ИМАНОВ ЛЮТФИЯР МУСЛИМ ОГЛЫ
ИМАНОВ ЛЮТФИЯР МУСЛИМ ОГЛЫ - азербайджанский певец, педагог, народный артист СССР.
Окончил Азербайджанский институт искусств (1968 год). Солист Азербайджанского театра оперы и балета (1958-1991 годы). Стажировался в московском Большом театре (1965-1966 год), в миланском театре «Ла Скала» (1975-1976 год).
Среди партий: Герман («Пиковая дама» П. И. Чайковского), Хозе («Кармен» Ж. Бизе), Каварадосси («Тоска» Дж. Пуччини), Манрико, Отелло («Трубадур», «Отелло» Дж. Верди), Кёр оглы, Вагиф (одноименной оперы У. Гаджибекова, Р. Мустафаева), Балаш («Севиль» Ф. Амирова). Исполнял романсы, азербайджанские народные песни, песни народов мира.
Много гастролировал. В 1962-1988 годах преподавал в Азербайджанском институте искусств (профессор с 1986 года), с 1988 года - в Бакинской консерватории (ныне Бакинская музыкальная академия). В 1986-1991 годах председатель СТД Азербайджана. В 1990-1995 годах солист оперных театров в Стамбуле (до 1993 года) и Измире (Турция), преподавал в консерваториях названных городов.