ИМАМИТЫ

ИМАМИТЫ - одно из главных направлений шиизма.

По­доб­но др. шии­там, имамиты счи­та­ют, что вер­хов­ная власть (има­мат) над му­суль­ма­на­ми долж­на пе­ре­да­вать­ся в пре­де­лах ро­да Али ибн Аби Та­ли­ба от от­ца к сы­ну пу­тём яс­но­го ука­за­ния (насс) пред­ше­ст­вую­ще­го има­ма . При­зна­ют 12 има­мов-Али­дов, ожи­дая воз­вра­ще­ния в Суд­ный день как мах­ди 12-го, «скры­то­го има­ма» Му­хам­ме­да ибн аль-Ха­са­на, ис­чез­нув­ше­го вско­ре по­сле смер­ти его от­ца. По­это­му имамитов так­же на­зы­ва­ют ис­наа­ша­ри­та­ми или дву­на­де­сят­ни­ка­ми. Они из­вест­ны и как джа­фа­риты (по име­ни ос­но­во­по­лож­ни­ка ре­ли­ги­оз­но-пра­во­вой шко­лы И. Джа­фа­ра ас-Са­ди­ка).

В ис­то­рии имамитов вы­де­ля­ют три эта­па. Их об­щи­на главным образом сло­жи­лась к концу IX века. На пер­вом эта­пе (до 940 года) има­мы имамитов и их по­слан­ни­ки (са­фир), на­став­ле­ния ко­то­рых со­ста­ви­ли ос­но­ву уче­ния имамитов, не­по­сред­ст­вен­но ру­ко­во­ди­ли свои­ми сто­рон­ни­ка­ми. Поя­ви­лись пер­вые има­мит­ские ди­на­стии (Буи­ды). На вто­ром эта­пе (до XV века) со­став­ле­ны сборники ши­ит­ских пре­да­ний, фун­даментальные тру­ды по ши­ит­ско­му бо­го­сло­вию, пра­ву, эк­зе­ге­ти­ке, су­физ­му . Боль­шой вклад в их раз­ра­бот­ку вне­сли Ибн Ба­буе, Му­хам­мед ат-Ту­си, ат-Та­бар­си (умер 1153 год), На­сир ад-дин Ту­си, аль-Хил­ли (умер 1326 год), Хай­дар Амо­ли (умер 1385 год). Тре­тий этап (с XVI века) свя­зан с пе­ре­но­сом цен­тра имамитов в Иран, где при Се­фе­ви­дах ши­изм стал государственной ре­ли­ги­ей. В XIX веке сре­ди иранских имамитов поя­ви­лись ре­фор­ма­то­ры, по­ло­жив­шие на­ча­ло от­ко­лов­шим­ся от ис­ла­ма те­че­ни­ям ба­би­дов и ба­хаи­тов.

Ве­роу­че­ние имамитов сво­дит­ся к пя­ти «кор­ням ве­ры» (усуль ад-дин), че­ты­ре из ко­то­рых об­щие с сун­ни­та­ми: еди­но­бо­жие, при­зна­ние спра­вед­ли­во­сти Ал­ла­ха, про­ро­чес­кой мис­сии Му­хам­ме­да, вос­кре­се­ния из мёрт­вых и Суд­но­го дня. Крае­уголь­ный ка­мень док­три­ны имамитов и пя­тый ко­рень ве­ры - уче­ние об има­ма­те. В от­ли­чие от сун­нит­ско­го по­ни­ма­ния ха­ли­фа­та имамиты при­зна­ют бо­же­ст­вен­ную при­ро­ду вла­сти ши­ит­ских има­мов, с ко­то­ры­ми они свя­зы­ва­ют рас­кры­тие ис­тин­но­го смыс­ла Ко­ра­на, ша­риа­та и ус­та­нов­ле­ние на зем­ле бо­же­ст­вен­ной спра­вед­ли­во­сти. Об­ряд­ность имамитов ма­ло от­ли­ча­ет­ся от сун­нит­ской. Раз­вит культ му­че­ни­ков (ша­хи­дов), к ко­то­рым при­чис­ля­ют мн. има­мов имамитов, пре­ж­де все­го третье­го, Ху­сей­на. Боль­шое зна­че­ние име­ет па­лом­ни­че­ст­во к свя­тым мес­там, круп­ней­шие из ко­то­рых на­хо­дят­ся в Кер­бе­ле, Меш­хе­де и Не­дже­фе.

Ны­не боль­шин­ст­во шии­тов - имамиты. К ним от­но­сит­ся б. ч. на­се­ле­ния Ира­на, при­мер­но 60% ирак­цев и до 30% ли­ван­цев. Об­щи­ны имамитов есть во мно­гих стра­нах, в Рос­сии - в Да­ге­ста­не, в основном в Дер­бен­те.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)