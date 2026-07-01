ИМАЖИЗМ

ИМАЖИЗМ - школа в английской и американской поэзии 1910-х годов.

Тер­мин «има­жист» поя­вил­ся в 1912 году: его упот­ре­бил (по-фран­цуз­ски) жив­ший в Лон­до­не (1908-1920 годы) американский по­эт Э. Па­унд для опи­са­ния не­оклас­си­ци­стических взгля­дов английского по­эта и эс­те­ти­ка Т. Э. Хью­ма, ко­то­рый под влия­ни­ем С. Мал­лар­ме от­ри­цал ро­ман­тическую по­эзию и ро­ман­тическую куль­ту­ру в це­лом за её «не­обуз­дан­ную» эмо­цио­наль­ность, раз­мы­тость об­раза, сти­ли­стической «по­греш­но­сти».

Па­унд раз­вил тео­рию имажизма в ма­ни­фе­сте «Не­сколь­ко "нель­зя" [има­жи­ста]» («A few don’ts», 1913 год), книга эс­се «Па­ва­ны и ди­ви­зии» («Pavannes and divisions», 1918 год). Ли­ри­ку сво­их еди­но­мыш­лен­ни­ков (английских пи­са­те­лей - Р. Ол­динг­то­на, Ф. С. Флин­та, Ф. М. Фор­да, американских пи­са­те­лей - Э. Лоу­элл, Х. Ду­литл, Дж. Г. Флет­че­ра и др.), на­ря­ду с собственными пе­ре­во­да­ми-сти­ли­за­ция­ми с древнекитайского язы­ка, сти­ха­ми Дж. Джой­са , У. К. Уиль­ям­са, Па­унд вклю­чил в ан­то­ло­гию «Има­жи­сты» («Des imagistes», 1914 год).

Со­став­лен­ные Лоу­элл сборники «Не­ко­то­рые по­эты-има­жи­сты» («Some imagist po­ets», 1915, 1916, 1917 годы) от­ра­зи­ли кри­зис шко­лы, ко­то­рая под­вер­глась кри­ти­ке со сто­ро­ны и са­мо­го Па­ун­да, и аван­гар­ди­стов (У. Льюис).

Ха­рак­тер­ные осо­бен­но­сти по­эти­ки имажизма: эмо­цио­наль­ная сдер­жан­ность ли­ри­ки, пред­мет­ная кон­крет­ность об­раза, ла­ко­низм в со­че­та­нии с глу­бо­ким под­тек­стом, соз­да­вае­мым ци­та­та­ми и ре­ми­нис­цен­ция­ми, по­ро­ж­даю­щи­ми ас­со­циа­тив­ный ряд, ис­поль­зо­ва­ние древ­них и эк­зо­тических по­этических форм (вил­ла­нель, хай­ку и др.). В Рос­сии ана­ло­гич­ные с имажизмом взгля­ды раз­ви­вал ак­ме­изм.

Издание:

Ан­то­ло­гия има­жиз­ма. М., 2001

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)