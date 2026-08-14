ИММЕРМАН Карл Лебрехт
Немецкий театральный деятель, писатель.
По образованию юрист. В 1818–1840 был судебным чиновником. Участвовал как режиссёр и актёр (роль Фальстафа в сценах из «Генриха IV» У. Шекспира) в любительских постановках в Дюссельдорфе, где в 1832 создал и возглавил собств. театр, существовавший на средства организованного И. паевого товарищества. В театре были поставлены т. н. образцовые спектакли, оказавшие значит. влияние на развитие нем. сценич. иск-ва. Среди постановок – пьесы Шекспира («Гамлет», «Отелло», «Король Лир», «Юлий Цезарь», «Двенадцатая ночь»), Ф. Шиллера («Разбойники», «Коварство и любовь», «Мария Стюарт», «Орлеанская дева»), И. В. Гёте («Фауст», «Эгмонт», «Ифигения в Тавриде»), П. Кальдерона де ла Барки («Саламейский аль-кальд»), Г. Э. Лессинга («Минна фон Барнхельм»). И. утверждал значение актёрского ансамбля, режиссёра как идейного и худож. истолкователя пьесы; уделял большое внимание массовым сценам, звуковой и световой партитуре спектакля. Выработал «Правила», определяющие обязанности актёра. И. привлёк к работе в театре Ф. Мендельсона, живописцев «дюссельдорфской школы» – И. В. Ширмера, Т. Ф. Хильдебрандта. В спектаклях театра принимали участие ведущие актёры нем. сцены, в т. ч. К. Зейдельман. В 1837 театр был закрыт из-за недостатка средств. И. принадлежит ряд исследовательских работ по театру.
В истории нем. литературы И. – типичный представитель переходного периода от позднего романтизма [сб. «Стихотворения» («Gedichte», 1822), трагедии «Ронсевальское ущелье» («Das Thal von Ronceval», 1822), «Карденио и Целинда» («Cardenio und Celinde», 1826)] к реализму. Наибольшую известность приобрели его поздние романы: «Эпигоны» («Die Epigonen», 1836) – о разорении нем. дворянства под натиском растущей буржуазии и «Мюнхгаузен. История в арабесках» («M ̈unchhausen. Eine Geschichte in Arabesken», 1838, рус. пер., т. 1–2, 1931–32), острая сатира на уходящий мир родовой аристократии. Среди др. произведений: историч. драмы, комедии, сатирич. произведения в стихах и прозе.
Иллюстрация:
Сцена из спектакля «Двенадцатая ночь» У. Шекспира в постановке К. Л. Иммермана. Дюссельдорфский театр. 1840. Театральный музей Монако. Архив БРЭ.
Сочинения:
Werke. Fr./M., 1971–1977. Bd 1–5;
Briefe: Textkritische und kommentierte Ausgabe. Münch.;
W., 1978–1987. Bd 1–3;
Zwischen Poesie und Wirklichkeit: Tagebücher, 1831–1840. Münch., 1984.