ИМЕНЬКОВСКАЯ КУЛЬТУРА
ИМЕНЬКОВСКАЯ КУЛЬТУРА - археологическая культура V-VII веков в Среднем Поволжье.
Как особая группа материалов намечена В. В. Гольмстен в 1920-х годах, в начале 1950-х годов выделена Н. Ф. Калининым как «восточнобуртасская культура», в начале 1960-х годов - К. В. Сальниковым как «романовский тип». Термин «Именьковская культура» введён в конце 1950-х годов В. Ф. Генингом по материалам из раскопок Н. Ф. Калинина в 1953-1954 годах городища у села Именьково (Лаишевский район Татарии, Россия). Современное понимание Именьковской культуры базируется на работах П. Н. Старостина и Г. И. Матвеевой.
Городища и селища, расположенные «гнёздами». Полуземлянки, часто срубные, нередко - с центральным столбом; слабо углублённые прямоугольные дома столбовой конструкции, в т. ч. из нескольких помещений, отапливались очагами; много хозяйственных ям. Грунтовые могильники. Преобладают трупосожжения на стороне, очищенные кости ссыпали в ямку, сопровождали керамикой, пищей, украшениями и др.; есть трупоположения, чаще - более богатые, отражающие инокультурное присутствие или влияние.
Керамика лепная и изготовленная с использованием поворотного столика; в основном горшки (округлобокие, реже ребристые), миски, миниатюрные сосуды, диски с бортиком и без него (изредка сосуды украшались вдавлениями и насечками по венчику), пряслица (в основном биконические), зооморфные (редко антропоморфные) фигурки. В основе хозяйства - пашенное земледелие (древнейшее в регионе), животноводство; более высокий, чем у соседей, уровень чёрной металлургии и металлообработки. Украшения принадлежат разным типам и отражают контакты с различными культурами.
Именьковскую культуру сопоставляли с разными группами поволжских финнов, угров, тюрок и др. В 1980-х годах Г. И. Матвеевой обоснована близость Именьковской культуры к культурам раннеславянского круга, восходящим к традициям зарубинецкой культуры и части пшеворской культуры, возможно, через зубрецкую культуру или др. группы; ею же выявлены предшествующие Именьковской культуре, но схожие поселения типа Лбище (IV век) и типа Славкино (вероятно, несколько раньше IV век).
Д. А. Сташенковым выделена группа Сиделькино - Тимяшево III-IV века, связанная с традициями круга киевской культуры, контактировавшая с сарматами, а Именьковская культура трактуется им как отчасти продолжающая эти и лбищенские традиции, наряду с притоком нового, в значительной степени неславянского населения. Финал Именьковской культуры связывают с продвижением булгар в Среднее Поволжье с юга в конце VII века. Традиции Именьковской культуры прослеживают до эпохи Булгарии Волжско-Камской.
Иллюстрация:
Именьковская культура: 1 – наконечник ремня; 2 – антропоморфная накладка; 3 – фибула рязано-окского круга; 4 – зооморфная фигурка; 5–8 – сосуды (1–3 – цветные металлы; 4–8 – керамика) (по Г. И. Матвеевой). Архив БРЭ.