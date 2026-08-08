ИММУНИТЕТ СЕНЬОРА
ИММУНИТЕТ СЕНЬОРА - исторический, в средние века совокупность прав сеньора осуществлять в своих владениях некоторые государственные и административные функции.
Иммунитет жаловался верховным сюзереном. Как правило, данной привилегией пользовались высшее духовенство и крупные феодалы. В Западной Европе институт иммунитета приобрёл наиболее развитые формы в X-XII веках (первые дошедшие до нас иммунитетные грамоты относятся к середине VII века).
Специфика формирования феодальных отношений в различных странах определяла характер иммунитета и его региональные особенности. В Германии получение феодалами иммунитета привело к образованию компактных иммунитетных владений и к складыванию впоследствии на их основе территориальных княжеств. В Англии в условиях относительно сильной государственной централизации институт иммунитета не получил широкого распространения; в Византии носил характер податных изъятий (экскуссия).
Институт иммунитета сыграл большую роль в развитии феодальной собственности. В процессе усиления королевской власти и складывания централизованных государств он был постепенно ликвидирован.