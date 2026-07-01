ИМПЕРАТОРЫ СОЛДАТСКИЕ

Императоры солдатские — условное название группы римских императоров, правивших в 235—284.

И. с. были обязаны своим возвышением армии, в отличие от императоров сенатских , провозглашенных сенатом. Термин «И. с.» появился в XIX в., но приобрел популярность в 1940-е благодаря трудам Ф. Альтхайма. И. с. были людьми незнатного происхождения, зачастую не получившими хорошего образования, добились высоких военных званий и были провозглашены императорами своими солдатами; часто И. с. становились командующие крупными пограничными соединениями. И. с. зависели от расположения своих войск и часто покупали их верность обильными подарками и раздачами, что вело к инфляции и усугублению экономического кризиса. В настоящее время деление императоров на «солдатских» и «сенатских» принимается не всеми историками.

Лит.: Сергеев И. П. Римская империя в III веке нашей эры. Проблемы социально-политической истории. Харьков, 1999; Циркин Ю. Б. «Военная анархия» в Римской империи. СПб., 2015. Ando C. Imperial Rome AD 193 to 284. The Critical Century. Edinburgh, 2012. Johne K. P. Gesellschaft und Wirtschaft des Römischen Reiches im 3. Jahrhundert. Berlin, 1993. Sommer. M. Die Soldatenkaiser. Darmstadt, 2004; Die Zeit der Soldatenkaiser / Hrsg. von K.-P. Johne. Bd. 1—2. Berlin, 2008.