«ИМЕННИК БОЛГАРСКИХ ХАНОВ»
«ИМЕННИК БОЛГАРСКИХ ХАНОВ» - самый ранний памятник болгарской хронологии и генеалогии.
Содержит перечисление ханов со 145 до 763 года с указанием времени правления и принадлежности к определённому роду. Первоначально «Именник болгарских ханов» был записан на греческом язяке (вероятно, на колонне), а в IX-X веках при царе Симеоне переведён на староболгарский язык (с элементами булгарского языка).
Обнаружен в 1861 году русским учёным Н. А. Поповым в хронографической компиляции «Летописец Еллинский и Римский» и опубликован им в 1866 году в труде «Обзор хронографов русской редакции». Состоит из двух частей: одна, составленная во времена Аспаруха (VII век), доказывает древность династии Дуло, без достаточных оснований возводя её к Аттиле (Авитохолу) и его сыну Эрнаху (Ирнику); другая - перечисляет преемников Аспаруха.
Генеалогия в «Именнике болгарских ханов» показывает династическую и этатистскую преемственность между древним протоболгарским государством на Волге и новым протоболгарско-славянским княжеством на Дунае. Хронологические исчисления даются в соответствии с 12-летним календарным циклом (смотрите Календарный фольклор), в котором лунные годы обозначены тюркскими названиями 12 животных, а месяцы - порядковыми числительными (скалигеровская хронология).
Сохранился в трёх славянских списках - Уваровском (XV век), Погодинском и Московском (оба XVI век), копиях со староболгарского оригинала (находятся в российском книгохранилищах). Возможно, «Именник болгарских ханов» являлся завершающим фрагментом «Болгарского хронографа».