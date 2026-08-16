ИМПЕРАТОРСКИЙ ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД
ИМПЕРАТОРСКИЙ ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД - первый в России фарфоровый завод, открыт в Санкт-Петербурге, один из старейших в Европе.
Основан в 1744 году; с 1744 года Невская порцелиновая мануфактура, в 1765-1917 годах Императорский фарфоровый завод; в 1918-1936 годах государственный, в 1925-1992 годах имени М.В. Ломоносова; в 1936-1992 годах Ленинградский фарфоровый завод, с 1992 года ЗАО «Ломоносовский фарфоровый завод». После открытия Д.И. Виноградовым состава твёрдого фарфора к 1756 году на заводе было налажено производство мелких изделий: табакерок (миниатюры А. Чёрного), чашек, шахматных фигурок и сервизов («Собственный» чайный и столовый сервизы императрицы Елизаветы Петровны). Елизаветинский фарфор, при общей ориентации на майсенский фарфор, обладал менее изощрённой пластикой (фигурки китайцев и негров и другие).
В 1780-1790-е годы Императорский фарфоровый завод переживал эпоху наивысшего художественного расцвета. Модельную мастерскую возглавлял французский скульптор Ж.Д. Рашетт, под руководством которого стали создаваться модели ваз в духе классицизма, ансамбли парадных сервизов и скульптуры: сервизы «Арабесковый» с настольными скульптурными украшениями, «Яхтинский», «Кабинетский», «Юсуповский с видами Италии», серия фигур «Народы России» и другие. В годы правления Александра I в стиле ампир создаётся один из самых совершенных и знаменитых парадных сервизов - «Гурьевский сервиз» (1809-1816 года), выпускаются изделия по моделям Ф.П. Толстого (барельефы, посвящённые Отечественной войне 1812 года), серии тарелок с изображением солдат и офицеров русской армии. Сервизы и вазы этого времени, выполненные французскими художниками А.А. Адамом, Д.И. Моро, Ж.Ф. Свебахом, а также русскими мастерами В.Ф. Мещеряковым, С.А. Головым и другими, отличались идеальной соразмерностью форм и виртуозностью орнаментального и живописного декора. К работе привлекались известные русские художники С.С. Пименов, А.Н. Воронихин и др.
В эпоху правления Николая I в качестве ведущего стиля утверждается историзм (сервизы «Этрусский», «Коронационный», «Готический» и по мотивам Лоджий Рафаэля в Ватикане, сервиз «Кремлёвский», выполненный в русском стиле по проекту Ф.Г. Солнцева, и другое). В эпохи Александра II и Александра III дворцовые вазы декорируются золотом, цветочной, пейзажной, батальной и исторической живописью (на фарфоре воспроизводились полотна старых мастеров из коллекции Эрмитажа), сервизы и чашки - портретами коронованных особ или известных деятелей, тонко исполненной миниатюрой. Помимо посуды, из фарфора делались камины, мебель, футляры для напольных часов, торшеры, иконостасы, пышные букеты цветов (П.У. Иванов, «Букет цветов», 1840-е годы, бисквит, стекло, бронза). Под влиянием копенгагенского фарфора в 1892-1894 годах подглазурными красками и глазурями на заводе были расписаны серии ваз (художники Г.Д. Зимин, К.Н. Красовский, Э. Кордес, А. Зонне, М. Рафаэль и другие). В годы царствования Николая II завод достиг образцового в техническом отношении состояния. В фарфоре модерна выражались тенденции неорусского стиля (росписи декоративных тарелок, пасхальных яиц). Привлекались известные художники и скульпторы: К.А. Сомов, Л.С. Бакст, Вал. А. Серов, М.В. Добужинский, Е.Е. Лансере и другие.
В 1918-1923 годах ведущее направление - производство так называемого агитационного фарфора, в оформлении которого использовались советские лозунги, эмблематика и геральдика: в серии тарелок и блюд С.В. Чехонина (художественный руководитель), М.М. Адамовича, Р.Ф. Вильде, А.В. Щекатихиной-Потоцкой и других, в скульптуре Н.Я. Данько (шахматы «Красные и белые», «Матрос со знаменем», 1922-1923 годы) и В.В. Кузнецова отразился революционный пафос эпохи. В 1931 году была создана художественная лаборатория, куда вошли А.В. Воробьевский, И.И. Ризнич, М.Н. Мох, Т.Н. Беспалова-Михалёва, Л.В. Протопопова, А.М. Ефимова и другие. В изделиях конца 1920-1930-х годов нашла отражение производственная тематика; в середине 1950-х годов создавались сервизы и вазы лаконичных, гармоничных форм, украшенные тонкой, изящной подглазурной и надглазурной росписью (В.Л. Семёнов, С.Е. Яковлева, А.А. Яцкевич). В 1960-1980-е годы производились большие декоративные скульптурные композиции (В.М. Городецкий и И.С. Олевская), тонкостенные чашечки и парадные ансамбли из костяного фарфора (Н.Б. Гусева и Н.П. Славина), расписные фарфоровые панно и сервизы (А.В. Ларионов, Т.В. Афанасьева и др.). Музей завода – филиал Государственного Эрмитажа.
Дополнительная литература:
Русский художественный фарфор. Сб. статей о Государственном фарфоровом заводе / Ред. Э. Ф. Голлербах, М. В. Фармаковский. Л.,1924;
Государственный фарфоровый завод им. М. В. Ломоносова. Каталог / Вступ. ст. Е. Я. Данько. Л., 1938;
Эмме Б. Н. Русский художественный фарфор. М.; Л., 1950;
Андреева Л. В. Советский фарфор, 1920–1930-е гг. М., 1975;
Астраханцева Т. Л. Ленинградский костяной фарфор // Советское декоративное искусство. 1983. № 7;
Русский фарфор / Сост. Г. Д. Агаркова и др. М., 1993;
Агаркова Г. Д., Петрова Н. С. 250 лет Ломоносовскому фарфоровому заводу в Санкт-Петербурге. 1744–1994. СПб., 1994.
Иллюстрации:
Тарелка с портретом В. И. Ленина. Художники М. М. Адамович, Н. И. Альтман. Государственный фарфоровый завод. Петроград. 1921. Архив БРЭ;
Ваза «Сплетницы». Императорский фарфоровый завод. С.-Петербург. 1808. Архив БРЭ.
Автор статьи: Т. Л. Астраханцева.