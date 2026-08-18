ИМЕРЕТИНСКИЙ АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ
ИМЕРЕТИНСКИЙ АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ - светлейший князь, российский военачальник и государственный деятель, генерал от инфантерии.
Из династии Багратионов. Окончил Пажеский корпус (1855 год) и Николаевскую академию Генштаба (1861 год). С 1855 года на военной службе. В составе Грузинского гренадерского полка в 1857-1858 годах участвовал в Кавказской войне 1817-1864 годов. Затем в штабе Гвардии корпуса и в Генеральном штабе (1861-1863 годы), начальник штаба Варшавского гвардейского отряда (1863-1867 годы), участвовал в подавлении Польского восстания 1863-1864 годов.
С 1867 года в штабе Варшавского Военного округа, его начальник в 1873-1875 годах. В русско-турецкую войну 1877-1878 годов начальник отдельного отряда (август - сентябрь 1877 года), который 22.08(03.09).1877 года штурмом взял болгарский город Ловеч (Имеретинский награждён орденом Святого Георгия 4-й степени); начальник штаба «отряда обложения» турецкой крепости Плевна (ноябрь 1877 года; награждён орденом Святого Георгия 3-й степени); начальник штаба действующей армии (апрель 1878-1879 год).
Генерал-адъютант (1878 год). Начальник штаба войск гвардии и Петербургского Военного округа (1879-1881 годы), член Верховной распорядительной комиссии (1880 год). Начальник Главного военно-судного управления и главный военный прокурор (1881-1891 годы). Член Государственного совета (с 1892 года). Командующмй войсками Варшавского Военного округа и варшавский генерал-губернатор [01(13).01.1897 года - 17(29).01.1900 года].
Выступал за постепенное введение в Царстве Польском, после установления там «успокоения», «общегосударственных законов и учреждений». Критически оценивал многие аспекты политики российского правительства в Царстве Польском. Считал, что правительство уделяло недостаточно внимания строительству православных храмов, расширению сети начальных школ и народных библиотек (предлагал создать в каждой гмине несколько государственных школ и по одной народной библиотеке, по его приказу открыты 20 таких библиотек с преобладанием книг на польском языке), ограничивало необходимое железнодорожное строительство, возлагало неоправданные надежды на крестьянство как на опору против сепаратизма, игнорируя при этом его экономические нужды.
Имеретинский отмечал «несоответствие своему назначению» б. ч. российского чиновничества в Царстве Польском, полагал, что оно высокомерно и враждебно относилось к коренному населению. Был убеждён, что подавляющая часть польского общества, главным образом интеллигенция и католическое духовенство, враждебна российской власти, а «примиренческое» крыло - слабо. Разрешил проведение массовой манифестации в день открытия памятника поэту А. Мицкевичу в Варшаве 12(24).12.1898 года (МВД ограничило масштаб мероприятия и запретило произнесение речей, что Имеретинский расценил как «провал русской политики», выгодный польскоц радикальной оппозиции).
Способствовал созданию Варшавского политехнического института императора Николая II (1898 год), рассчитывал, что благодаря его открытию сократится число поляков, уезжавших на учёбу за границу. Настаивал на разрешении преподавать польский язык в гимназиях по-польски, а не по-русски. При этом Имеретинский пытался ужесточить контроль за католическими семинариями, требуя создать инспекцию для надзора за ними, расширить преподавание в них русмкого языка, литературы и истории, само преподавание полностью передать русским учителям. Когда католич. епископы отказались допустить русских учителей в семинарии, а МВД поддержало их, Имеретинский выразил решительный протест, указывая, что польская оппозиция расценит это как свою победу.
В 1898 году члены Польской социалистической партии выкрали и опубликовали Всеподданнейшую записку Имеретинского от 12(24).01.1898 года, в которой он излагал императору Николаю II своё мнение и предложения по ряду вопросов, связанных с управлением Царством Польским (на русском языке издана Фондом вольной русской прессы в Лондоне в сборнике «Тайны нашей государственной политики в Польше», 1899 год). Публикация способствовала дискредитации политики Имеретинского в глазах польской общественности.
Иллюстрация:
Архив БРЭ.
Источники:
Tajne dokumenty rzadu rosyjskiego w sprawach polskich: Memoryał ks. Imeretyńskiego, Protokóły Komitetu Ministrów, Nota Kancelaryi Komitetu Ministrów. Londyn, 1899;
Jaśkiewicz L. Memoriał generał-gubernatora warszawskiego, ks. Aleksandra Imeretyńskiego z 14 listopada 1897 r. // Przegląd historyczny. 1994. № 4.