ИМЕРЕТИНСКОЕ ЦАРСТВО

ИМЕРЕТИНСКОЕ ЦАРСТВО - государство в Западной Гру­зии с конца XV века по 1810 год.

Сто­ли­ца - город Ку­та­ис (ны­не Ку­таи­си). Об­ра­зо­ва­лось (на­ря­ду с Карт­лий­ским, Ка­хе­тин­ским цар­ст­ва­ми и княжеством Самц­хе-Саа­та­ба­го) в ре­зуль­та­те по­ли­тического рас­па­да Гру­зии по­сле на­ше­ст­вия Ти­му­ра. В XVI веке из Имеретинского царства вы­де­ли­лись Мег­рель­ское кня­же­ст­во , Гу­рий­ское кня­же­ст­во и Аб­хаз­ское княжество, в XVII веке - Сва­не­ти.

Имеретинским царством пра­ви­ли ца­ри из име­ре­тин­ской вет­ви ди­на­стии Баг­ра­тио­нов. В XVI-XVIII веках Имеретинское царство бы­ло объ­ек­том за­вое­вательной по­ли­ти­ки Ос­ман­ской им­пе­рии, ко­то­рой с 1-й половины XVII века пла­ти­ло дань. Со­глас­но ира­но-турецкому Ама­сий­ско­му мир­но­му до­го­во­ру 1555 года, Имеретинское царство и др. рай­оны Западной Гру­зии пе­ре­шли под власть Ос­ма­нов.

В XVII веке уси­ли­лись феодальные меж­до­усо­би­цы, обо­ст­ри­лись от­но­ше­ния с мег­рель­ски­ми вла­де­тель­ны­ми князь­я­ми (мта­ва­ри) Да­диа­ни. Про­ти­во­стоя­ние с Да­диа­ни вы­ну­ди­ло име­ре­тин­ско­го ца­ря Алек­сан­д­ра III (1639-1660 годы) об­ра­тить­ся за по­мо­щью к Рос­сии и на­пра­вить в 1649 году по­соль­ст­во в Мо­ск­ву, од­на­ко ре­аль­ной под­держ­ки он не по­лу­чил.

В XVIII веке прось­бы име­ре­тин­ских ца­рей о по­кро­ви­тель­ст­ве от­кло­ня­лись российской сто­ро­ной во из­бе­жа­ние ос­лож­не­ния от­но­ше­ний с Ос­ман­ской им­пе­ри­ей. Име­ре­тин­ский царь Со­ло­мон I (1752-1784 годы; с пе­ре­ры­вом) су­мел под­чи­нить ме­ст­ную знать (та­ва­дов) и ос­ла­бить дав­ле­ние Ос­ман­ской им­пе­рии, на­не­ся ей по­ра­же­ние в Хре­силь­ской бит­ве 1757 года.

Для ук­ре­п­ле­ния внут­ри­по­ли­тического по­ло­же­ния он всту­пил в во­енный со­юз с ца­рём Карт­ли и Ка­хе­ти Ирак­ли­ем II (1758 год), за­пре­тил ра­бо­тор­гов­лю и по­сле за­клю­че­ния Кю­чук-Кай­нард­жий­ско­го ми­ра 1774 года пе­ре­стал пла­тить дань турецкому сул­та­ну. 25.04(07.05).1804 года име­ре­тин­ский царь Со­ло­мон II (1789-1810 годы) под­пи­сал по­кро­ви­тель­ствен­ный до­го­вор (Элаз­на­ур­ский трак­тат) с Рос­си­ей. В 1810 году Имеретинское царствобы­ло вклю­че­но в со­став Российской им­пе­рии и пре­об­ра­зо­ва­но в Име­ре­тин­скую об­ласть.

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