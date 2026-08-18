ИМДЖИНСКАЯ ВОЙНА

Имджинская война — японо-корейская война 1592—1598, названная так по циклическому названию 1592 (кор. «Имджин» — год Дракона).

Подчинивший к 1591 всю Японию Тоётоми Хидэёси строил планы установления мирового господства, т. е. покорения Кореи, Китая и даже Индии. После отказа корейского вана (короля) беспрепятственно пропустить японские войска через Корейский п-ов в Китай, в апреле 1592 в районе Пусана началась высадка 160-тысячного японского войска. Наступление японской армии было стремительным: всего через три недели после высадки она заняла Ханян (Сеул), еще через неделю с небольшим — Пхеньян. Корейская армия уступала японской по боевой выучке, организации и качеству вооружения. В отличие от корейской, японская армия была вооружена ручным огнестрельным оружием и полевой артиллерией.

Но вскоре в Корее развернулось партизанское движение. Китай также направил военную помощь на полуостров. Наконец, выдающийся флотоводец Ли Сунсин (1545—1598) сумел уничтожить большую часть японского флота и прервать линии снабжения. Японцы были вынуждены отступить, в мае 1593 начались мирные переговоры между Японией и Китаем, часть японского корпуса была выведена.

Требования Хидэёси (передача Японии четырех южнокорейских провинций, выдача дочери китайского императора замуж за японского императора и т. д.) и тон его письма в адрес китайского императора были неприемлемы для Китая и Кореи. Усилиями японских и китайских переговорщиков письмо было подделано — соблюден принятый в Китае этикет, а Хидэёси якобы просил лишь о восстановлении торговых связей и признании его законным правителем Японии. Во время приема китайских послов в октябре 1596 выяснилось, что ни одно требование Хидэёси не выполнено, а к нему самому обращаются как к китайскому вассалу. В ярости он возобновил военную кампанию. Второй поход (1596) был менее успешен: дойти до Ханяна японцам не удалось из-за серьезного отпора корейско-китайских войск как на суше, так и на море. После смерти Хидэёси в 1598 японские части стали возвращаться на родину, мирные переговоры были возобновлены.

В целом, представления Хидэёси о геополитической расстановке сил в дальневосточном регионе были далеки от реальности. Население Китая примерно в 10 раз превосходило население Японии. Японские войска оказались не готовы воевать на таких огромных пространствах и в суровых условиях корейской зимы, война на море была проиграна — в кораблестроении и морском деле японцы значительно уступали корейцам. Известно о многочисленных случаях смерти от обморожений, голода и болезней среди японских войск. Для Кореи последствия войны были катастрофичными: площадь обрабатываемых земель сократилась втрое, десятки тысяч корейцев были убиты или угнаны в Японию. На преодоление этих последствий ушло около ста лет.

Ист.: Ли Сунсин. Военный дневник (Нанчжун ильги) / Вступ. статья, пер., коммент. и прил. О. С. Пироженко. М., 2013.

Лит.: Искандеров А. А. Тоётоми Хидэёси. М., 1984; Прасол А. Ф. Объединение Японии. Тоётоми Хидэёси. М., 2016. С. 328—365, 380—411; Тихонов В. М., Кан Мангиль. История Кореи. Т. 1. М., 2011. С. 303—316.