ИМПЕРИАЛИЗМ

Мировое господство монополистического капитала и связанных с ним наиболее сильных в военно-экономическом отношении государств. В последней четверти XIX века на смену свободной конкуренции пришел монополизм — слияние капиталов и образование крупных финансовых и промышленных монополий (олигополий) - картелей , синдикатов, концернов , трестов. Они брали рынки под свой контроль, разоряя и поглощая конкурентов. Монополизм не смог полностью вытеснить конкуренцию, хотя и значительно ограничил свободу рынка. Промышленность оказалась под контролем финансового капитала, который в свою очередь оказывал влияние на государственную политику. Борьба за рыки сбыта и источники сырья становится мотивом внешней империалистической экспансии. Экономическая мощь, которую обеспечивал переход к индустриальной экономике, принесла странам Западной Европы и США господство над остальным миром. Политическим оформлением раздела рынков было создание колониальных империй . К концу XIX века страны Запада с помощью колониализма управляли большей частью населения и территории планеты. Старый свет (Европа, Азия и Африка) был поделен между ними. Формальную независимость в Азии и Африке сохраняли только несколько стран (Китай, Япония, Таиланд, Эфиопия, Либерия). Но и они находились в экономической и политической зависимости от стран Европы и США, которые контролировали также формально независимые страны Латинской Америки. Империалистическое соперничество стало одной из важнейших причин Первой мировой войны и множества других военных конфликтов ХХ века. Взаимосвязь между экономическими процессами концентрации капитала и политическими процессами милитаризации и колониальной экспансии была выявлена и исследовалась в работах М. Бакунина, Д. Гобсона, Р. Гильфердинга, Р. Люксембург , В. Ленина и др. авторов.

Автор статьи: Шубин А.В.