ИММАНУЭЛЬ РИМСКИЙ
ИММАНУЭЛЬ РИМСКИЙ - еврейский поэт (около 1261 года - до 1336 года; по другим данным, около 1292 года - около 1352 года).
Принадлежал к богатому и знатному роду. Наряду с традиционным еврейским, получил широкое общее образование: изучал математику, астрономию, медицину, труды греческих и арабских философов, увлекался философией Маймонида. Занимал видный пост в римской еврейской общине, но, потеряв состояние, бежал из Рима, скитался по городам Италии.
В своём творчестве соединил арабо-еврейскую и итальянскую поэтическую традиции (ввёл в поэзию на иврите форму сонета). Наиболее значительное произведение Иммануэля Римского - «Тетради Иммануэля» [«Махберот (Махбарот) Иммануэль», около 1328 года либо около 1338 года]: каждая из 28 тетрадей представляет собой макаму, перемежающую рифмованную прозу и стихи и включающую рассказы, легенды, загадки, эпиграммы, песни о любви, дружбе, вине и т. п., а также религиозные поэмы и элегии.
Последняя макама «Ад и рай» («Ха-тофет ве-ха-эден») - подражание Данте. Сохранились также фрагменты комментария к Библии, труды по грамматике и герменевтике, а также несколько сонетов на итальянском языке. Поэзия Иммануэля Римского вследствие её фривольности порицалась раввинами и долго не переиздавалась (за исключением макамы «Ад и рай»); тем не менее она оказала значительное влияние на развитие еврейской поэзии в Новое время.