ИМПЕРАТОРСКИЙ ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД

ИМПЕРАТОРСКИЙ ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД - первый в России фарфоровый завод, открыт в Санкт-Петербурге , один из старейших в Европе.

Ос­но­ван в 1744 году; с 1744 года Нев­ская пор­це­ли­но­вая ма­ну­фак­ту­ра, в 1765-1917 годах Императорский фарфоровый завод; в 1918-1936 годах го­су­дар­ст­вен­ный, в 1925-1992 годах имени М.В. Ло­мо­но­со­ва; в 1936-1992 годах Ле­нинградский фар­фо­ро­вый за­вод, с 1992 года ЗАО «Ло­мо­но­сов­ский фар­фо­ро­вый за­вод». По­сле от­кры­тия Д.И. Ви­но­гра­до­вым со­ста­ва твёр­до­го фар­фо­ра к 1756 году на за­во­де бы­ло на­ла­же­но про­изводство мел­ких из­де­лий: та­ба­ке­рок (ми­ниа­тю­ры А. Чёр­но­го), ча­шек, шах­мат­ных фи­гу­рок и сер­ви­зов («Соб­ст­вен­ный» чай­ный и сто­ло­вый сер­ви­зы императрицы Ели­за­ве­ты Пет­ров­ны). Ели­за­ве­тин­ский фар­фор, при об­щей ори­ен­та­ции на май­сен­ский фар­фор, об­ла­дал ме­нее изо­щрён­ной пла­сти­кой (фи­гур­ки ки­тай­цев и нег­ров и другие).

В 1780-1790-е годы Императорский фарфоровый завод пе­ре­жи­вал эпо­ху наи­выс­ше­го ху­дожественного рас­цве­та. Мо­дель­ную мас­тер­скую воз­глав­лял французский скульп­тор Ж.Д. Ра­шетт, под ру­ко­во­дством ко­то­ро­го ста­ли со­з­да­вать­ся мо­де­ли ваз в ду­хе клас­си­циз­ма , ан­самб­ли па­рад­ных сер­ви­зов и скульп­ту­ры: сер­ви­зы «Ара­бе­ско­вый» с на­столь­ны­ми скульп­тур­ны­ми ук­ра­ше­ния­ми, «Ях­тин­ский», «Ка­би­нет­ский», «Юсу­пов­ский с ви­да­ми Ита­лии», се­рия фи­гур «На­ро­ды Рос­сии» и другие. В го­ды прав­ле­ния Алек­сан­д­ра I в сти­ле ам­пир соз­да­ёт­ся один из са­мых со­вер­шен­ных и зна­ме­ни­тых па­рад­ных сер­ви­зов - «Гурь­ев­ский сер­виз» (1809-1816 года), вы­пус­ка­ют­ся из­де­лия по мо­де­лям Ф.П. Тол­сто­го (ба­рель­е­фы, по­свя­щён­ные Отечественной вой­не 1812 года), се­рии та­ре­лок с изо­бра­же­ни­ем сол­дат и офи­це­ров русской ар­мии. Сер­ви­зы и ва­зы это­го вре­ме­ни, вы­пол­нен­ные французскими ху­дож­ни­ка­ми А.А. Ада­мом, Д.И. Мо­ро, Ж.Ф. Све­ба­хом, а так­же русскими мас­те­ра­ми В.Ф. Ме­ще­ря­ко­вым, С.А. Го­ло­вым и другими, от­ли­ча­лись иде­аль­ной со­раз­мер­но­стью форм и вир­ту­оз­но­стью ор­на­мен­таль­но­го и жи­во­пис­но­го де­ко­ра. К ра­бо­те при­вле­ка­лись из­вест­ные русские ху­дож­ни­ки С.С. Пи­ме­нов, А.Н. Во­ро­ни­хин и др.

В эпо­ху прав­ле­ния Ни­ко­лая I в ка­чест­ве ве­ду­ще­го сти­ля ут­вер­жда­ет­ся ис­то­ризм (сер­ви­зы «Эт­рус­ский», «Ко­ро­на­ци­он­ный», «Го­ти­че­ский» и по мо­ти­вам Лод­жий Ра­фа­эля в Ва­ти­ка­не, сер­виз «Крем­лёв­ский», вы­пол­нен­ный в русском сти­ле по про­ек­ту Ф.Г. Солн­це­ва, и другое). В эпо­хи Алек­сан­д­ра II и Алек­сан­д­ра III двор­цо­вые ва­зы де­ко­ри­ру­ют­ся зо­ло­том, цве­точ­ной, пей­заж­ной, ба­таль­ной и ис­то­рической жи­во­пи­сью (на фар­фо­ре вос­про­из­во­ди­лись по­лот­на ста­рых мас­те­ров из кол­лек­ции Эр­ми­та­жа), сер­ви­зы и чаш­ки - порт­ре­та­ми ко­ро­но­ван­ных особ или из­вест­ных дея­те­лей, тон­ко ис­пол­нен­ной ми­ниа­тю­рой. По­ми­мо по­су­ды, из фар­фо­ра де­ла­лись ка­ми­ны, ме­бель, фут­ля­ры для на­поль­ных ча­сов, тор­ше­ры, ико­но­ста­сы, пыш­ные бу­ке­ты цве­тов (П.У. Ива­нов, «Бу­кет цве­тов», 1840-е годы, би­ск­вит, стек­ло, брон­за). Под влия­нием ко­пен­га­ген­ско­го фар­фо­ра в 1892-1894 годах под­гла­зур­ны­ми крас­ка­ми и гла­зу­ря­ми на за­во­де бы­ли рас­пи­са­ны се­рии ваз (ху­дож­ни­ки Г.Д. Зи­мин, К.Н. Кра­сов­ский, Э. Кор­дес, А. Зон­не, М. Ра­фа­эль и другие). В го­ды цар­ст­во­ва­ния Ни­ко­лая II за­вод дос­тиг об­раз­цо­во­го в тех­ническом от­но­ше­нии со­стоя­ния. В фар­фо­ре мо­дер­на вы­ра­жа­лись тен­ден­ции не­орус­ско­го сти­ля (рос­пи­си де­ко­ра­тив­ных та­ре­лок, пас­халь­ных яиц). При­вле­ка­лись из­вест­ные ху­дож­ни­ки и скульп­то­ры: К.А. Со­мов, Л.С. Бакст, Вал. А. Се­ров, М.В. До­бу­жин­ский , Е.Е. Лан­се­ре и другие.

В 1918-1923 годах ве­ду­щее на­прав­ле­ние - про­изводство так называемого аги­та­ци­он­но­го фар­фо­ра, в оформ­ле­нии ко­то­ро­го ис­поль­зо­ва­лись советские ло­зун­ги, эмб­ле­ма­ти­ка и ге­раль­ди­ка: в се­рии та­ре­лок и блюд С.В. Че­хо­ни­на (художественный руководитель), М.М. Ада­мо­ви­ча, Р.Ф. Виль­де, А.В. Ще­ка­ти­хи­ной-По­тоц­кой и других, в скульп­ту­ре Н.Я. Дань­ко (шах­ма­ты «Крас­ные и бе­лые», «Мат­рос со зна­ме­нем», 1922-1923 годы) и В.В. Куз­не­цо­ва от­ра­зил­ся ре­во­люционный па­фос эпо­хи. В 1931 году бы­ла соз­да­на ху­дожественная ла­бо­ра­то­рия, ку­да во­шли А.В. Во­робь­ев­ский, И.И. Риз­нич, М.Н. Мох, Т.Н. Бес­па­ло­ва-Ми­ха­лё­ва, Л.В. Про­то­по­по­ва, А.М. Ефи­мо­ва и другие. В из­де­ли­ях конца 1920-1930-х годов на­шла от­ра­же­ние про­из­водственная те­ма­ти­ка; в середине 1950-х годов соз­да­ва­лись сер­ви­зы и ва­зы ла­ко­нич­ных, гар­мо­нич­ных форм, ук­ра­шен­ные тон­кой, изящ­ной под­гла­зур­ной и над­гла­зур­ной рос­пи­сью (В.Л. Се­мё­нов, С.Е. Яков­ле­ва, А.А. Яц­ке­вич). В 1960-1980-е годы про­из­во­ди­лись боль­шие де­ко­ра­тив­ные скульп­тур­ные ком­по­зи­ции (В.М. Го­ро­дец­кий и И.С. Олев­ская), тон­ко­стен­ные ча­шеч­ки и па­рад­ные ан­самб­ли из кос­тя­но­го фар­фо­ра (Н.Б. Гу­се­ва и Н.П. Сла­ви­на), рас­пис­ные фар­фо­ро­вые пан­но и сер­ви­зы (А.В. Ла­рионов, Т.В. Афа­нась­е­ва и др.). Му­зей за­во­да – фи­ли­ал Государственного Эр­ми­та­жа .

Дополнительная литература:

Рус­ский ху­до­же­ст­вен­ный фар­фор. Сб. ста­тей о Го­су­дар­ст­вен­ном фар­фо­ро­вом за­во­де / Ред. Э. Ф. Гол­лер­бах, М. В. Фар­ма­ков­ский. Л.,1924;

Го­су­дар­ст­вен­ный фар­фо­ро­вый за­вод им. М. В. Ло­мо­но­со­ва. Ка­та­лог / Вступ. ст. Е. Я. Дань­ко. Л., 1938;

Эм­ме Б. Н. Рус­ский ху­до­же­ст­вен­ный фар­фор. М.; Л., 1950;

Ан­д­рее­ва Л. В. Со­вет­ский фар­фор, 1920–1930-е гг. М., 1975;

Ас­т­ра­хан­це­ва Т. Л. Ле­нин­град­ский кос­тя­ной фар­фор // Со­вет­ское де­ко­ра­тив­ное ис­кус­ст­во. 1983. № 7;

Рус­ский фар­фор / Сост. Г. Д. Агар­ко­ва и др. М., 1993;

Агар­ко­ва Г. Д., Пет­ро­ва Н. С. 250 лет Ло­мо­но­сов­ско­му фар­фо­ро­во­му за­во­ду в Санкт-Пе­тер­бур­ге. 1744–1994. СПб., 1994.

Иллюстрации:

Та­рел­ка с порт­ре­том В. И. Ле­ни­на. Ху­дож­ни­ки М. М. Ада­мо­вич, Н. И. Альт­ман. Го­су­дар­ст­вен­ный фар­фо­ро­вый за­вод. Пет­ро­град. 1921. Архив БРЭ;

Ва­за «Сплет­ни­цы». Им­пе­ра­тор­ский фар­фо­ро­вый за­вод. С.-Пе­тер­бург. 1808. Архив БРЭ.

Автор статьи: Т. Л. Ас­т­ра­хан­це­ва.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)