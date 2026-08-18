ИМАМ-КУЛИ

Имам-Кули (1582 — 1644, Мекка) — 3-й правитель Бухарского ханства (1611—1642/1643) из династии Аштарханидов .

Сын Дин-Мухаммада и племянник первых аштарханидских ханов Баки-Мухаммада (1601/1602—1605) и Вали-Мухаммада (1605—1611). Опираясь на поддержку влиятельных суфийских орденов (он считался муридом накшбандийи ), жесткими мерами укрепил позиции двора, смирив произвол сородичей, и способствовал экономическому подъему своих владений, оказав отпор кочевой экспансии. После победы над Казахским ханством овладел Ташкентом, истребив значительную часть его населения, но вынужден был довольствоваться лишь признанием там своей верховной власти, назначая туда правителей из казахских султанов; в Туркестане закрепиться не смог. Объединил под своей эгидой Бухару, Самарканд , Фергану и Бадахшан, а также Балх (правителем которого назначался наследник престола), способствовав окончательному упрочению династии в Мавераннахре .

Важную роль в управлении играли дядя И., Надир-тагайи Арлат, распорядитель казначейства (диванбеги), покровитель искусств и словесности, и верховный полководец Ялангтуш-бий Алчин, который в своих походах против каракалпаков и ойратов достигал устьев Сырдарьи: оба приложили много усилий для возрождения Самарканда и Бухары, которые украсили новыми памятниками (медресе Шердар, Надир-диванбеги и др.). Бухарское ханство при И. поддерживало дипломатические отношения с Могольской империей, Ираном , Османской империей , Китаем , Русским государством: к Михаилу Федоровичу по случаю его восшествия на престол ездил посол Ходжа-Науруз (1613), позже хана посетило посольство И. Д. Хохлова (1621). И. покровительствовал мусульманской учености и персоязычной придворной культуре (ему, в частности, посвящен музыковедческий трактат Дарвеш Али). Ослепнув к концу жизни, отрекся от престола в пользу своего брата Надир-Мухаммада (1642—1645), отправился в хаджж и скончался в Хиджазе.

Ист.: Мухаммед Юсуф Мунши. Муким-ханская история / Пер. с тадж. А. А. Семенова. Ташкент, 1956.

Лит.: Веселовский Н. И. И. Д. Хохлов (русский посланник в Персию и в Бухару в XVII в.). СПб., 1891. Audrey Burton J. Who Were the First Ashtarkhanid Rulers of Bukhara? // Bulletin of the School of Oriental & African Studies. LI/3 (1988). P. 482—498. McChesney R. D. The Reforms of Baqi Muhammad Khan // Central Asian Journal. XXIV (1980). P. 69—84. Idem. Waqf in Central Asia: Four Hundred Years in the History of a Muslim Shrine, 1480— 889. Princeton, 1991.