ИМАМАТ

Имамат — в исламе :

1. Совокупность представлений о верховной власти над уммой, санкционированной шариатом. См. Имам (2).

2. Государственное образование, организованное по образцу раннемусульманского сообщества (VII—VIII вв.), с верховенством шариатского правопорядка. В узком смысле (И. по преимуществу) — военно-политическое объединение Сев.-Зап. Дагестана и Южн. Чечни, созданное Гази-Магомедом , Хамзат-беком и Шамилем, с опорой на движение мюридизма (по сути — воинствующая форма накшбандийи) и в условиях наступления России на Кавказ в конце 1820 — начале 1830-х. Законодательство Шамиля — 14 низамов, базирующихся на шафиитском мазхабе суннизма — позволяет говорить об управленческой структуре, которая консолидировала полиэтническое население восточнокавказских высокогорий, с его социальной дробностью (мелкая знать, состоятельные общинники, разные группы зависимого крестьянства). Ядром И. стали земли бывшего Аварского ханства и соседних союзов сельских обществ (Койсубу, Салатав, Гумбет и др.), но пределы постоянно менялись. Резиденцией имама последовательно служили Ахульго (1835—1839), Дарго (1840—1845), Ведено (1845—1859). Его единоличная власть сочетала военно-административный и религиозно-юридический аспекты. Наряду с совещательным органом — диванханой (около 30 членов, из наиболее авторитетных богословов и военачальников), периодически собирались советы наибов и улама, обсуждавшие вопросы текущей политики. Контрольные функции осуществлялись мухтасибами (надзирателями за соблюдением шариатской законности), внутренняя безопасность — муртазиками (личной гвардией имама, до 200 человек).

Территория И. делилась на наибства (числом от 20 до 50), наместники которых командовали подразделениями мюридов и, реже, местными ополчениями (общей численностью — от 300 до 1000 человек), для осуществления правосудия назначали муфтиев, следили за охраной границ, постройкой укреплений и хозяйственной эксплуатацией подведомственного округа, разделявшегося, в свою очередь, на участки, управляемые мазунами. В период наивысшего могущества (середина — конец 1830-х) И. мог выставить до 30 тыс. человек войска, набиравшегося (помимо мюридов и ополченцев) по принципу: 1 снаряженный всадник от 10 дворов. Доходы казны И. слагались из закята, хараджа, хумса (пятины от добычи и трофеев), штрафных средств и конфискованного имущества преступников и изменников, и направлялись, по преимуществу, на содержание вооруженных сил. Политическую историю И. см. Кавказские войны. Лозунги возрождения И. позднее использовали Хаджи-Мухаммад (1877), Н. Гоцинский (1917—1918), Узун-Хаджи (1920—1921).

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