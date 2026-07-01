«ИМЕНА ПОПЕВКАМ»

«ИМЕНА ПОПЕВКАМ» - одно из названий самого простого типа музыкально-теоретического руководства, посвященного попевкам.

Часто сопровождается уточнением «на 8 гласов», в некоторых случаях выписывается без названия. Исследованию кокизников «Имена попевкам» посвящены работы М. В. Бражникова, А. Н. Кручининой и др.

Руководство «Имена попевкам» сформировалось как закономерное продолжение азбуки-перечисления и в теоретических кодексах обычно помещалось после нее. Наиболее ранний список кокизника «Имена попевкам» зафиксирован в «Ключе знаменном» инока Христофора (РНБ. Кир.-Бел. № 665/922. Л. 1001, 1604 г.). В дальнейшем репертуар попевок и последовательность их изложения в различных списках варьировались, но основные черты руководства инока Христофора в целом сохранялись. (смотрите Псалмодия )

В «Имена попевкам» впервые в древнерусской теории музыки представлен основной перечень попевок, сложившийся к началу XVII века. Он включает более 70 попевок в 6 гласах (попевки 3-го и 7-го гласов, как правило, не выписываются), где начертания подтекстованы названиями попевок. Попевки (как всегда в кокизниках) представлены не отдельно, а в рамках певческих строк, где каждая попевка выступает в большинстве случаев как заключительный раздел строки. Некоторые попевки предполагали использование в 2 гласах, на что указывают соответствующие ремарки в кокизнике «Имена попевкам». В некоторых случаях в «Имена попевкам» может быть выписано название попевки без его начертания.

Происхождение названий попевок в ряде случаев связано с характеристикой распевов (рымза (в переводе «плакса»), качалкы), с указанием на тип распева (дербица (от слова «дробить»), колесце), на начертание (ключ, кудри) или с византийской традицией (кукиза, хелеимеоса). Некоторые попевки представлены несколькими разновидностями, что также отражено в названиях «скочок меншой», «скочок средний», «скочок болшой», «кулизма нижняя», «кулизма скамейная» и др.

В дальнейшем название «Имена попевкам» употреблялось также по отношению к теоретическим руководствам типа «Кокизник со строками», где наряду с начертаниями и названиями попевок приводились фрагменты песнопений, преимущественно ирмосов, иллюстрирующих данные попевки («Имена попевкам на 8 гласов» - РГБ. Ф. 210. № 1. Л. 94 об., 2-я четверть XVII века). (смотрите Валаамский распев )

Иллюстрация:

«Имена попевкам». Фрагмент листа из крюкового сборника. XVII в. (РГБ. Троиц. № 449. Л. 326 об.) Архив ПЭ.

Источники:

Христофор, инок. Ключ знаменной: 1604 / Публ., пер.: М. В. Бражников, Г. А. Никишов. М., 1983. (ПРМИ; 9).

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