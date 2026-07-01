ИМАНОВ ЛЮТФИЯР МУСЛИМ ОГЛЫ

ИМАНОВ ЛЮТФИЯР МУСЛИМ ОГЛЫ - азербайджанский певец, педагог, народный артист СССР.

Окон­чил Азербайджанский институт ис­кусств (1968 год). Со­лист Азербайджанского те­ат­ра опе­ры и ба­ле­та (1958-1991 годы). Ста­жи­ро­вал­ся в московском Боль­шом те­ат­ре (1965-1966 год), в ми­лан­ском те­ат­ре «Ла Ска­ла» (1975-1976 год).

Сре­ди пар­тий: Гер­ман («Пи­ко­вая да­ма» П. И. Чай­ков­ско­го ), Хо­зе («Кар­мен» Ж. Би­зе), Ка­ва­ра­дос­си («Тос­ка» Дж. Пуч­чи­ни), Ман­ри­ко, Отел­ло («Тру­ба­дур», «Отел­ло» Дж. Вер­ди), Кёр ог­лы, Ва­гиф (од­но­именной опе­ры У. Гад­жи­бе­ко­ва, Р. Мус­та­фае­ва), Ба­лаш («Се­виль» Ф. Ами­ро­ва). Ис­пол­нял ро­ман­сы, азербайджанские народные пес­ни, пес­ни на­ро­дов ми­ра.

Мно­го га­ст­ро­ли­ровал. В 1962-1988 годах пре­по­да­вал в Азербайджанском институте ис­кусств (профессор с 1986 года), с 1988 года - в Ба­кин­ской кон­сер­ва­то­рии (ны­не Ба­кин­ская музыкальная ака­де­мия). В 1986-1991 годах председатель СТД Азер­бай­джа­на. В 1990-1995 годах со­лист опер­ных те­ат­ров в Стам­бу­ле (до 1993 года) и Из­ми­ре (Тур­ция), пре­по­да­вал в кон­сер­ва­то­ри­ях на­зван­ных го­ро­дов.