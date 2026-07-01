ИМАД АД-ДИН ЗАНГИ

Имад ад-Дин Занги (Зенги, в лат. источниках имя переосмыслено как Sanguinus — «Кровавый»), аль-Малик аль-Мансур Абу-ль-Музаффар (ок. 1084 — сентябрь 1146, Калат Джабар на среднем Евфрате) — мусульманский полководец эпохи Крестовых походов , основатель династии Зангидов .

Сын Касим ад-Даулы Аксункура ибн Ильтургана, туркоманского гуляма Малик-шаха и градоправителя Алеппо (1087—1094), воспитывался после смерти отца правителем Мосула Кирбугой. Выдвинулся на службе у сына Малик-шаха, Мухаммада, затем у государя Иракского султаната Сельджукидов Махмуда, который в 1122 назначил его наместником Васита, в 1126 — Багдада и Ирака Арабского, а в 1127 (по просьбе самих горожан) сделал мосульским эмиром, а также атабеком при двух своих сыновьях. Вскоре присоединением Нисибина и Харрана И. Д. З. создал себе оплот в северной Месопотамии и в 1128, с согласия большинства суннитского населения, вступил в Алеппо, а в 1129 отбил Хаму у Буридов, приняв титул «царя (малик) Запада». В 1130 взятием цитадели Атариб И. Д. З. бросил вызов владетелю Антиохийского княжества Боэмунду II, и только прибытие Балдуина II из Иерусалимского королевства помешало ему овладеть Антиохией . В дальнейшем его отвлекли походы на Курдиста. и попытки закрепиться в Ираке в условиях противоборства между Аббасидов халифатом и сельджуками, закончившиеся формальным признанием им верховенства Аббасидов . В 1138 И. Д. З. вернулся в Вост. Средиземноморье, где сначала отбил у крестоносцев Монферран (араб.. Барин), а затем вступил в Хомс и Баальбек, хотя его продвижение на Дамаск в 1139 вынудило Буридов обратиться за помощью к франкам. После этого И. Д. З. вновь двинулся на Антиохию, в 1144 уничтожил Эдесское графство, но был убит при осаде одного из замков в Сирии (что принесло ему посмертное прозвание шахид — «мученик»). Заслуги И. Д. З. перед суннизмом определили его образ в арабском историописании — как беспощадного сокрушителя «неверных» и вождя джихада , великодушного и справедливого государя и радетеля ислама.

Ист.. Gibb H. A. R., Tritton A. S. The First and Second Crusades from an Anonymous Syriac Chronicle // Journal of the Royal Asiatic Society. 1933. № 1 (January). P. 69—101; № 2 (April). P. 273—305.

Лит. Alptekin C. The Reign of Zanki (521—541 / 1127—1146). Erzurum, 1978. Gibb H. A. R. Zengi and the Fall of Edessa // A History of the Crusades / Ed. by K. M. Setton. Vol. I. Philadelphia, 1962. P. 449—462. Hillenbrand C. «Abominable Acts»: The Career of Zengi // The Second Crusade: Scope and Consequences / Ed. by J. Phillips and M. Hoch. Manchester, 2001. P. 111—132; Халил И. ‘Имад ад-Дин Занки. Бейрут, 1971.