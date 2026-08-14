ИМПЕРАТОРСКИЙ ДВОР

ИМПЕРАТОРСКИЙ ДВОР - в России, придворный штат императоров.

Об­ра­зо­ван вме­сто Го­су­да­ре­ва дво­ра императором Пет­ром I по об­раз­цу французского и прусского дво­ров. В от­ли­чие от Го­су­да­ре­ва дво­ра, не­по­сред­ст­вен­но уча­ст­во­вав­ше­го в государственном управ­ле­нии, Императорский двор обес­пе­чи­вал вы­пол­не­ние им­пе­ра­то­ром пред­ста­ви­тель­ских функ­ций, а так­же ор­га­ни­зо­вы­вал по­все­днев­ную жизнь чле­нов им­пе­ра­тор­ской фа­ми­лии .

Императорский двор со­сто­ял из лиц, имев­ших специальные при­двор­ные зва­ния (чи­ны). Их чис­ло и на­име­но­ва­ния ме­ня­лись в XVIII - начале XIX веков. Пер­во­на­чаль­но они вво­ди­лись отдельным рас­по­ря­же­ния­ми Пет­ра I, впер­вые сис­те­ма специальных при­двор­ных чи­нов ус­та­нов­ле­на им в Та­бе­ли о ран­гах 1722 года (на прак­ти­ке мно­гие из при­двор­ных чи­нов не при­ме­ня­лись). Пер­вый штат Императорского двора, оп­ре­де­лив­ший чис­лен­ность и функ­ции при­двор­ных, ут­вер­ждён императором Пет­ром II в 1727 году, он со­сто­ял из гоф­мей­сте­ра, гоф­мар­ша­ла и штал­мей­сте­ра, а так­же 8 ка­мер­ге­ров и 7 ка­мер-юн­ке­ров (за­тем до начала XIX века и ка­мер­ге­ров, и ка­мер-юн­ке­ров бы­ло по 12). С начала XIX века чис­ло лиц, вхо­див­ших в со­став Императорского двора, ста­ло стре­ми­тель­но рас­ти. При императоре Ни­ко­лае I струк­ту­ра Императорского двора при­ня­ла за­кон­чен­ный вид.

В штат Императорского двора вхо­ди­ли так называемые при­двор­ные чи­ны - ли­ца, имев­шие при­двор­ное зва­ние, со­от­вет­ст­во­вав­шее 9-2-му (5-2-му с 1809 года) клас­сам Та­бе­ли о ран­гах (они со­став­ля­ли выс­ший слой Императорского двора), а так­же при­двор­ные слу­жи­те­ли, ко­то­рые не­по­сред­ст­вен­но об­слу­жи­ва­ли хо­зяй­ст­во Императорского двора и обес­пе­чи­ва­ли про­ве­де­ние при­двор­ных це­ре­мо­ний и тор­жеств (в от­ли­чие от при­двор­ных чи­нов, име­ли квар­ти­ры в императорскиъх двор­цах, в ча­ст­но­сти в Зим­нем двор­це в Санкт-Пе­тер­бур­ге про­жи­ва­ло до 3 тысяч при­двор­ных слу­жи­те­лей и чле­нов их се­мей од­но­вре­мен­но). При­двор­ные чи­ны, в свою оче­редь, де­ли­лись на пер­вые и вто­рые чи­ны двора, при­двор­ных ка­ва­ле­ров, жен­ский при­двор­ный штат. Пер­вые чи­ны дво­ра - обер-гоф­мар­шал, обер-ка­мер­гер, обер-гоф­мей­стер, обер-штал­мей­стер, обер-шенк, обер-егер­мей­стер, обер-форш­ней­дер (уч­ре­ж­дён в 1856 году) - со­от­вет­ст­во­ва­ли 2-му клас­су Та­бе­ли о ран­гах. Вто­рые чи­ны дво­ра - гоф­мей­стер , штал­мей­стер, егер­мей­стер, обер-це­ре­мо­ний­мей­стер, гоф­мар­шал - со­от­вет­ст­во­ва­ли 3-му клас­су. В ка­те­го­рию при­двор­ных ка­ва­ле­ров вхо­ди­ли ка­мер­ге­ры (чин со­от­вет­ст­во­вал 6-му клас­су) и ка­мер-юн­ке­ры (9-му клас­су); в 1809 году эти зва­ния пре­вра­ти­лись в по­чёт­ные и пе­ре­ста­ли со­от­но­сить­ся с оп­ре­делён­ны­ми клас­са­ми Та­бе­ли о ран­гах. Жен­ский при­двор­ный штат Императорского двора со­сто­ял из обер-гоф­мей­сте­ри­ны им­пе­рат­ри­цы (гла­ва жен­ско­го шта­та Императорского двора), гоф­мей­сте­рин, статс-дам (да­мы, но­сив­шие все три зва­ния, в при­двор­ной ие­рар­хии при­рав­ни­ва­лись к суп­ру­гам лиц 2-го клас­са) и фрей­лин, де­жу­рив­ших при им­пе­рат­ри­це.

При­двор­ные слу­жи­те­ли так­же раз­де­ля­лись на выс­ших и низ­ших. Выс­шие - ка­мер-фурь­е­ры, гоф­-фурь­е­ры, ка­мер­ди­не­ры, мунд­шен­ки, ко­фе­шен­ки, та­фель­де­ке­ры, кон­ди­те­ры и метр­до­те­ли - име­ли чи­ны 12-6-го клас­сов по Та­бе­ли о ран­гах; низ­шие - ка­мер-ла­кеи, ка­мер-ка­за­ки, ско­ро­хо­ды, верш­ни­ки и другие - не со­стоя­ли в класс­ных чи­нах. По­жа­ло­ва­ния в при­двор­ные чи­ны про­из­во­ди­лись по ус­мот­ре­нию им­пе­ра­то­ра, а чи­но­про­из­вод­ст­во при­двор­ных слу­жи­те­лей оп­ре­де­ля­лось за­ко­но­да­тель­ст­вом, при этом учи­ты­ва­лась вы­слу­га лет.

Отдельную ка­те­го­рию в шта­те Императорского двора со­став­ля­ли при­двор­ные медицинские чи­ны: лейб-ме­дик, лейб-хи­рург, лейб-аку­шер, лейб-пе­ди­атр и другие (эти долж­ности за­ни­ма­ли, в ча­ст­но­сти, Н.Ф. Арендт, Л.Л. Блю­мен­трост, С.П. Бот­кин, Я.В. Вил­лие, Р.Р. Вре­ден, И.И. Лес­ток , Д.О. Отт, К.А. Ра­ух­фус).

Пер­во­на­чаль­но ка­ж­дое при­двор­ное зва­ние име­ло пря­мое от­но­ше­ние к оп­реде­лён­ной сфе­ре при­двор­ной жиз­ни: гоф­мар­шал (за­тем обер-гоф­мар­шал) ру­ко­во­дил при­двор­ным хо­зяй­ст­вом, штал­мей­стер (обер-штал­мей­стер) - императорской конюш­ней, егер­мей­стер (обер-егер­мей­стер) - императорской охо­той, обер-шенк - по­да­чей на­пит­ков при це­ре­мо­ниаль­ных обе­дах, обер-фор­шней­дер - ор­га­ни­за­ци­ей па­рад­ных обе­дов, це­ре­мо­ний­мей­стер (обер-це­ре­мо­ний­мей­стер) - про­ве­де­ни­ем при­двор­ных це­ре­мо­ний. В XIX веке на­ли­чие у при­двор­ных лиц зва­ний (чи­нов) пе­реста­ло быть обу­слов­ле­но вы­пол­не­ни­ем ими кон­крет­ных функ­ций. Основной обя­зан­но­стью при­двор­ных ста­ло уча­стие в Вы­со­чай­ших вы­ходах и при­двор­ных це­ре­мо­ни­ях во вре­мя бра­ко­со­че­та­ния, кре­стин и по­хо­рон им­пе­ра­то­ров и чле­нов императорской фа­ми­лии и так далее, а так­же со­про­во­ж­де­ние в по­езд­ках им­пе­ра­то­ра и его иностранных гос­тей. При­двор­ное зва­ние транс­фор­ми­ро­ва­лось в фор­му по­ощ­ре­ния гражданских чи­нов­ни­ков, слу­жи­ло зна­ком ува­же­ния мо­нар­ха к «ро­ду и за­слу­гам пред­ков» ли­ца, но­сив­ше­го это зва­ние (по­это­му в при­двор­ных чи­нах бы­ла пред­став­ле­на главным образом русская ти­ту­ло­ван­ная ари­сто­кра­тия). При­двор­ные зва­ния но­си­ли многие государственные дея­те­ли, в том числе Н.П. Ру­мян­цев (обер-гоф­мей­стер), Ф.В. Рос­топ­чин (обер-ка­мер­гер), П.А. Вя­зем­ский (обер-шенк), П.А. Сто­лы­пин (гоф­мей­стер), П.А. Ва­лу­ев, М.С. Во­рон­цов, А.М. Гор­ча­ков , А.С. Стро­га­нов, Н.Б. Юсу­пов (все - ка­мер­ге­ры). Зва­ния гоф­мей­сте­рин и фрей­лин но­си­ли боль­шин­ст­во жён и до­че­рей российских выс­ших государственных дея­те­лей и вое­на­чаль­ни­ков, эти зва­ния так­же рас­смат­ри­ва­лись как од­на из форм по­ощ­ре­ния му­жей или от­цов при­двор­ных дам. Лишь не­боль­шая часть фрей­лин про­дол­жа­ла до начала XX века не­сти ре­гу­ляр­ные де­жур­ст­ва при им­пе­рат­ри­це.

К началу 1898 года в со­ста­ве Императорского двора бы­ло 16 пер­вых и 147 вто­рых при­двор­ных чи­нов, 25 це­ре­мо­ний­мей­сте­ров, 176 ка­мер­ге­ров и 252 ка­мер-юн­ке­ра, 229 при­двор­ных дам; 29 человек име­ли при­двор­ные медицинские зва­ния. Ли­ца, об­ла­дав­шие при­двор­ны­ми чи­на­ми, в том числе при­двор­ные да­мы, име­ли осо­бые при­двор­ные мун­ди­ры и пла­тья. Российский Императорский двор был од­ним из са­мых пыш­ных в Ев­ро­пе по сво­ей мно­го­чис­лен­но­сти и по ве­ли­ко­ле­пию при­двор­ных це­ре­мо­ний, про­хо­див­ших в рос­кош­ных ин­терь­е­рах императорских ре­зи­ден­ций.

По­ми­мо чле­нов Императорского двора при им­пе­ра­то­ре со­стоя­ли чи­ны Сви­ты Его Им­пе­ра­тор­ско­го Ве­ли­че­ст­ва (ге­не­рал-адъ­ю­тан­ты, ге­не­рал-май­о­ры и контр-ад­ми­ра­лы Сви­ты, фли­гель-адъ­ю­тан­ты), не вхо­див­шие в со­став Императорского двора Они по­оче­рёд­но де­жу­ри­ли при им­пе­ра­то­ре, при­ни­ма­ли про­ше­ния на Вы­со­чай­шее имя, вы­пол­ня­ли раз­но­об­раз­ные по­ру­че­ния им­пе­ра­то­ра, при­сут­ст­во­ва­ли при нём во вре­мя всех во­енных це­ре­мо­ний.

В XVIII - начале XX веков на­ря­ду с Императорским двором (Вы­со­чай­шим, или «Боль­шим») су­ще­ст­во­ва­ли «ма­лые» дво­ры - дво­ры великих кня­гинь - на­след­ниц пре­сто­ла, а с начала XIX века и других чле­нов императорской фа­ми­лии. Они воз­глав­ля­лись гоф­мей­сте­ра­ми, име­ли не­мно­го­чис­лен­ный штат.

В XVIII - 1-й тре­ти XIX веков де­ла­ми Императорского двора, а так­же «ма­лых» дво­ров ве­да­ли При­двор­ная кон­то­ра и ряд других при­двор­ных ве­домств. В 1826 году все они объ­е­ди­не­ны в Ми­ни­стер­ст­во им­пе­ра­тор­ско­го дво­ра и уде­лов. По­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года его уч­ре­ж­де­ния и иму­ще­ст­во пе­ре­да­ны в под­чи­не­ние различных ми­ни­стерств (не­ко­то­рые из этих уч­ре­ж­де­ний про­су­ще­ст­во­ва­ли до ию­ля 1918 года). Все при­двор­ные зва­ния ли­к­ви­ди­ро­ва­ны дек­ре­том СНК от 10(23).12.1917 года.

Исторические источники:

Кри­вен­ко В.С. В Ми­ни­стер­ст­ве дво­ра: Вос­по­ми­на­ния. СПб., 2006.

Иллюстрации:

Тор­жест­вен­ный при­ём в Зим­нем двор­це. В цент­ре - ми­нистр им­пе­ра­тор­ско­го дво­ра и уде­лов свет­лей­ший князь П.М. Вол­кон­ский. Фраг­мент кар­ти­ны «Бе­лая га­ле­рея (Гер­бо­вый зал) Зим­не­го двор­ца» ра­бо­ты А.И. Ла­дюр­не­ра. 1838. Эр­ми­таж (С.-Пе­тер­бург). Архив БРЭ;

Па­рад­ный мун­дир пер­вых чи­нов им­пе­ра­тор­ско­го дво­ра. 1834. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)