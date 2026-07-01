ИМЧЖИНСКАЯ ВОЙНА 1592‒98 (Имдинская война, Имджинская война)
Освободительная война корейского народа против японской оккупации.
Назв. происходит от «имчжин» – наименования года начала войны в 60-летнем цикле кит.-кор. календаря. 25.5.1592 япон. правитель Тоётоми Хидэёси высадил в порту Пусан свои войска с целью захвата Кореи и её превращения в плацдарм для войны против Китая. Практически не встретив сопротивления, японцы взяли Сеул (16 июня), продвинулись до Пхеньяна и вторглись в пров. Хамгёндо. У р. Имчжинган они впервые получили отпор со стороны кор. армии. На захваченной территории развернулась партизанская борьба, которую вели отряды кор. нар. ополчения «Ыбён» («Армия справедливости»). В тылу япон. войск осталась также неоккупированная пров. Чолла (её гл. крепость Чинчжу японцы смогли взять только в июне 1593). Летом – осенью 1592 в результате четырёх крупномасштабных операций кор. флота под команд. адм. Ли Сун Сина мор. силы Японии понесли серьёзные потери. Оставшиеся без поддержки с моря япон. сухопутные войска оказались в тяжёлом положении. В кон. 1592 на помощь кор. армии прибыли войска Китая. В февр. 1593 был освобождён Пхеньян, в мае – Сеул. В сер. 1593 япон. командование, стремясь выиграть время, начало переговоры о мире с кит. стороной. Боевые действия были приостановлены. С кон. 1596 японцы снова начали перебрасывать в Корею свои части, в мае 1597 высадились их гл. силы. В июле того же года кор. флот был практически полностью уничтожен японцами в районе о. Кочжедо, однако это не оказало решающего влияния на ход воен. действий. В окт. 1597 реорганизованная кор. армия разбила японцев в сражении при Чиксане, в мае того же года в Мённянском прол. 12 кор. кораблей нанесли поражение превосходящим силам противника. После смерти Тоётоми Хидэёcи в сент. 1598 началась эвакуация япон. войск с Корейского п-ова, что фактически означало признание Японией своего поражения. И. в. оказала глубокое влияние на последующее развитие Кореи, способствовала формированию нац. самосознания корейцев и укреплению их политич. и культурных связей с Китаем.
Автор статьи: К. В. Асмолов.