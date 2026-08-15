ИММЕРMAH КАРЛ ЛЕБРЕХТ

ИММЕРMAH КАРЛ ЛЕБРЕХТ - немецкий театральный деятель, писатель.

По об­ра­зо­ва­нию юрист. В 1818-1840 годах был су­деб­ным чи­нов­ни­ком. Уча­ст­во­вал как ре­жис­сёр и ак­тёр (роль Фаль­ста­фа в сце­нах из «Ген­ри­ха IV» У. Шек­спи­ра ) в лю­би­тель­ских по­ста­нов­ках в Дюс­сель­дор­фе, где в 1832 году соз­дал и воз­гла­вил собственный те­атр, су­ще­ст­во­вав­ший на сред­ст­ва ор­га­ни­зо­ван­но­го Иммерманом пае­во­го то­ва­ри­ще­ст­ва. В те­ат­ре бы­ли по­став­ле­ны т. н. об­раз­цо­вые спек­так­ли, ока­зав­шие зна­чительное влия­ние на раз­ви­тие немецкого сце­нического искусства.

Сре­ди по­ста­но­вок - пье­сы Шек­спи­ра («Гам­лет», «Отел­ло», «Ко­роль Лир», «Юлий Це­зарь», «Две­над­ца­тая ночь»), Ф. Шил­ле­ра («Раз­бой­ни­ки», «Ко­вар­ст­во и лю­бовь», «Ма­рия Стю­арт», «Ор­ле­ан­ская де­ва»), И. В. Гё­те («Фа­уст», «Эг­монт», «Ифи­ге­ния в Тав­ри­де»), П. Каль­де­ро­на де ла Бар­ки («Са­ла­мей­ский аль-кальд»), Г. Э. Лес­син­га («Мин­на фон Барн­хельм»).

Иммерман ут­вер­ждал зна­че­ние ак­тёр­ско­го ан­самб­ля, ре­жис­сё­ра как идей­но­го и ху­дожественного ис­тол­ко­ва­те­ля пье­сы; уде­лял боль­шое вни­ма­ние мас­со­вым сце­нам, зву­ко­вой и све­то­вой пар­ти­ту­ре спек­так­ля. Вы­ра­бо­тал «Пра­ви­ла», оп­ре­де­ляю­щие обя­зан­но­сти ак­тё­ра. Иммерман при­влёк к ра­бо­те в те­ат­ре Ф. Мен­дель­со­на, жи­во­пис­цев «дюс­сель­дорф­ской шко­лы» - И. В. Шир­ме­ра, Т. Ф. Хиль­деб­ранд­та. В спек­так­лях те­ат­ра при­ни­ма­ли уча­стие ве­ду­щие ак­тё­ры немецкой сце­ны, в т. ч. К. Зей­дель­ман. В 1837 году те­атр был за­крыт из-за не­дос­тат­ка средств. Иммерману при­над­ле­жит ряд ис­сле­до­ва­тель­ских ра­бот по те­ат­ру.

В ис­то­рии немецкой ли­те­ра­ту­ры Иммерман - ти­пич­ный пред­ста­ви­тель пе­ре­ход­но­го пе­рио­да от позд­не­го ро­ман­тиз­ма [сборник «Сти­хо­тво­ре­ния» («Gedichte», 1822 год), тра­ге­дии «Рон­се­валь­ское уще­лье» («Das Thal von Ronceval», 1822 год), «Кар­де­нио и Це­лин­да» («Cardenio und Celinde», 1826 год)] к реа­лиз­му (смотрите Проза ).

Наи­боль­шую из­вест­ность при­об­ре­ли его позд­ние ро­ма­ны: «Эпи­го­ны» («Die Epigonen», 1836 год) - о ра­зо­ре­нии немецкого дво­рян­ст­ва под на­тис­ком рас­ту­щей бур­жуа­зии и «Мюнх­гау­зен. Ис­то­рия в ара­бе­сках» («M ̈unchhausen. Eine Ge­schi­chte in Arabesken», 1838 год, русский перевод, том 1-2, 1931-1932 год), ост­рая са­ти­ра на ухо­дя­щий мир ро­до­вой ари­сто­кра­тии. Сре­ди других про­из­ве­де­ний: ис­то­рические дра­мы, ко­ме­дии, са­ти­рические про­из­ве­де­ния в сти­хах и про­зе.

Иллюстрация:

Сце­на из спек­так­ля «Две­над­ца­тая ночь» У. Шекс­пи­ра в по­ста­нов­ке К. Л. Им­мер­ма­на. Дюс­сель­дорф­ский те­атр. 1840. Те­ат­раль­ный му­зей Мо­на­ко. Архив БРЭ.

Сочинения:

Werke. Fr./M., 1971–1977. Bd 1–5;

Briefe: Textkritische und kommentierte Aus­ga­be. Münch.;

W., 1978–1987. Bd 1–3;

Zwi­schen Poesie und Wirklichkeit: Tagebücher, 1831–1840. Münch., 1984.