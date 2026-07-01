ИМПЕРСКАЯ ТРАНСАНТАРКТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Начало «полярной гонки»

Покорение Антарктики в начале XX в. вылилось в «полярную гонку». Экспедиция Э. Шеклтона была успешной, но ее итоги быстро отодвинулись на второй план результатами экспедиции Р. Скотта. В 1912 г. стало известно о триумфе Р. Амундсена, дошедшего до Южного полюса. В этой ситуации Э. Шеклтон заявил о планах пересечь всю Антарктиду.

Э. Шеклтону удалось заручиться поддержкой У.С. Брюса, который занимался реализацией таких же планов. Британское правительство пообещало Э. Шеклтону 10 тыс. фунтов стерлингов на новое путешествие.

Экспедиция получила название Имперской трансантарктической.

Состав экспедиции

Планировалось отравить два отряда:

- группа Э. Шеклтона должна была высадиться в заливе Фазеля, пройти 1800 миль через Южный полюс к морю Росса; параллельно планировалось исследовать Землю Грейама и Землю Эндерби;

- группа Э. Макинтоша должна была следовать с о-ва Росса в проливе Мак-Мердо к леднику Бирдмора и заложить склады, параллельно проведя разные наблюдения.

Финансирование

Приблизительная стоимость затрат на поездку составляла 50 тыс. фунтов. Был объявлен сбор средств, который поначалу не давал результатов. В 1914 г. стало известно, что Дж. Барри выделил Э. Шеклтону 10 тыс. фунтов, после чего значительные пожертвования сделали Д. Докер, Дж.С. Уиллс, Дж. Кэйрд, которые фактически покрыли затраты.

К далеким берегам. Первый отряд

Численность экспедиции составила 56 человек на два отряда. 8 августа 1914 г. «Эндьюранс» покинул Плимут и отправился в Буэнос-Айрес. 26 октября он ушел в Южную Георгию, затем – в Грютвикен. 7 декабря экипаж встретил ледовые поля. Следуя очень медленно на юг, 7 января 1915 г. «Эндьюранс» оказался перед тридцатиметровыми ледяными стенами Земли Котса. Экспедиция решила не высаживаться и двинуться дальше. 17 января они вышли к 76°27' ю.ш. 21 февраля корабль достиг 76°58' ю.ш. и лег в дрейф. 6 марта 1915 г. судно освободилось ото льда, но достичь залива Фазеля не удалось. В мае отряд был в точке 75°23’ ю.ш.

24 октября 1915 г. лед пробил пробоину в борту. 27 октября было принято решение об эвакуации на лед. 30 октября команда двинулась к цивилизации, но была вынуждена остаться на льдах, соорудив базу Ocean Camp. 23 декабря была предпринята новая попытка выйти из ледового плена, но вновь возвращение было отложено. Три месяца экипаж провел в организованном ими «Лагере Терпения».

9 апреля 1916 г. отряд Э. Шеклтона на шлюпках покинул льдины и отправился к о-ву Десепшен. В дальнейшем маршрут поменялся в сторону о-ва Элефант, куда команда прибыла 14 апреля. Здесь был оборудован лагерь Point Wild. На одной из шлюпок Э. Шеклтон и часть отряда добрались до Южной Георгии, которую пересекли по суше, выйдя к Стромнессу.

Добраться до о-ва Элефант пытались три раза, но безрезультатно. Только 30 августа 1916 г. оставшиеся на Элефанте члены экспедиции были спасены.

Судьба второго отряда

Второй отряд, который должен был следовать к морю Росса и считался вспомогательным, возглавил Э. Макинтош. Отряд прибыл в Сидней на «Авроре» в октябре 1914 г. Здесь выяснилась необходимость ремонта корабля и закупки нового провианта. 15 декабря 1914 г. отряд вышел в путь.

Склады экспедиция начала закладывать на 79° и 80° ю.ш. До 1 июня 1915 г. команда располагалась в старой хижине Р. Скотта. В это время «Аврора» искала удобную стоянку. Остановилось оно у мыса Эванс, здесь и вмерзло в лед.

7 мая 1915 г. «Аврору» унесло в океан. 22 сентября корабль прошел мимо о-вов Баллени. 21 ноября «Аврора» пересекла Южный полярный круг, но продолжало оставаться во льдах. 14 марта 1916 г. дрейф «Авроры», который длился 312 дней, окончился в точке 64°27’ю.ш. 3 апреля судно было в Порт-Чалмерс.

В это время отряд Э. Макинтоша оставался на месте высадки. Предпринимались попытки закладки продовольствия. От вышедшей на заготовку складов группы практически ничего не осталось. 15 июля 1916 г. остаткам удалось выйти к мысу Эванс.

20 декабря 1916 г. «Аврора» отправилась к о-ву Росса, который достигла 10 января 1917 г. 20 января корабль отбыл в Новую Зеландию с оставшимися в живых семью членами экспедиции.