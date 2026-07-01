ИМЧЖИНСКАЯ ВОЙНА 1592‒98 (Имдинская война, Имджинская война)

Ос­во­бо­ди­тель­ная вой­на корейского на­ро­да про­тив японской ок­ку­па­ции .

Назв. про­ис­хо­дит от «имч­жин» – на­име­но­ва­ния го­да на­ча­ла вой­ны в 60-лет­нем цик­ле кит.-кор. ка­лен­да­ря. 25.5.1592 япон. пра­ви­тель Тоё­то­ми Хи­дэё­си вы­са­дил в пор­ту Пу­сан свои вой­ска с це­лью за­хва­та Ко­реи и её пре­вра­ще­ния в плац­дарм для вой­ны про­тив Ки­тая. Прак­ти­че­ски не встре­тив со­про­тив­ле­ния, япон­цы взя­ли Се­ул (16 ию­ня), про­дви­ну­лись до Пхень­я­на и вторг­лись в пров. Хам­гён­до. У р. Им­чжин­ган они впер­вые по­лу­чи­ли от­пор со сто­ро­ны кор. ар­мии. На за­хва­чен­ной тер­ри­то­рии раз­вер­ну­лась пар­ти­зан­ская борь­ба , ко­то­рую ве­ли от­ря­ды кор. нар. опол­че­ния «Ыбён» («Ар­мия спра­вед­ли­во­сти»). В ты­лу япон. войск ос­та­лась так­же не­ок­ку­пи­ро­ван­ная пров. Чол­ла (её гл. кре­пость Чин­чжу япон­цы смог­ли взять толь­ко в ию­не 1593). Ле­том – осе­нью 1592 в ре­зуль­та­те че­ты­рёх круп­но­мас­штаб­ных опе­ра­ций кор. фло­та под ко­манд. адм. Ли Сун Си­на мор. си­лы Япо­нии по­нес­ли серь­ёз­ные по­те­ри. Ос­тав­шие­ся без под­держ­ки с мо­ря япон. су­хо­пут­ные вой­ска ока­за­лись в тя­жё­лом по­ло­же­нии. В кон. 1592 на по­мощь кор. ар­мии при­бы­ли вой­ска Ки­тая. В февр. 1593 был ос­во­бож­дён Пхень­ян, в мае – Се­ул. В сер. 1593 япон. ко­ман­до­ва­ние, стре­мясь вы­иг­рать вре­мя, на­ча­ло пе­ре­го­во­ры о ми­ре с кит. сто­ро­ной. Бое­вые дей­ст­вия бы­ли при­ос­та­нов­ле­ны. С кон. 1596 япон­цы сно­ва на­ча­ли пе­ре­бра­сы­вать в Ко­рею свои час­ти, в мае 1597 вы­са­ди­лись их гл. си­лы. В ию­ле то­го же го­да кор. флот был прак­ти­че­ски пол­но­стью унич­то­жен япон­ца­ми в рай­оне о. Коч­же­до, од­на­ко это не ока­за­ло ре­шаю­ще­го влия­ния на ход во­ен. дей­ст­вий. В окт. 1597 ре­ор­га­ни­зо­ван­ная кор. ар­мия раз­би­ла япон­цев в сра­же­нии при Чик­са­не, в мае то­го же го­да в Мён­нян­ском прол. 12 кор. ко­раб­лей на­нес­ли по­ра­же­ние пре­вос­хо­дя­щим си­лам про­тив­ни­ка. По­сле смер­ти Тоё­то­ми Хидэёcи в сент. 1598 на­ча­лась эва­куа­ция япон. войск с Ко­рей­ско­го п-ова, что фак­ти­че­ски оз­на­ча­ло при­зна­ние Япо­ни­ей сво­его по­ра­же­ния. И. в. ока­за­ла глу­бо­кое влия­ние на по­сле­дую­щее раз­ви­тие Ко­реи, спо­соб­ст­во­ва­ла фор­ми­ро­ва­нию нац. са­мо­соз­на­ния ко­рей­цев и ук­ре­п­ле­нию их по­ли­тич. и куль­тур­ных свя­зей с Ки­та­ем.

Автор статьи: К. В. Ас­мо­лов.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)