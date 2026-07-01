ИМАМИТЫ
ИМАМИТЫ - одно из главных направлений шиизма.
Подобно др. шиитам, имамиты считают, что верховная власть (имамат) над мусульманами должна передаваться в пределах рода Али ибн Аби Талиба от отца к сыну путём ясного указания (насс) предшествующего имама. Признают 12 имамов-Алидов, ожидая возвращения в Судный день как махди 12-го, «скрытого имама» Мухаммеда ибн аль-Хасана, исчезнувшего вскоре после смерти его отца. Поэтому имамитов также называют иснаашаритами или двунадесятниками. Они известны и как джафариты (по имени основоположника религиозно-правовой школы И. Джафара ас-Садика).
В истории имамитов выделяют три этапа. Их община главным образом сложилась к концу IX века. На первом этапе (до 940 года) имамы имамитов и их посланники (сафир), наставления которых составили основу учения имамитов, непосредственно руководили своими сторонниками. Появились первые имамитские династии (Буиды). На втором этапе (до XV века) составлены сборники шиитских преданий, фундаментальные труды по шиитскому богословию, праву, экзегетике, суфизму. Большой вклад в их разработку внесли Ибн Бабуе, Мухаммед ат-Туси, ат-Табарси (умер 1153 год), Насир ад-дин Туси, аль-Хилли (умер 1326 год), Хайдар Амоли (умер 1385 год). Третий этап (с XVI века) связан с переносом центра имамитов в Иран, где при Сефевидах шиизм стал государственной религией. В XIX веке среди иранских имамитов появились реформаторы, положившие начало отколовшимся от ислама течениям бабидов и бахаитов.
Вероучение имамитов сводится к пяти «корням веры» (усуль ад-дин), четыре из которых общие с суннитами: единобожие, признание справедливости Аллаха, пророческой миссии Мухаммеда, воскресения из мёртвых и Судного дня. Краеугольный камень доктрины имамитов и пятый корень веры - учение об имамате. В отличие от суннитского понимания халифата имамиты признают божественную природу власти шиитских имамов, с которыми они связывают раскрытие истинного смысла Корана, шариата и установление на земле божественной справедливости. Обрядность имамитов мало отличается от суннитской. Развит культ мучеников (шахидов), к которым причисляют мн. имамов имамитов, прежде всего третьего, Хусейна. Большое значение имеет паломничество к святым местам, крупнейшие из которых находятся в Кербеле, Мешхеде и Неджефе.
Ныне большинство шиитов - имамиты. К ним относится б. ч. населения Ирана, примерно 60% иракцев и до 30% ливанцев. Общины имамитов есть во многих странах, в России - в Дагестане, в основном в Дербенте.