ИМЕНИТЫЕ ГРАЖДАНЕ
ИМЕНИТЫЕ ГРАЖДАНЕ - в России в 1785-1832 годах почётное звание для городских жителей, передававшееся по наследству.
Учреждено согласно Жалованной грамоте городам 1785 года. Могло быть присвоено: лицам, служившим вторично «с похвалою» на выборных должностях в совестном суде или городовом магистрате губернского города; городским головам или бургомистрам; лицам, имевшим аттестат Петербургской Академии наук или Московского университета; академикам Академии художеств; «капиталистам», имевшим годовой доход свыше 50 тысяч рублей; банкирам с оборотом капитала от 100 до 200 тысяч рублей; купцам, торговавшим оптом; судовладельцам.
Именитые граждане были освобождены от телесных наказаний, им разрешалось владеть фабриками и заводами повсеместно, иметь карету, запряжённую парой или четвёркой лошадей, загородные имения. В случае «беспорочной жизни» деда и отца внук по достижении 30-летнего возраста мог претендовать на возведение в дворянство. Звание было упразднено указом императора Николая I от 10(22). 04.1832 года с введением привилегированного сословия почётных граждан.