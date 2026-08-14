ИМПЕРАТОРСКИЙ ДВОР
ИМПЕРАТОРСКИЙ ДВОР - в России, придворный штат императоров.
Образован вместо Государева двора императором Петром I по образцу французского и прусского дворов. В отличие от Государева двора, непосредственно участвовавшего в государственном управлении, Императорский двор обеспечивал выполнение императором представительских функций, а также организовывал повседневную жизнь членов императорской фамилии.
Императорский двор состоял из лиц, имевших специальные придворные звания (чины). Их число и наименования менялись в XVIII - начале XIX веков. Первоначально они вводились отдельным распоряжениями Петра I, впервые система специальных придворных чинов установлена им в Табели о рангах 1722 года (на практике многие из придворных чинов не применялись). Первый штат Императорского двора, определивший численность и функции придворных, утверждён императором Петром II в 1727 году, он состоял из гофмейстера, гофмаршала и шталмейстера, а также 8 камергеров и 7 камер-юнкеров (затем до начала XIX века и камергеров, и камер-юнкеров было по 12). С начала XIX века число лиц, входивших в состав Императорского двора, стало стремительно расти. При императоре Николае I структура Императорского двора приняла законченный вид.
В штат Императорского двора входили так называемые придворные чины - лица, имевшие придворное звание, соответствовавшее 9-2-му (5-2-му с 1809 года) классам Табели о рангах (они составляли высший слой Императорского двора), а также придворные служители, которые непосредственно обслуживали хозяйство Императорского двора и обеспечивали проведение придворных церемоний и торжеств (в отличие от придворных чинов, имели квартиры в императорскиъх дворцах, в частности в Зимнем дворце в Санкт-Петербурге проживало до 3 тысяч придворных служителей и членов их семей одновременно). Придворные чины, в свою очередь, делились на первые и вторые чины двора, придворных кавалеров, женский придворный штат. Первые чины двора - обер-гофмаршал, обер-камергер, обер-гофмейстер, обер-шталмейстер, обер-шенк, обер-егермейстер, обер-форшнейдер (учреждён в 1856 году) - соответствовали 2-му классу Табели о рангах. Вторые чины двора - гофмейстер, шталмейстер, егермейстер, обер-церемониймейстер, гофмаршал - соответствовали 3-му классу. В категорию придворных кавалеров входили камергеры (чин соответствовал 6-му классу) и камер-юнкеры (9-му классу); в 1809 году эти звания превратились в почётные и перестали соотноситься с определёнными классами Табели о рангах. Женский придворный штат Императорского двора состоял из обер-гофмейстерины императрицы (глава женского штата Императорского двора), гофмейстерин, статс-дам (дамы, носившие все три звания, в придворной иерархии приравнивались к супругам лиц 2-го класса) и фрейлин, дежуривших при императрице.
Придворные служители также разделялись на высших и низших. Высшие - камер-фурьеры, гоф-фурьеры, камердинеры, мундшенки, кофешенки, тафельдекеры, кондитеры и метрдотели - имели чины 12-6-го классов по Табели о рангах; низшие - камер-лакеи, камер-казаки, скороходы, вершники и другие - не состояли в классных чинах. Пожалования в придворные чины производились по усмотрению императора, а чинопроизводство придворных служителей определялось законодательством, при этом учитывалась выслуга лет.
Отдельную категорию в штате Императорского двора составляли придворные медицинские чины: лейб-медик, лейб-хирург, лейб-акушер, лейб-педиатр и другие (эти должности занимали, в частности, Н.Ф. Арендт, Л.Л. Блюментрост, С.П. Боткин, Я.В. Виллие, Р.Р. Вреден, И.И. Лесток, Д.О. Отт, К.А. Раухфус).
Первоначально каждое придворное звание имело прямое отношение к определённой сфере придворной жизни: гофмаршал (затем обер-гофмаршал) руководил придворным хозяйством, шталмейстер (обер-шталмейстер) - императорской конюшней, егермейстер (обер-егермейстер) - императорской охотой, обер-шенк - подачей напитков при церемониальных обедах, обер-форшнейдер - организацией парадных обедов, церемониймейстер (обер-церемониймейстер) - проведением придворных церемоний. В XIX веке наличие у придворных лиц званий (чинов) перестало быть обусловлено выполнением ими конкретных функций. Основной обязанностью придворных стало участие в Высочайших выходах и придворных церемониях во время бракосочетания, крестин и похорон императоров и членов императорской фамилии и так далее, а также сопровождение в поездках императора и его иностранных гостей. Придворное звание трансформировалось в форму поощрения гражданских чиновников, служило знаком уважения монарха к «роду и заслугам предков» лица, носившего это звание (поэтому в придворных чинах была представлена главным образом русская титулованная аристократия). Придворные звания носили многие государственные деятели, в том числе Н.П. Румянцев (обер-гофмейстер), Ф.В. Ростопчин (обер-камергер), П.А. Вяземский (обер-шенк), П.А. Столыпин (гофмейстер), П.А. Валуев, М.С. Воронцов, А.М. Горчаков, А.С. Строганов, Н.Б. Юсупов (все - камергеры). Звания гофмейстерин и фрейлин носили большинство жён и дочерей российских высших государственных деятелей и военачальников, эти звания также рассматривались как одна из форм поощрения мужей или отцов придворных дам. Лишь небольшая часть фрейлин продолжала до начала XX века нести регулярные дежурства при императрице.
К началу 1898 года в составе Императорского двора было 16 первых и 147 вторых придворных чинов, 25 церемониймейстеров, 176 камергеров и 252 камер-юнкера, 229 придворных дам; 29 человек имели придворные медицинские звания. Лица, обладавшие придворными чинами, в том числе придворные дамы, имели особые придворные мундиры и платья. Российский Императорский двор был одним из самых пышных в Европе по своей многочисленности и по великолепию придворных церемоний, проходивших в роскошных интерьерах императорских резиденций.
Помимо членов Императорского двора при императоре состояли чины Свиты Его Императорского Величества (генерал-адъютанты, генерал-майоры и контр-адмиралы Свиты, флигель-адъютанты), не входившие в состав Императорского двора Они поочерёдно дежурили при императоре, принимали прошения на Высочайшее имя, выполняли разнообразные поручения императора, присутствовали при нём во время всех военных церемоний.
В XVIII - начале XX веков наряду с Императорским двором (Высочайшим, или «Большим») существовали «малые» дворы - дворы великих княгинь - наследниц престола, а с начала XIX века и других членов императорской фамилии. Они возглавлялись гофмейстерами, имели немногочисленный штат.
В XVIII - 1-й трети XIX веков делами Императорского двора, а также «малых» дворов ведали Придворная контора и ряд других придворных ведомств. В 1826 году все они объединены в Министерство императорского двора и уделов. После Февральской революции 1917 года его учреждения и имущество переданы в подчинение различных министерств (некоторые из этих учреждений просуществовали до июля 1918 года). Все придворные звания ликвидированы декретом СНК от 10(23).12.1917 года.
Исторические источники:
Кривенко В.С. В Министерстве двора: Воспоминания. СПб., 2006.
Иллюстрации:
Торжественный приём в Зимнем дворце. В центре - министр императорского двора и уделов светлейший князь П.М. Волконский. Фрагмент картины «Белая галерея (Гербовый зал) Зимнего дворца» работы А.И. Ладюрнера. 1838. Эрмитаж (С.-Петербург). Архив БРЭ;
Парадный мундир первых чинов императорского двора. 1834. Архив БРЭ.