кур­фюрст и им­пер­ский князь рас­по­ла­га­ли на рейхс­та­ге од­ним го­ло­сом. Пре­ла­ты, гра­фы, «сво­бод­ные гос­по­да» и го­ро­да об­ла­да­ли кор­по­ра­тив­ны­ми го­ло­са­ми: все пре­ла­ты име­ли 2, го­ро­да - 2, гра­фы и «сво­бод­ные гос­по­да» - 4 го­ло­са.

По­ми­мо ран­гов им­пер­ской ие­рар­хии, су­ще­ст­во­ва­ло раз­де­ле­ние на ду­хов­ные и свет­ские Имперские чины, а по­сле Вест­фаль­ско­го ми­ра 1648 года – на ка­то­ли­че­ские и про­тес­тант­ские.

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