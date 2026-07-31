ИМПЕРАТОРЫ СЕНАТСКИЕ
Императоры сенатские — условное название группы римских императоров, правивших в 235—284.
В отличие от императоров солдатских, обязанных своим возвышением армии, И. с. получали власть по решению сената; как правило, это были люди аристократического происхождения. И. с. стремились к усилению авторитета сената и увеличению его роли в управлении государством. В настоящее время деление императоров на «солдатских» и «сенатских» принимается не всеми историками.
Лит.: Сергеев И. П. Римская империя в III веке нашей эры. Проблемы социально-политической истории. Харьков, 1999; Циркин Ю. Б. «Военная анархия» в Римской империи. СПб., 2015. Ando C. Imperial Rome AD 193 to 284. The Critical Century. Edinburgh, 2012. Johne K. P. Gesellschaft und Wirtschaft des Römischen Reiches im 3. Jahrhundert. Berlin, 1993. Sommer. M. Die Soldatenkaiser. Darmstadt, 2004; Die Zeit der Soldatenkaiser / Hrsg. von K.-P. Johne. Bd. 1—2. Berlin, 2008.