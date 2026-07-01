«ИМЕННИК БОЛГАРСКИХ ХАНОВ»

«ИМЕННИК БОЛГАРСКИХ ХАНОВ» - самый ранний памятник болгарской хронологии и генеалогии.

Со­дер­жит пе­ре­чис­ле­ние ха­нов со 145 до 763 года с ука­за­ни­ем вре­ме­ни прав­ле­ния и при­над­леж­но­сти к оп­ре­делён­но­му ро­ду. Пер­во­на­чаль­но «Именник болгарских ханов» был за­пи­сан на греческом язяке (ве­ро­ят­но, на ко­лон­не), а в IX-X веках при ца­ре Си­ме­о­не пе­ре­ве­дён на ста­ро­бол­гар­ский язык (с эле­мен­та­ми бул­гар­ско­го языка).

Об­на­ру­жен в 1861 году русским учё­ным Н. А. По­по­вым в хро­но­гра­фической ком­пи­ля­ции «Ле­то­пи­сец Ел­лин­ский и Рим­ский» и опуб­ли­ко­ван им в 1866 году в тру­де «Об­зор хро­но­гра­фов рус­ской ре­дак­ции». Со­сто­ит из двух час­тей: од­на, со­став­лен­ная во вре­ме­на Ас­па­ру­ха (VII век), до­ка­зы­ва­ет древ­ность ди­на­стии Ду­ло, без до­ста­точ­ных ос­но­ва­ний воз­во­дя её к Ат­тиле (Ави­то­хо­лу) и его сы­ну Эр­на­ху (Ир­ни­ку); дру­гая - пе­ре­чис­ля­ет пре­ем­ни­ков Ас­па­ру­ха.

Ге­неа­ло­гия в «Именнике болгарских ханов» по­ка­зы­ва­ет ди­на­стическую и эта­ти­ст­скую пре­ем­ст­вен­ность ме­ж­ду древ­ним про­то­бол­гар­ским го­су­дар­ст­вом на Вол­ге и но­вым про­то­бол­гар­ско-славянским кня­же­ст­вом на Ду­нае. Хро­но­ло­гические ис­чис­ле­ния да­ют­ся в со­от­вет­ст­вии с 12-лет­ним ка­лен­дар­ным цик­лом (смотрите Календарный фольклор ), в ко­то­ром лун­ные го­ды обо­зна­че­ны тюркскими на­зва­ния­ми 12 жи­вот­ных, а ме­ся­цы - по­ряд­ко­вы­ми чис­ли­тель­ны­ми (ска­ли­ге­ров­ская хро­но­ло­гия).

Со­хра­нил­ся в трёх славянских спи­сках - Ува­ров­ском (XV век), По­го­дин­ском и Мо­с­ков­ском (оба XVI век), ко­пи­ях со ста­ро­бол­гар­ско­го ори­ги­на­ла (на­хо­дят­ся в российском кни­го­хра­ни­ли­щах). Воз­мож­но, «Именник болгарских ханов» яв­лял­ся за­вер­шаю­щим фраг­мен­том «Бол­гар­ско­го хро­но­гра­фа».

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)