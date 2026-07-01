ИМАЖИЗМ
ИМАЖИЗМ - школа в английской и американской поэзии 1910-х годов.
Термин «имажист» появился в 1912 году: его употребил (по-французски) живший в Лондоне (1908-1920 годы) американский поэт Э. Паунд для описания неоклассицистических взглядов английского поэта и эстетика Т. Э. Хьюма, который под влиянием С. Малларме отрицал романтическую поэзию и романтическую культуру в целом за её «необузданную» эмоциональность, размытость образа, стилистической «погрешности».
Паунд развил теорию имажизма в манифесте «Несколько "нельзя" [имажиста]» («A few don’ts», 1913 год), книга эссе «Паваны и дивизии» («Pavannes and divisions», 1918 год). Лирику своих единомышленников (английских писателей - Р. Олдингтона, Ф. С. Флинта, Ф. М. Форда, американских писателей - Э. Лоуэлл, Х. Дулитл, Дж. Г. Флетчера и др.), наряду с собственными переводами-стилизациями с древнекитайского языка, стихами Дж. Джойса, У. К. Уильямса, Паунд включил в антологию «Имажисты» («Des imagistes», 1914 год).
Составленные Лоуэлл сборники «Некоторые поэты-имажисты» («Some imagist poets», 1915, 1916, 1917 годы) отразили кризис школы, которая подверглась критике со стороны и самого Паунда, и авангардистов (У. Льюис).
Характерные особенности поэтики имажизма: эмоциональная сдержанность лирики, предметная конкретность образа, лаконизм в сочетании с глубоким подтекстом, создаваемым цитатами и реминисценциями, порождающими ассоциативный ряд, использование древних и экзотических поэтических форм (вилланель, хайку и др.). В России аналогичные с имажизмом взгляды развивал акмеизм.
Издание:
Антология имажизма. М., 2001